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"Предоставлены сами себе": в чем обделили переселенцев Донбасса

"Предоставлены сами себе": в чем обделили переселенцев Донбасса - РИА Новости, 29.09.2022

"Предоставлены сами себе": в чем обделили переселенцев Донбасса

Оставшимся без средств к существованию переселенцам из ДНР и ЛНР приходится бороться с бюрократией: месяцами ждут, когда оформят свидетельство о временном... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:00

2022-09-29T08:00

2022-09-29T08:08

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Оставшимся без средств к существованию переселенцам из ДНР и ЛНР приходится бороться с бюрократией: месяцами ждут, когда оформят свидетельство о временном убежище, без которого нельзя устроиться на работу и получить медпомощь. Благотворительные фонды не справляются: потоки нуждающихся растут, а пожертвования падают. С какими еще проблемами столкнулись эвакуированные жители Донбасса, разбиралось РИА Новости.Эвакуация из МариуполяСветлану из Мариуполя недавно выписали из ФНКЦ ФМБА России. В Москву она попала благодаря волонтерам фонда "Гражданская позиция".Жила в поселке Мирный. В марте у дома разорвался снаряд, осколки попали в ногу и челюсть. Супруг бросился за врачами — и пропал. Двое суток Светлана лежала без сознания. Очнувшись, собралась с силами и поползла к соседям."Трехлетняя дочка увязалась за мной. На полпути развернулась обратно — "искать папу". Как хорошо, что она убежала. Ведь не дошла бы — над головой свистели пули. Я кричала, что я мирная жительница, просила не стрелять в меня — без толку", — плачет Светлана.Добралась до соседей, те обработали раны — вином, больше нечем было. Через несколько дней, когда, как показалось, обстрелы стихли, отправились на поиски дочки."Когда мне ее принесли, я не могла поверить своим глазам, — вздыхает Светлана. — Четыре дня малышка провела без еды и воды. Выжила благодаря нашему рыжему коту — не отходил от нее, согревал".В начале апреля бойцы ДНР вывезли их в Донецк. Раненую госпитализировали в больницу Вишневского. Как только полегчало, принялась за поиски мужа. Узнала о волонтерах "Гражданской позиции", обратилась к ним."Мы выехали по адресу, опросили соседей. Супруга Светланы, по их словам, расстреляли азовцы. Целенаправленно. Он шел с белой дощечкой — знак, что мирный житель", — рассказывает представитель фонда Екатерина Кутепова. Пока неизвестно, эксгумировали ли тело. Надо сдать ДНК-тест.Увидев, в каком Светлана состоянии, организовали эвакуацию в Москву. Сейчас она с дочерью в Православном Свято-Димитриевском центре. Там проводят занятия для детей с особенностями развития, на ночь обычно никого не оставляют, но тут сделали исключение — посодействовали волонтеры. Они же помогли подать документы на российское гражданство."Нужно сосредоточиться на детях"Светлане предстоит еще одна операция и долгая реабилитация. Без поддержки со стороны не справилась бы. В похожей ситуации оказалась и Карина из Изюма."Стрельба началась уже 24 февраля. Мы семьей 11 марта покинули город. В апреле я с сыном вернулась домой в Изюм, чтобы забрать документы. И заодно за гуманитаркой — продукты купить негде было. Попали под обстрел", — вспоминает она.Со множественными осколочными ранениями ее и 14-летнего сына военные эвакуировали в Белгородскую область. Подростка в тяжелом состоянии доставили в Москву — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Помог благотворительный фонд "Доктор Лиза"."Мама с моим супругом и дочерью тут же своим ходом отправились в Москву к сыну. Затем и я, как только восстановилась. Спасибо большое медикам — кормили, одели-обули. Купили билет, договорились с такси. Я была абсолютно ни с чем", — продолжает Карина.Семья устроилась в пункте временного проживания. Когда сына выписали, попросили оттуда выехать."Объяснили: нужно освободить место для других. Хорошо, нашлись добрые люди — пустили в квартиру бесплатно".Уже четыре месяца Карина ждет свидетельство об убежище. Без этого медпомощь — только в экстренном случае. И детей в школу не принимают."Муж долго не мог найти работу. Отказывали то из-за украинского паспорта, то из-за отсутствия военного билета, который, к слову, сгорел, — разводит она руками. — Я подрабатываю уборщицей и сиделкой. Хотя физическая нагрузка запрещена — удалили почку, поврежденную осколками".Продуктами и одеждой снабжает "Доктор Лиза". У фонда на полном обеспечении больше ста человек. "Пожертвования уменьшились. Если раньше мы могли собрать полмиллиона в день, то теперь такую сумму копим неделю. Люди устают от происходящего. Мы это уже проходили в 2015-м с Лизой", — признается директор фонда Наталья Авилова.Волонтеры стараются посодействовать и с документами, но из-за бюрократических проволочек все затягивается."Непонятно, почему подобные вопросы должен решать фонд, не имеющий бюджетного финансирования. Оно нам и не нужно, но хотелось бы, чтобы чиновники выполняли свои обязанности. Мы бы в таком случае сосредоточились на помощи детям и их родителям. Они нуждаются не только в материальной поддержке, но и в психологической", — подчеркивает Авилова.Медицинская помощьТе, у кого нет полиса, могут обратиться в больницу Святителя Алексия. Детей не принимают. С марта там помогли более чем семистам беженцам.Это касается в том числе и стоматологии, но людей отправляют в платные отделения. В целом переселенцам в стационарах полагается специализированная высокотехнологичная помощь. Инсулинозависимых должны обеспечивать необходимыми препаратами. Однако на местах это, как правило, игнорируют.Еремичева приводит пример: 55-летней женщине отказали в онкодиспансере, волонтеры искали спонсоров, чтобы оплатить ей химиотерапию. В поликлинике ее приняли лишь после получения документа о временном убежище. Но было поздно — не выжила.С детьми еще труднее — проще сразу заплатить. "Как-то госпитализировали по скорой ребенка с диабетом — высокий сахар. Продержали два дня и выпустили, хотя анализы по-прежнему были плохими. В итоге лечили за счет фондов, — рассказывает Наталья. — Не ставят на учет беременных. Наши волонтеры выезжали с ними, добивались приема".Врачи больницы Святителя Алексия, помимо прочего, работают в зоне боевых действий. С мая добровольцы эвакуировали в Москву больше 70 человек, нуждающихся в квалифицированной медпомощи.Ежедневно в московский церковный штаб обращаются сотни. Для большей оперативности создали региональные отделения в Белгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону. Беженцев с каждым днем все больше. Это преимущественно пенсионеры, вдовы, одинокие матери. И они надеются, что их вопросы будут решать без лишней бюрократии.

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, наталья авилова, москва, мариуполь, россия, днр, лнр, ситуация в днр и лнр, беженцы