https://ria.ru/20220929/buryatiya-1820226268.html
В Бурятии на горячую линию поступило десять тысяч звонков по мобилизации
В Бурятии на горячую линию поступило десять тысяч звонков по мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022
В Бурятии на горячую линию поступило десять тысяч звонков по мобилизации
Более 10 тысяч звонков поступило за неделю от жителей Бурятии на горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба горсовета Улан-Удэ в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T06:16
2022-09-29T06:16
2022-09-29T06:16
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Более 10 тысяч звонков поступило за неделю от жителей Бурятии на горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба горсовета Улан-Удэ в своем Telegram-канале.Больше всего граждан интересует, правомерна ли отправка на СВО мобилизованных старше 45 лет в качестве рядового, в каких случаях полагается бронь и какие выплаты и льготы положены мобилизованным и членам их семей."Количество операторов увеличено с 10 до 19 человек, они отвечают на вопросы в круглосуточном режиме. Наблюдается значительное уменьшение поступающих звонков - с 4600 до 1000 в сутки. Несмотря на это, количество специалистов, задействованных на горячей линии 122, будет еще увеличено", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что обращения по неправомерному набору в рамках частичной мобилизации студентов, обучающихся в очном режиме, а также многодетных отцов, воспитывающих четырех и более детей, решаются в оперативном режиме.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
В Бурятии на горячую линию поступило десять тысяч звонков по мобилизации
В Бурятии на горячую линию поступило более десяти тысяч звонков по вопросам мобилизации
КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости.
Более 10 тысяч звонков поступило за неделю от жителей Бурятии на горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщает
пресс-служба горсовета Улан-Удэ в своем Telegram-канале.
"Для ответов на вопросы по частичной мобилизации в Бурятии с 22 сентября функционирует горячая линия. За это время на единый федеральный номер 122 от жителей республики поступило более 10 тысяч звонков. В среднем за сутки специалисты принимают 1260 обращений", - говорится в сообщении.
Больше всего граждан интересует, правомерна ли отправка на СВО мобилизованных старше 45 лет в качестве рядового, в каких случаях полагается бронь и какие выплаты и льготы положены мобилизованным и членам их семей.
"Количество операторов увеличено с 10 до 19 человек, они отвечают на вопросы в круглосуточном режиме. Наблюдается значительное уменьшение поступающих звонков - с 4600 до 1000 в сутки. Несмотря на это, количество специалистов, задействованных на горячей линии 122, будет еще увеличено", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что обращения по неправомерному набору в рамках частичной мобилизации студентов, обучающихся в очном режиме, а также многодетных отцов, воспитывающих четырех и более детей, решаются в оперативном режиме.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.