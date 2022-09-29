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Число погибших при крушении судна в Бангладеш выросло до 69 - РИА Новости, 29.09.2022
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Число погибших при крушении судна в Бангладеш выросло до 69
Число погибших при крушении судна в Бангладеш выросло до 69 - РИА Новости, 29.09.2022
Число погибших при крушении судна в Бангладеш выросло до 69
Спасатели в Бангладеш обнаружили тело еще одного человека с затонувшего в воскресенье судна на севере страны, общее число погибших выросло до 69, сообщает... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T06:54
2022-09-29T06:54
бангладеш
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сен – РИА Новости. Спасатели в Бангладеш обнаружили тело еще одного человека с затонувшего в воскресенье судна на севере страны, общее число погибших выросло до 69, сообщает издание United News of Bangladesh.По данным спасателей, всего в результате инцидента погибли 30 женщин, 21 ребенок и 18 мужчин, еще трое числятся пропавшими без вести.В воскресенье перегруженная пассажирская лодка, на борту которой находилось около 80 человек, затонула посреди реки Каратойя. Большая часть пассажиров лодки была индуистскими паломниками, которые направлялись в храм по случаю праздника.Подобные несчастные случаи довольно часто происходят в Бангладеш, территорию которой пересекают более 230 рек, при этом это крушение стало самым крупным происшествием с лодками в Бангладеш за этот год.
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бангладеш, в мире
Бангладеш, В мире
06:54 29.09.2022
 
Число погибших при крушении судна в Бангладеш выросло до 69

Число погибших при крушении судна в Бангладеш выросло до 69, трое пропали без вести

© AFP 2022 / FIROZ AL SABAHМесто крушения судна в Бангладеш
Место крушения судна в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / FIROZ AL SABAH
Место крушения судна в Бангладеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сен – РИА Новости. Спасатели в Бангладеш обнаружили тело еще одного человека с затонувшего в воскресенье судна на севере страны, общее число погибших выросло до 69, сообщает издание United News of Bangladesh.
По данным спасателей, всего в результате инцидента погибли 30 женщин, 21 ребенок и 18 мужчин, еще трое числятся пропавшими без вести.
В воскресенье перегруженная пассажирская лодка, на борту которой находилось около 80 человек, затонула посреди реки Каратойя. Большая часть пассажиров лодки была индуистскими паломниками, которые направлялись в храм по случаю праздника.
Подобные несчастные случаи довольно часто происходят в Бангладеш, территорию которой пересекают более 230 рек, при этом это крушение стало самым крупным происшествием с лодками в Бангладеш за этот год.
Лодка с мигрантами - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 22:24
При крушении судна с мигрантами у берегов Сирии погибли 34 человека
 
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