https://ria.ru/20220929/bangladesh-1820227287.html
Число погибших при крушении судна в Бангладеш выросло до 69
Число погибших при крушении судна в Бангладеш выросло до 69 - РИА Новости, 29.09.2022
Число погибших при крушении судна в Бангладеш выросло до 69
Спасатели в Бангладеш обнаружили тело еще одного человека с затонувшего в воскресенье судна на севере страны, общее число погибших выросло до 69, сообщает... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T06:54
2022-09-29T06:54
2022-09-29T06:54
бангладеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сен – РИА Новости. Спасатели в Бангладеш обнаружили тело еще одного человека с затонувшего в воскресенье судна на севере страны, общее число погибших выросло до 69, сообщает издание United News of Bangladesh.По данным спасателей, всего в результате инцидента погибли 30 женщин, 21 ребенок и 18 мужчин, еще трое числятся пропавшими без вести.В воскресенье перегруженная пассажирская лодка, на борту которой находилось около 80 человек, затонула посреди реки Каратойя. Большая часть пассажиров лодки была индуистскими паломниками, которые направлялись в храм по случаю праздника.Подобные несчастные случаи довольно часто происходят в Бангладеш, территорию которой пересекают более 230 рек, при этом это крушение стало самым крупным происшествием с лодками в Бангладеш за этот год.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бангладеш, в мире
Число погибших при крушении судна в Бангладеш выросло до 69
Число погибших при крушении судна в Бангладеш выросло до 69, трое пропали без вести
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сен – РИА Новости.
Спасатели в Бангладеш обнаружили тело еще одного человека с затонувшего в воскресенье судна на севере страны, общее число погибших выросло до 69, сообщает
издание United News of Bangladesh.
По данным спасателей, всего в результате инцидента погибли 30 женщин, 21 ребенок и 18 мужчин, еще трое числятся пропавшими без вести.
В воскресенье перегруженная пассажирская лодка, на борту которой находилось около 80 человек, затонула посреди реки Каратойя. Большая часть пассажиров лодки была индуистскими паломниками, которые направлялись в храм по случаю праздника.
Подобные несчастные случаи довольно часто происходят в Бангладеш, территорию которой пересекают более 230 рек, при этом это крушение стало самым крупным происшествием с лодками в Бангладеш за этот год.