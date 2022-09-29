https://ria.ru/20220929/bezhenka-1820426330.html

СМИ: в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ножевых ранений

СМИ: в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ножевых ранений - РИА Новости, 29.09.2022

СМИ: в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ножевых ранений

Восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом в ирландской деревне Клэркасл, ее мать нашли лежащей без сознания рядом с ней, пишет местная газета... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:39

2022-09-29T18:39

2022-09-29T18:45

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом в ирландской деревне Клэркасл, ее мать нашли лежащей без сознания рядом с ней, пишет местная газета Irish Mirror.По информации издания, семья жила в отеле, который власти переоборудовали для размещения переселенцев. Врачи установили, что девочка получила многочисленные ранения, но внутренние органы не пострадали. Рядом с ней приехавшие на место медики обнаружили 46-летнюю мать, лежавшую без сознания. Пострадавших срочно доставили в местную больницу. Сейчас за их жизнь борются врачи.По словам специалистов, благодаря тому, что органы ребенка не были задеты, у нее есть шанс выжить.Как уточняется в статье, полиция начала опрашивать жильцов дома, в котором поселилась семья, чтобы выстроить хронологию событий.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20220919/bezhentsy-1817978954.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, ирландия, оон