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Эксперт назвал главного бенефициара инцидентов на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022
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Эксперт назвал главного бенефициара инцидентов на "Северных потоках"
Эксперт назвал главного бенефициара инцидентов на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022
Эксперт назвал главного бенефициара инцидентов на "Северных потоках"
Украина и Польша получат выгоду от ЧП на "Северных потоках", но главный бенефициар инцидента - США, при этом основные негативные последствия происшествия ощутит РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:14
2022-09-29T12:39
богдан безпалько
джо байден
северный поток
северный поток — 2
сша
россия
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украина и Польша получат выгоду от ЧП на "Северных потоках", но главный бенефициар инцидента - США, при этом основные негативные последствия происшествия ощутит на себе Германия, это ударит по ее экономике, заявил РИА Новости член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько."Конечно, Польша и Украина получат от этого (инцидента) определенную выгоду, но все же, я думаю, что у Украины нет возможности и желания для подрыва "Северных потоков". А у Польши, наверное, определенные возможности есть, но она никогда не решилась бы на это самостоятельно. Я думаю, главный бенефициар здесь все-таки США. Польша и Украина здесь бенефициары ровно настолько, насколько они выступают в качестве союзников-сателлитов США", - считает Безпалько.При этом эксперт отметил, что здесь речь идет о геополитических интересах, о том, что президент США Джо Байден анонсировал еще в феврале, до начала спецоперации, "что США уничтожат "Северные потоки". "Вот, собственно, они и осуществили свою угрозу", - сказал он.Безпалько подчеркнул, что "Северные потоки" отрезают Германию и значительную часть Европы от возможных поставок российского газа, которые могли бы быть возобновлены в случае холодной зимы и в случае, если общественное мнение поменяется в обратную сторону."Главный удар здесь наносится не столько по России, сколько по Германии. Германия без российского газа будет терять возможность не только обогревать своих граждан, но и терять свои индустрии, повысить свой экономический потенциал - вот, что самое опасное", - подчеркнул он.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
https://ria.ru/20220928/bayden-1820198349.html
https://ria.ru/20220929/evrokomissiya-1820263496.html
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богдан безпалько, джо байден, северный поток, северный поток — 2, сша, россия, авария на "северных потоках"
Богдан Безпалько, Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2, США, Россия, Авария на "Северных потоках"
12:14 29.09.2022 (обновлено: 12:39 29.09.2022)
 
Эксперт назвал главного бенефициара инцидентов на "Северных потоках"

Эксперт Безпалько назвал США главным бенефициаром инцидентов на "Северных потоках"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украина и Польша получат выгоду от ЧП на "Северных потоках", но главный бенефициар инцидента - США, при этом основные негативные последствия происшествия ощутит на себе Германия, это ударит по ее экономике, заявил РИА Новости член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
"Конечно, Польша и Украина получат от этого (инцидента) определенную выгоду, но все же, я думаю, что у Украины нет возможности и желания для подрыва "Северных потоков". А у Польши, наверное, определенные возможности есть, но она никогда не решилась бы на это самостоятельно. Я думаю, главный бенефициар здесь все-таки США. Польша и Украина здесь бенефициары ровно настолько, насколько они выступают в качестве союзников-сателлитов США", - считает Безпалько.
При этом эксперт отметил, что здесь речь идет о геополитических интересах, о том, что президент США Джо Байден анонсировал еще в феврале, до начала спецоперации, "что США уничтожат "Северные потоки". "Вот, собственно, они и осуществили свою угрозу", - сказал он.
Безпалько подчеркнул, что "Северные потоки" отрезают Германию и значительную часть Европы от возможных поставок российского газа, которые могли бы быть возобновлены в случае холодной зимы и в случае, если общественное мнение поменяется в обратную сторону.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 21:25
Белый дом заявил, что Байден не обещал уничтожить "Северный поток"
"Главный удар здесь наносится не столько по России, сколько по Германии. Германия без российского газа будет терять возможность не только обогревать своих граждан, но и терять свои индустрии, повысить свой экономический потенциал - вот, что самое опасное", - подчеркнул он.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
11:31
В ЕК заявили о причастности к ЧП на "Северных потоках" государства
 
Богдан БезпалькоДжо БайденСеверный потокСеверный поток — 2СШАРоссияАвария на "Северных потоках"
 
 
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