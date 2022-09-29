https://ria.ru/20220929/bezhenka-1820426330.html
СМИ: в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ножевых ранений
СМИ: в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ножевых ранений - РИА Новости, 29.09.2022
СМИ: в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ножевых ранений
Восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом в ирландской деревне Клэркасл, ее мать нашли лежащей без сознания рядом с ней, пишет местная газета... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:39
2022-09-29T18:39
2022-09-29T18:45
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом в ирландской деревне Клэркасл, ее мать нашли лежащей без сознания рядом с ней, пишет местная газета Irish Mirror.По информации издания, семья жила в отеле, который власти переоборудовали для размещения переселенцев. Врачи установили, что девочка получила многочисленные ранения, но внутренние органы не пострадали. Рядом с ней приехавшие на место медики обнаружили 46-летнюю мать, лежавшую без сознания. Пострадавших срочно доставили в местную больницу. Сейчас за их жизнь борются врачи.По словам специалистов, благодаря тому, что органы ребенка не были задеты, у нее есть шанс выжить.Как уточняется в статье, полиция начала опрашивать жильцов дома, в котором поселилась семья, чтобы выстроить хронологию событий.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20220919/bezhentsy-1817978954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ирландия, оон
В мире, Украина, Ирландия, ООН
18:39 29.09.2022 (обновлено: 18:45 29.09.2022)
СМИ: в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ножевых ранений
Irish Mirror: в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ножевых ранений
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом в ирландской деревне Клэркасл, ее мать нашли лежащей без сознания рядом с ней, пишет
местная газета Irish Mirror.
По информации издания, семья жила в отеле, который власти переоборудовали для размещения переселенцев. Врачи установили, что девочка получила многочисленные ранения, но внутренние органы не пострадали. Рядом с ней приехавшие на место медики обнаружили 46-летнюю мать, лежавшую без сознания. Пострадавших срочно доставили в местную больницу. Сейчас за их жизнь борются врачи.
По словам специалистов, благодаря тому, что органы ребенка не были задеты, у нее есть шанс выжить.
Как уточняется в статье, полиция начала опрашивать жильцов дома, в котором поселилась семья, чтобы выстроить хронологию событий.
По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН
по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.