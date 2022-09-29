https://ria.ru/20220929/bekmansurov-1820275561.html
Бекмансуров фантазировал о терактах, рассказал свидетель
Бекмансуров фантазировал о терактах, рассказал свидетель - РИА Новости, 29.09.2022
Бекмансуров фантазировал о терактах, рассказал свидетель
Приятель массового убийцы Тимура Бекмансурова рассказал в четверг, что тот был ярым расистом и фантазировал о терактах, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:05
2022-09-29T12:05
2022-09-29T12:05
пермский краевой суд
пермский государственный университет
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 29 сен - РИА Новости. Приятель массового убийцы Тимура Бекмансурова рассказал в четверг, что тот был ярым расистом и фантазировал о терактах, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда."Он ярый расист. Также он хотел иметь оружие, говорил, что для охоты. Знаю про оформление лицензии на оружие весной 2021 года. Видел ружье в сейфе дома у Бекмансурова, когда был в гостях у него. Он его достал и показывал. Однажды он упоминал и представлял себя на месте тех, кто совершил теракт, и говорил, какие действия он бы совершил на их месте", - поделился в суде одноклассник и приятель Бекмансурова Владимир Брохман.Также он добавил, что видел, как Бекмансуров употреблял экстази, а летом 2021 года стал пить алкоголь, хотя до этого отзывался о выпивке очень негативно.В день нападения на госуниверситет Брохман утром увидел пост-манифест Бекмансурова в соцсети, после чего написал ему сообщение, сказав, что он "совсем поехал", а также отправил приятельнице сообщение, чтобы она через знакомых предупредила охрану в вузе.Другие одноклассники, данные допросов которых были оглашены в суде в четверг, утверждают, что Бекмансуров часто высказывал мысли о ненависти к людям и себе, о суициде. При этом он был харизматичным, спокойным, его увлечение оружием, темами терроризма и нацизма многие одноклассники не воспринимали всерьез.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.В начале сентября начался суд над Бекмансуровым. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).
https://ria.ru/20220928/bekmansurov-1820041389.html
https://ria.ru/20220905/strelba-1814457623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский краевой суд, пермский государственный университет, происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
Пермский краевой суд, Пермский государственный университет, Происшествия, Пермь, Стрельба в Пермском госуниверситете
Бекмансуров фантазировал о терактах, рассказал свидетель
Свидетель назвал массового убийцу Бекмансурова ярым расистом
ПЕРМЬ, 29 сен - РИА Новости. Приятель массового убийцы Тимура Бекмансурова рассказал в четверг, что тот был ярым расистом и фантазировал о терактах, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.
"Он ярый расист. Также он хотел иметь оружие, говорил, что для охоты. Знаю про оформление лицензии на оружие весной 2021 года. Видел ружье в сейфе дома у Бекмансурова, когда был в гостях у него. Он его достал и показывал. Однажды он упоминал и представлял себя на месте тех, кто совершил теракт, и говорил, какие действия он бы совершил на их месте", - поделился в суде одноклассник и приятель Бекмансурова Владимир Брохман.
Также он добавил, что видел, как Бекмансуров употреблял экстази, а летом 2021 года стал пить алкоголь, хотя до этого отзывался о выпивке очень негативно.
В день нападения на госуниверситет Брохман утром увидел пост-манифест Бекмансурова в соцсети, после чего написал ему сообщение, сказав, что он "совсем поехал", а также отправил приятельнице сообщение, чтобы она через знакомых предупредила охрану в вузе.
"У Тимура было минимум три страницы в соцсети "ВКонтакте". На одной из них имя было написано иероглифами. Страница была пустая. С нее он смотрел видео с насилием над людьми, на этой же странице 20 сентября разместил свой манифест", — добавил свидетель.
Другие одноклассники, данные допросов которых были оглашены в суде в четверг, утверждают, что Бекмансуров часто высказывал мысли о ненависти к людям и себе, о суициде. При этом он был харизматичным, спокойным, его увлечение оружием, темами терроризма и нацизма многие одноклассники не воспринимали всерьез.
Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете
, убив шесть и ранив более двух десятков человек.
В начале сентября начался суд над Бекмансуровым. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).