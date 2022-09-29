https://ria.ru/20220929/bekmansurov-1820261689.html

Приятель Бекмансурова рассказал, что тот замкнулся в восьмом классе

Приятель Бекмансурова рассказал, что тот замкнулся в восьмом классе - РИА Новости, 29.09.2022

Приятель Бекмансурова рассказал, что тот замкнулся в восьмом классе

Приятель массового убийцы Тимура Бекмансурова рассказал, что до восьмого класса юноша был общительным и открытым, посещал театральную студию, а потом замкнулся... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:23

2022-09-29T11:23

2022-09-29T11:23

происшествия

пермь

пермский краевой суд

стрельба в пермском госуниверситете

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772052849_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_e1709dec9e8fb0f5c898261ff47de133.jpg

ПЕРМЬ, 29 сен - РИА Новости. Приятель массового убийцы Тимура Бекмансурова рассказал, что до восьмого класса юноша был общительным и открытым, посещал театральную студию, а потом замкнулся и стал агрессивным, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня в Пермском краевом суде допросили приятеля Бекмансурова - Владимира Брохмана: юноши вместе учились и дружили с 2014 года."Он выступал с пятого до восьмого класса в театральной студии, был общительным, а потом стал замкнутым, стал проявлять агрессию, преимущественно словесную, даже ко мне. Тыкал в меня железной линейкой. У него отец военный, бывший полицейский. Мне казалось, что у него было мало близких [доверительных отношений с близкими]", - рассказал Владимир Брохман. По его словам, Бекмансуров переехал в Пермь из Глазова с мамой, их отношения не слишком складывались: ему давали поручения, если они его не устраивали, то он начинал злиться.Он уточнил, что Бекмансуров любил новости, не только из России, но и со всего мира, с увлечением их смотрел, увлекался оружием, техникой и хорошо знал историю. Бывший товарищ охарактеризовал подсудимого как эрудированного человека, но который плохо знал математику и не любил школьную литературу.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.В начале сентября начался суд над Бекмансуровым. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).На этой неделе проводился допрос свидетелей, на следующем заседании, 3 октября, суд начнет исследовать доказательства по делу.

https://ria.ru/20220928/bekmansurov-1820041389.html

https://ria.ru/20220915/bekmansurov-1816912062.html

https://ria.ru/20220914/strelba-1816697712.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пермь, пермский краевой суд, стрельба в пермском госуниверситете, россия