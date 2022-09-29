Приятель Бекмансурова рассказал, что тот замкнулся в восьмом классе
Приятель Бекмансурова рассказал, что тот замкнулся и стал агрессивным в восьмом классе
© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в медиабанкСтудент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете. Архивное фото
ПЕРМЬ, 29 сен - РИА Новости. Приятель массового убийцы Тимура Бекмансурова рассказал, что до восьмого класса юноша был общительным и открытым, посещал театральную студию, а потом замкнулся и стал агрессивным, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня в Пермском краевом суде допросили приятеля Бекмансурова - Владимира Брохмана: юноши вместе учились и дружили с 2014 года.
"Он выступал с пятого до восьмого класса в театральной студии, был общительным, а потом стал замкнутым, стал проявлять агрессию, преимущественно словесную, даже ко мне. Тыкал в меня железной линейкой. У него отец военный, бывший полицейский. Мне казалось, что у него было мало близких [доверительных отношений с близкими]", - рассказал Владимир Брохман. По его словам, Бекмансуров переехал в Пермь из Глазова с мамой, их отношения не слишком складывались: ему давали поручения, если они его не устраивали, то он начинал злиться.
Он уточнил, что Бекмансуров любил новости, не только из России, но и со всего мира, с увлечением их смотрел, увлекался оружием, техникой и хорошо знал историю. Бывший товарищ охарактеризовал подсудимого как эрудированного человека, но который плохо знал математику и не любил школьную литературу.
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Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.
В начале сентября начался суд над Бекмансуровым. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).
На этой неделе проводился допрос свидетелей, на следующем заседании, 3 октября, суд начнет исследовать доказательства по делу.
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