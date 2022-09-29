https://ria.ru/20220929/belorussiya-1820358992.html
Минобороны Белоруссии заверило, что мобилизация в стране не проводится
Минобороны Белоруссии заверило, что мобилизация в стране не проводится - РИА Новости, 29.09.2022
Минобороны Белоруссии заверило, что мобилизация в стране не проводится
Мобилизация в вооруженных силах Белоруссии не проводится, повестки из военных комиссариатов информируют граждан об участии в плановых мероприятиях, сообщила... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:18
2022-09-29T16:18
2022-09-29T16:44
белоруссия
министерство обороны белоруссии
в мире
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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Мобилизация в вооруженных силах Белоруссии не проводится, повестки из военных комиссариатов информируют граждан об участии в плановых мероприятиях, сообщила пресс-служба минобороны республики."В настоящее время в вооруженных силах Республики Беларусь мероприятия мобилизации не проводятся. Повестки, приходящие гражданам Республики Беларусь из военных комиссариатов по месту жительства, информируют их об участии в плановых мероприятиях. В стране нет необходимости проведения мобилизационных мероприятий", - отмечается в сообщении.Как подчеркнули в оборонном ведомстве, все военные сборы носят плановый характер и заблаговременно утверждены специальными правовыми актами. Должностные лица военных комиссариатов продолжают выполнять стандартную ежедневную работу."В мирное время одна из задач военкомата – учетно-призывная и мобилизационная работа. В рамках этой работы рассылаются и вручаются повестки призывникам и военнообязанным, которые состоят в запасе", - пояснили в пресс-службе минобороны Белоруссии, дополнительно отметив, что вызовы и угрозы "нейтрализуются той системой государственного и военного обеспечения безопасности, которая существует на сегодняшний день".
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818877673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, министерство обороны белоруссии, в мире
Белоруссия, Министерство обороны Белоруссии, В мире
16:18 29.09.2022 (обновлено: 16:44 29.09.2022)
Минобороны Белоруссии заверило, что мобилизация в стране не проводится
Минобороны Белоруссии назвало раздачу повесток плановой и не связанной с мобилизацией
МИНСК, 29 сен – РИА Новости.
Мобилизация в вооруженных силах Белоруссии не проводится, повестки из военных комиссариатов информируют граждан об участии в плановых мероприятиях, сообщила пресс-служба
минобороны республики.
"В настоящее время в вооруженных силах Республики Беларусь мероприятия мобилизации не проводятся. Повестки, приходящие гражданам Республики Беларусь из военных комиссариатов по месту жительства, информируют их об участии в плановых мероприятиях. В стране нет необходимости проведения мобилизационных мероприятий", - отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в оборонном ведомстве, все военные сборы носят плановый характер и заблаговременно утверждены специальными правовыми актами. Должностные лица военных комиссариатов продолжают выполнять стандартную ежедневную работу.
"В мирное время одна из задач военкомата – учетно-призывная и мобилизационная работа. В рамках этой работы рассылаются и вручаются повестки призывникам и военнообязанным, которые состоят в запасе", - пояснили в пресс-службе минобороны Белоруссии, дополнительно отметив, что вызовы и угрозы "нейтрализуются той системой государственного и военного обеспечения безопасности, которая существует на сегодняшний день".