Рейтинг@Mail.ru
"Предоставлены сами себе": в чем обделили переселенцев Донбасса - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/bezhentsy-1820022853.html
"Предоставлены сами себе": в чем обделили переселенцев Донбасса
"Предоставлены сами себе": в чем обделили переселенцев Донбасса - РИА Новости, 29.09.2022
"Предоставлены сами себе": в чем обделили переселенцев Донбасса
Оставшимся без средств к существованию переселенцам из ДНР и ЛНР приходится бороться с бюрократией: месяцами ждут, когда оформят свидетельство о временном... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T08:00
2022-09-29T08:08
общество
наталья авилова
москва
мариуполь
россия
днр
лнр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820019616_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_6ad2421e73ed3419667315de81b17531.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Оставшимся без средств к существованию переселенцам из ДНР и ЛНР приходится бороться с бюрократией: месяцами ждут, когда оформят свидетельство о временном убежище, без которого нельзя устроиться на работу и получить медпомощь. Благотворительные фонды не справляются: потоки нуждающихся растут, а пожертвования падают. С какими еще проблемами столкнулись эвакуированные жители Донбасса, разбиралось РИА Новости.Эвакуация из МариуполяСветлану из Мариуполя недавно выписали из ФНКЦ ФМБА России. В Москву она попала благодаря волонтерам фонда "Гражданская позиция".Жила в поселке Мирный. В марте у дома разорвался снаряд, осколки попали в ногу и челюсть. Супруг бросился за врачами — и пропал. Двое суток Светлана лежала без сознания. Очнувшись, собралась с силами и поползла к соседям."Трехлетняя дочка увязалась за мной. На полпути развернулась обратно — "искать папу". Как хорошо, что она убежала. Ведь не дошла бы — над головой свистели пули. Я кричала, что я мирная жительница, просила не стрелять в меня — без толку", — плачет Светлана.Добралась до соседей, те обработали раны — вином, больше нечем было. Через несколько дней, когда, как показалось, обстрелы стихли, отправились на поиски дочки."Когда мне ее принесли, я не могла поверить своим глазам, — вздыхает Светлана. — Четыре дня малышка провела без еды и воды. Выжила благодаря нашему рыжему коту — не отходил от нее, согревал".В начале апреля бойцы ДНР вывезли их в Донецк. Раненую госпитализировали в больницу Вишневского. Как только полегчало, принялась за поиски мужа. Узнала о волонтерах "Гражданской позиции", обратилась к ним."Мы выехали по адресу, опросили соседей. Супруга Светланы, по их словам, расстреляли азовцы. Целенаправленно. Он шел с белой дощечкой — знак, что мирный житель", — рассказывает представитель фонда Екатерина Кутепова. Пока неизвестно, эксгумировали ли тело. Надо сдать ДНК-тест.Увидев, в каком Светлана состоянии, организовали эвакуацию в Москву. Сейчас она с дочерью в Православном Свято-Димитриевском центре. Там проводят занятия для детей с особенностями развития, на ночь обычно никого не оставляют, но тут сделали исключение — посодействовали волонтеры. Они же помогли подать документы на российское гражданство."Нужно сосредоточиться на детях"Светлане предстоит еще одна операция и долгая реабилитация. Без поддержки со стороны не справилась бы. В похожей ситуации оказалась и Карина из Изюма."Стрельба началась уже 24 февраля. Мы семьей 11 марта покинули город. В апреле я с сыном вернулась домой в Изюм, чтобы забрать документы. И заодно за гуманитаркой — продукты купить негде было. Попали под обстрел", — вспоминает она.Со множественными осколочными ранениями ее и 14-летнего сына военные эвакуировали в Белгородскую область. Подростка в тяжелом состоянии доставили в Москву — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Помог благотворительный фонд "Доктор Лиза"."Мама с моим супругом и дочерью тут же своим ходом отправились в Москву к сыну. Затем и я, как только восстановилась. Спасибо большое медикам — кормили, одели-обули. Купили билет, договорились с такси. Я была абсолютно ни с чем", — продолжает Карина.Семья устроилась в пункте временного проживания. Когда сына выписали, попросили оттуда выехать."Объяснили: нужно освободить место для других. Хорошо, нашлись добрые люди — пустили в квартиру бесплатно".Уже четыре месяца Карина ждет свидетельство об убежище. Без этого медпомощь — только в экстренном случае. И детей в школу не принимают."Муж долго не мог найти работу. Отказывали то из-за украинского паспорта, то из-за отсутствия военного билета, который, к слову, сгорел, — разводит она руками. — Я подрабатываю уборщицей и сиделкой. Хотя физическая нагрузка запрещена — удалили почку, поврежденную осколками".Продуктами и одеждой снабжает "Доктор Лиза". У фонда на полном обеспечении больше ста человек. "Пожертвования уменьшились. Если раньше мы могли собрать полмиллиона в день, то теперь такую сумму копим неделю. Люди устают от происходящего. Мы это уже проходили в 2015-м с Лизой", — признается директор фонда Наталья Авилова.Волонтеры стараются посодействовать и с документами, но из-за бюрократических проволочек все затягивается."Непонятно, почему подобные вопросы должен решать фонд, не имеющий бюджетного финансирования. Оно нам и не нужно, но хотелось бы, чтобы чиновники выполняли свои обязанности. Мы бы в таком случае сосредоточились на помощи детям и их родителям. Они нуждаются не только в материальной поддержке, но и в психологической", — подчеркивает Авилова.Медицинская помощьТе, у кого нет полиса, могут обратиться в больницу Святителя Алексия. Детей не принимают. С марта там помогли более чем семистам беженцам.Это касается в том числе и стоматологии, но людей отправляют в платные отделения. В целом переселенцам в стационарах полагается специализированная высокотехнологичная помощь. Инсулинозависимых должны обеспечивать необходимыми препаратами. Однако на местах это, как правило, игнорируют.Еремичева приводит пример: 55-летней женщине отказали в онкодиспансере, волонтеры искали спонсоров, чтобы оплатить ей химиотерапию. В поликлинике ее приняли лишь после получения документа о временном убежище. Но было поздно — не выжила.С детьми еще труднее — проще сразу заплатить. "Как-то госпитализировали по скорой ребенка с диабетом — высокий сахар. Продержали два дня и выпустили, хотя анализы по-прежнему были плохими. В итоге лечили за счет фондов, — рассказывает Наталья. — Не ставят на учет беременных. Наши волонтеры выезжали с ними, добивались приема".Врачи больницы Святителя Алексия, помимо прочего, работают в зоне боевых действий. С мая добровольцы эвакуировали в Москву больше 70 человек, нуждающихся в квалифицированной медпомощи.Ежедневно в московский церковный штаб обращаются сотни. Для большей оперативности создали региональные отделения в Белгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону. Беженцев с каждым днем все больше. Это преимущественно пенсионеры, вдовы, одинокие матери. И они надеются, что их вопросы будут решать без лишней бюрократии.
https://ria.ru/20220531/donbass-1791760551.html
москва
мариуполь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Марикян
Мария Марикян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820019616_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_876d8b2b0b71c9c888e05478859e42d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, наталья авилова, москва, мариуполь, россия, днр, лнр, ситуация в днр и лнр, беженцы
Общество, Наталья Авилова, Москва, Мариуполь, Россия, ДНР, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Беженцы
08:00 29.09.2022 (обновлено: 08:08 29.09.2022)
 

"Предоставлены сами себе": в чем обделили переселенцев Донбасса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкШахтинский центр помощи детям № 3 в Ростовской области, где временно размещены эвакуированные из ДНР и ЛНР дети
Шахтинский центр помощи детям № 3 в Ростовской области, где временно размещены эвакуированные из ДНР и ЛНР дети - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Оставшимся без средств к существованию переселенцам из ДНР и ЛНР приходится бороться с бюрократией: месяцами ждут, когда оформят свидетельство о временном убежище, без которого нельзя устроиться на работу и получить медпомощь. Благотворительные фонды не справляются: потоки нуждающихся растут, а пожертвования падают. С какими еще проблемами столкнулись эвакуированные жители Донбасса, разбиралось РИА Новости.

Эвакуация из Мариуполя

Светлану из Мариуполя недавно выписали из ФНКЦ ФМБА России. В Москву она попала благодаря волонтерам фонда "Гражданская позиция".
Жила в поселке Мирный. В марте у дома разорвался снаряд, осколки попали в ногу и челюсть. Супруг бросился за врачами — и пропал. Двое суток Светлана лежала без сознания. Очнувшись, собралась с силами и поползла к соседям.
"Трехлетняя дочка увязалась за мной. На полпути развернулась обратно — "искать папу". Как хорошо, что она убежала. Ведь не дошла бы — над головой свистели пули. Я кричала, что я мирная жительница, просила не стрелять в меня — без толку", — плачет Светлана.
Добралась до соседей, те обработали раны — вином, больше нечем было. Через несколько дней, когда, как показалось, обстрелы стихли, отправились на поиски дочки.
© РИА Новости / Мария МарикянСветлана с дочерью
Светлана с дочерью - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Светлана с дочерью
"Когда мне ее принесли, я не могла поверить своим глазам, — вздыхает Светлана. — Четыре дня малышка провела без еды и воды. Выжила благодаря нашему рыжему коту — не отходил от нее, согревал".
В начале апреля бойцы ДНР вывезли их в Донецк. Раненую госпитализировали в больницу Вишневского. Как только полегчало, принялась за поиски мужа. Узнала о волонтерах "Гражданской позиции", обратилась к ним.
"Мы выехали по адресу, опросили соседей. Супруга Светланы, по их словам, расстреляли азовцы. Целенаправленно. Он шел с белой дощечкой — знак, что мирный житель", — рассказывает представитель фонда Екатерина Кутепова. Пока неизвестно, эксгумировали ли тело. Надо сдать ДНК-тест.
Увидев, в каком Светлана состоянии, организовали эвакуацию в Москву. Сейчас она с дочерью в Православном Свято-Димитриевском центре. Там проводят занятия для детей с особенностями развития, на ночь обычно никого не оставляют, но тут сделали исключение — посодействовали волонтеры. Они же помогли подать документы на российское гражданство.
© РИА Новости / Мария МарикянСветлана с волонтерами фонда "Гражданская позиция"
Светлана с волонтерами фонда Гражданская позиция - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Светлана с волонтерами фонда "Гражданская позиция"

"Нужно сосредоточиться на детях"

Светлане предстоит еще одна операция и долгая реабилитация. Без поддержки со стороны не справилась бы. В похожей ситуации оказалась и Карина из Изюма.
"Стрельба началась уже 24 февраля. Мы семьей 11 марта покинули город. В апреле я с сыном вернулась домой в Изюм, чтобы забрать документы. И заодно за гуманитаркой — продукты купить негде было. Попали под обстрел", — вспоминает она.
Со множественными осколочными ранениями ее и 14-летнего сына военные эвакуировали в Белгородскую область. Подростка в тяжелом состоянии доставили в Москву — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Помог благотворительный фонд "Доктор Лиза".
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкЗдание в районе автовокзала в Изюме, разрушенное после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины
Здание в районе автовокзала в Изюме, разрушенное после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Здание в районе автовокзала в Изюме, разрушенное после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины
"Мама с моим супругом и дочерью тут же своим ходом отправились в Москву к сыну. Затем и я, как только восстановилась. Спасибо большое медикам — кормили, одели-обули. Купили билет, договорились с такси. Я была абсолютно ни с чем", — продолжает Карина.
Семья устроилась в пункте временного проживания. Когда сына выписали, попросили оттуда выехать.
"Объяснили: нужно освободить место для других. Хорошо, нашлись добрые люди — пустили в квартиру бесплатно".
Уже четыре месяца Карина ждет свидетельство об убежище. Без этого медпомощь — только в экстренном случае. И детей в школу не принимают.
"Муж долго не мог найти работу. Отказывали то из-за украинского паспорта, то из-за отсутствия военного билета, который, к слову, сгорел, — разводит она руками. — Я подрабатываю уборщицей и сиделкой. Хотя физическая нагрузка запрещена — удалили почку, поврежденную осколками".
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкНаталья Авилова
Наталья Авилова - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Наталья Авилова
Продуктами и одеждой снабжает "Доктор Лиза". У фонда на полном обеспечении больше ста человек. "Пожертвования уменьшились. Если раньше мы могли собрать полмиллиона в день, то теперь такую сумму копим неделю. Люди устают от происходящего. Мы это уже проходили в 2015-м с Лизой", — признается директор фонда Наталья Авилова.
Волонтеры стараются посодействовать и с документами, но из-за бюрократических проволочек все затягивается.
"Непонятно, почему подобные вопросы должен решать фонд, не имеющий бюджетного финансирования. Оно нам и не нужно, но хотелось бы, чтобы чиновники выполняли свои обязанности. Мы бы в таком случае сосредоточились на помощи детям и их родителям. Они нуждаются не только в материальной поддержке, но и в психологической", — подчеркивает Авилова.
Беженцы из Мариуполя на блокпосту при въезде в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Пушки стоят за огородом": о чем рассказывают жители Луганской области

Медицинская помощь

Те, у кого нет полиса, могут обратиться в больницу Святителя Алексия. Детей не принимают. С марта там помогли более чем семистам беженцам.

"Согласно постановлению правительства, в государственных больницах имеют право отказать лишь в плановом обслуживании. Если же человек обращается с жалобой на конкретную боль, обязаны принять", — отмечает координатор московского церковного штаба помощи беженцам при Синодальном отделе по благотворительности Наталья Еремичева.

Это касается в том числе и стоматологии, но людей отправляют в платные отделения. В целом переселенцам в стационарах полагается специализированная высокотехнологичная помощь. Инсулинозависимых должны обеспечивать необходимыми препаратами. Однако на местах это, как правило, игнорируют.
Еремичева приводит пример: 55-летней женщине отказали в онкодиспансере, волонтеры искали спонсоров, чтобы оплатить ей химиотерапию. В поликлинике ее приняли лишь после получения документа о временном убежище. Но было поздно — не выжила.
© ЦКБ им. святителя АлексияЦентральная клиническая больница имени Святителя Алексия
Центральная клиническая больница им. святителя Алексия
© ЦКБ им. святителя Алексия
Центральная клиническая больница имени Святителя Алексия
С детьми еще труднее — проще сразу заплатить. "Как-то госпитализировали по скорой ребенка с диабетом — высокий сахар. Продержали два дня и выпустили, хотя анализы по-прежнему были плохими. В итоге лечили за счет фондов, — рассказывает Наталья. — Не ставят на учет беременных. Наши волонтеры выезжали с ними, добивались приема".
Врачи больницы Святителя Алексия, помимо прочего, работают в зоне боевых действий. С мая добровольцы эвакуировали в Москву больше 70 человек, нуждающихся в квалифицированной медпомощи.

"Необходимо организовать все так, чтобы людей, оказавшихся в столь сложном положении, не разворачивали. Иначе получается, что они предоставлены сами себе", — говорит Наталья.

Ежедневно в московский церковный штаб обращаются сотни. Для большей оперативности создали региональные отделения в Белгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону.
Беженцев с каждым днем все больше. Это преимущественно пенсионеры, вдовы, одинокие матери. И они надеются, что их вопросы будут решать без лишней бюрократии.
 
ОбществоНаталья АвиловаМоскваМариупольРоссияДНРЛНРСитуация в ДНР и ЛНРБеженцы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала