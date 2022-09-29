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ПСБ построит в Кемерово центр уличного баскетбола - РИА Новости, 29.09.2022
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ПСБ построит в Кемерово центр уличного баскетбола
ПСБ построит в Кемерово центр уличного баскетбола - РИА Новости, 29.09.2022
ПСБ построит в Кемерово центр уличного баскетбола
ПСБ построит в Кемерово центр уличного баскетбола, соответствующее соглашение на площадке проходящего в Кемерово X Международного спортивного форума "Россия –... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:57
2022-09-29T16:57
кемеровская область
кемерово
петр фрадков
россия
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. ПСБ построит в Кемерово центр уличного баскетбола, соответствующее соглашение на площадке проходящего в Кемерово X Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" подписали председатель ПСБ Петр Фрадков губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает пресс-служба банка.В рамках подписанного соглашения предусмотрено создание и развитие спортивной инфраструктуры в Кемеровской области, обеспечение доступных условий для занятий физкультурой и спортом, развитие детско-юношеского и студенческого спорта.Центр будет создан в рамках "Первого Всероссийского Спортивного проекта "ПСБ — Детям". На сегодняшний день ПСБ уже открыл двенадцать Центров уличного баскетбола международного класса в разных городах России.
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кемеровская область, кемерово, петр фрадков, россия, псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика
Кемеровская область, Кемерово, Петр Фрадков, Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Новости компаний - Экономика
16:57 29.09.2022
 

ПСБ построит в Кемерово центр уличного баскетбола

© РИА Новости / Алексей ФилипповВо время матча по баскетболу. Архивное фото
Во время матча по баскетболу. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. ПСБ построит в Кемерово центр уличного баскетбола, соответствующее соглашение на площадке проходящего в Кемерово X Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" подписали председатель ПСБ Петр Фрадков губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает пресс-служба банка.
В рамках подписанного соглашения предусмотрено создание и развитие спортивной инфраструктуры в Кемеровской области, обеспечение доступных условий для занятий физкультурой и спортом, развитие детско-юношеского и студенческого спорта.
"Центры уличного баскетбола, которые ПСБ открывает совместно с Российской Федерацией Баскетбола, – это наш вклад в развитие массового и детского спорта в стране. Современные и качественные спортивные объекты объединяют активную, увлеченную движением и любовью к баскетболу молодежь, дают возможность бесплатно заниматься олимпийским видом спорта детским спортивным командам и опытным спортсменам. Мы рады, что проект "ПСБ – Детям" растет, развивается и расширяет свою географию на новые регионы, к числу которых теперь присоединяется и Кузбасс", – сказал Фрадков.
Центр будет создан в рамках "Первого Всероссийского Спортивного проекта "ПСБ — Детям". На сегодняшний день ПСБ уже открыл двенадцать Центров уличного баскетбола международного класса в разных городах России.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 19:11
ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Архангельске
 
Кемеровская областьКемеровоПетр ФрадковРоссияПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
 
 
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