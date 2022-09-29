https://ria.ru/20220929/avtozapchasti-1820230150.html
Иран хочет создавать с Россией предприятия по производству автозапчастей
Иран хочет создавать с Россией предприятия по производству автозапчастей - РИА Новости, 29.09.2022
Иран хочет создавать с Россией предприятия по производству автозапчастей
Иран заинтересован в том, чтобы создавать с Россией совместные предприятия по производству автомобильных запчастей, заявил РИА Новости председатель совета... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T07:40
2022-09-29T07:40
2022-09-29T07:40
экономика
россия
иран
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Иран заинтересован в том, чтобы создавать с Россией совместные предприятия по производству автомобильных запчастей, заявил РИА Новости председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.По его словам, иранские производители готовы сотрудничать по нескольким направлениям."Первое из них – это экспорт автозапчастей, необходимых РФ, второе – импорт нужных нам автозапчастей из России, таких как автомобильные двигатели, детали автомобильных тормозов, и третье, наиболее важное - производство совместных автомобилей", - сказал Манеш.Он отметил, что так как РФ и Иран работали с компанией Renault, то обе страны могут обмениваться автозапчастями для машин этой марки."У нас более двух тысяч видов производственных деталей. Среди них подушки безопасности, тормозные колодки, руль, кузов... В автомобиле используется около трех тысяч деталей, мы производим около двух - двух с половиной тысяч. Конечно, в РФ тоже производятся (детали). Поэтому мы должны объединить возможности обеих стран", - добавил Манеш.
https://ria.ru/20220929/avtovaz-1820225809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иран
Иран хочет создавать с Россией предприятия по производству автозапчастей
Иран хочет создавать с Россией совместные предприятия по производству автозапчастей
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Иран заинтересован в том, чтобы создавать с Россией совместные предприятия по производству автомобильных запчастей, заявил РИА Новости председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.
"Было бы очень хорошо создавать совместные производства с участием российских и иранских инвесторов, банков, в том числе и создавать предприятия по производству деталей для рынков двух стран. Это возможно", - сказал Манеш.
По его словам, иранские производители готовы сотрудничать по нескольким направлениям.
"Первое из них – это экспорт автозапчастей, необходимых РФ, второе – импорт нужных нам автозапчастей из России, таких как автомобильные двигатели, детали автомобильных тормозов, и третье, наиболее важное - производство совместных автомобилей", - сказал Манеш.
Он отметил, что так как РФ и Иран работали с компанией Renault, то обе страны могут обмениваться автозапчастями для машин этой марки.
"У нас более двух тысяч видов производственных деталей. Среди них подушки безопасности, тормозные колодки, руль, кузов... В автомобиле используется около трех тысяч деталей, мы производим около двух - двух с половиной тысяч. Конечно, в РФ тоже производятся (детали). Поэтому мы должны объединить возможности обеих стран", - добавил Манеш.