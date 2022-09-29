https://ria.ru/20220929/benefitsiar-1820277297.html

Эксперт назвал главного бенефициара инцидентов на "Северных потоках"

Эксперт назвал главного бенефициара инцидентов на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022

Эксперт назвал главного бенефициара инцидентов на "Северных потоках"

Украина и Польша получат выгоду от ЧП на "Северных потоках", но главный бенефициар инцидента - США, при этом основные негативные последствия происшествия ощутит РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:14

2022-09-29T12:14

2022-09-29T12:39

богдан безпалько

джо байден

северный поток

северный поток — 2

сша

россия

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украина и Польша получат выгоду от ЧП на "Северных потоках", но главный бенефициар инцидента - США, при этом основные негативные последствия происшествия ощутит на себе Германия, это ударит по ее экономике, заявил РИА Новости член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько."Конечно, Польша и Украина получат от этого (инцидента) определенную выгоду, но все же, я думаю, что у Украины нет возможности и желания для подрыва "Северных потоков". А у Польши, наверное, определенные возможности есть, но она никогда не решилась бы на это самостоятельно. Я думаю, главный бенефициар здесь все-таки США. Польша и Украина здесь бенефициары ровно настолько, насколько они выступают в качестве союзников-сателлитов США", - считает Безпалько.При этом эксперт отметил, что здесь речь идет о геополитических интересах, о том, что президент США Джо Байден анонсировал еще в феврале, до начала спецоперации, "что США уничтожат "Северные потоки". "Вот, собственно, они и осуществили свою угрозу", - сказал он.Безпалько подчеркнул, что "Северные потоки" отрезают Германию и значительную часть Европы от возможных поставок российского газа, которые могли бы быть возобновлены в случае холодной зимы и в случае, если общественное мнение поменяется в обратную сторону."Главный удар здесь наносится не столько по России, сколько по Германии. Германия без российского газа будет терять возможность не только обогревать своих граждан, но и терять свои индустрии, повысить свой экономический потенциал - вот, что самое опасное", - подчеркнул он.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

https://ria.ru/20220928/bayden-1820198349.html

https://ria.ru/20220929/evrokomissiya-1820263496.html

сша

россия

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Влада Копылова

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Влада Копылова

богдан безпалько, джо байден, северный поток, северный поток — 2, сша, россия, авария на "северных потоках"