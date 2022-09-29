https://ria.ru/20220929/bangladesh-1820227287.html

Число погибших при крушении судна в Бангладеш выросло до 69

Число погибших при крушении судна в Бангладеш выросло до 69 - РИА Новости, 29.09.2022

Число погибших при крушении судна в Бангладеш выросло до 69

Спасатели в Бангладеш обнаружили тело еще одного человека с затонувшего в воскресенье судна на севере страны, общее число погибших выросло до 69, сообщает... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T06:54

2022-09-29T06:54

2022-09-29T06:54

бангладеш

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сен – РИА Новости. Спасатели в Бангладеш обнаружили тело еще одного человека с затонувшего в воскресенье судна на севере страны, общее число погибших выросло до 69, сообщает издание United News of Bangladesh.По данным спасателей, всего в результате инцидента погибли 30 женщин, 21 ребенок и 18 мужчин, еще трое числятся пропавшими без вести.В воскресенье перегруженная пассажирская лодка, на борту которой находилось около 80 человек, затонула посреди реки Каратойя. Большая часть пассажиров лодки была индуистскими паломниками, которые направлялись в храм по случаю праздника.Подобные несчастные случаи довольно часто происходят в Бангладеш, территорию которой пересекают более 230 рек, при этом это крушение стало самым крупным происшествием с лодками в Бангладеш за этот год.

https://ria.ru/20220922/migranty-1818811371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

бангладеш, в мире