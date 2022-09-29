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СМИ: в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ножевых ранений - РИА Новости, 29.09.2022
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СМИ: в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ножевых ранений
СМИ: в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ножевых ранений - РИА Новости, 29.09.2022
СМИ: в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ножевых ранений
Восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом в ирландской деревне Клэркасл, ее мать нашли лежащей без сознания рядом с ней, пишет местная газета... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:39
2022-09-29T18:45
в мире
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом в ирландской деревне Клэркасл, ее мать нашли лежащей без сознания рядом с ней, пишет местная газета Irish Mirror.По информации издания, семья жила в отеле, который власти переоборудовали для размещения переселенцев. Врачи установили, что девочка получила многочисленные ранения, но внутренние органы не пострадали. Рядом с ней приехавшие на место медики обнаружили 46-летнюю мать, лежавшую без сознания. Пострадавших срочно доставили в местную больницу. Сейчас за их жизнь борются врачи.По словам специалистов, благодаря тому, что органы ребенка не были задеты, у нее есть шанс выжить.Как уточняется в статье, полиция начала опрашивать жильцов дома, в котором поселилась семья, чтобы выстроить хронологию событий.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
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в мире, украина, ирландия, оон
В мире, Украина, Ирландия, ООН
18:39 29.09.2022 (обновлено: 18:45 29.09.2022)
 
СМИ: в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ножевых ранений

Irish Mirror: в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ножевых ранений

CC BY 2.0 / Mic / Полиция в ДублинеПолиция в Дублине, Ирландия
Полиция в Дублине, Ирландия - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в Дублине
Полиция в Дублине, Ирландия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом в ирландской деревне Клэркасл, ее мать нашли лежащей без сознания рядом с ней, пишет местная газета Irish Mirror.
По информации издания, семья жила в отеле, который власти переоборудовали для размещения переселенцев. Врачи установили, что девочка получила многочисленные ранения, но внутренние органы не пострадали. Рядом с ней приехавшие на место медики обнаружили 46-летнюю мать, лежавшую без сознания. Пострадавших срочно доставили в местную больницу. Сейчас за их жизнь борются врачи.
По словам специалистов, благодаря тому, что органы ребенка не были задеты, у нее есть шанс выжить.
Как уточняется в статье, полиция начала опрашивать жильцов дома, в котором поселилась семья, чтобы выстроить хронологию событий.
По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 20:18
Британка приютила украинских беженцев и теперь пытается их выселить
 
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