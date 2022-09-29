https://ria.ru/20220929/avtozapchasti-1820230150.html

Иран хочет создавать с Россией предприятия по производству автозапчастей

Иран хочет создавать с Россией предприятия по производству автозапчастей - РИА Новости, 29.09.2022

Иран хочет создавать с Россией предприятия по производству автозапчастей

Иран заинтересован в том, чтобы создавать с Россией совместные предприятия по производству автомобильных запчастей, заявил РИА Новости председатель совета... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T07:40

2022-09-29T07:40

2022-09-29T07:40

экономика

россия

иран

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Иран заинтересован в том, чтобы создавать с Россией совместные предприятия по производству автомобильных запчастей, заявил РИА Новости председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.По его словам, иранские производители готовы сотрудничать по нескольким направлениям."Первое из них – это экспорт автозапчастей, необходимых РФ, второе – импорт нужных нам автозапчастей из России, таких как автомобильные двигатели, детали автомобильных тормозов, и третье, наиболее важное - производство совместных автомобилей", - сказал Манеш.Он отметил, что так как РФ и Иран работали с компанией Renault, то обе страны могут обмениваться автозапчастями для машин этой марки."У нас более двух тысяч видов производственных деталей. Среди них подушки безопасности, тормозные колодки, руль, кузов... В автомобиле используется около трех тысяч деталей, мы производим около двух - двух с половиной тысяч. Конечно, в РФ тоже производятся (детали). Поэтому мы должны объединить возможности обеих стран", - добавил Манеш.

https://ria.ru/20220929/avtovaz-1820225809.html

россия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, иран