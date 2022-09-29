ПСБ построит в Кемерово центр уличного баскетбола

"Центры уличного баскетбола, которые ПСБ открывает совместно с Российской Федерацией Баскетбола, – это наш вклад в развитие массового и детского спорта в стране. Современные и качественные спортивные объекты объединяют активную, увлеченную движением и любовью к баскетболу молодежь, дают возможность бесплатно заниматься олимпийским видом спорта детским спортивным командам и опытным спортсменам. Мы рады, что проект "ПСБ – Детям" растет, развивается и расширяет свою географию на новые регионы, к числу которых теперь присоединяется и Кузбасс", – сказал Фрадков.