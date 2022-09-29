https://ria.ru/20220929/buryatiya-1820226268.html

В Бурятии на горячую линию поступило десять тысяч звонков по мобилизации

В Бурятии на горячую линию поступило десять тысяч звонков по мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022

В Бурятии на горячую линию поступило десять тысяч звонков по мобилизации

Более 10 тысяч звонков поступило за неделю от жителей Бурятии на горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба горсовета Улан-Удэ в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T06:16

2022-09-29T06:16

2022-09-29T06:16

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Более 10 тысяч звонков поступило за неделю от жителей Бурятии на горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба горсовета Улан-Удэ в своем Telegram-канале.Больше всего граждан интересует, правомерна ли отправка на СВО мобилизованных старше 45 лет в качестве рядового, в каких случаях полагается бронь и какие выплаты и льготы положены мобилизованным и членам их семей."Количество операторов увеличено с 10 до 19 человек, они отвечают на вопросы в круглосуточном режиме. Наблюдается значительное уменьшение поступающих звонков - с 4600 до 1000 в сутки. Несмотря на это, количество специалистов, задействованных на горячей линии 122, будет еще увеличено", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что обращения по неправомерному набору в рамках частичной мобилизации студентов, обучающихся в очном режиме, а также многодетных отцов, воспитывающих четырех и более детей, решаются в оперативном режиме.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/podgotovka-1820223993.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, частичная мобилизация в россии, общество