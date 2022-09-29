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Внедорожник Aurus Komendant будет стоить 33,7 миллиона рублей - РИА Новости, 29.09.2022
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Внедорожник Aurus Komendant будет стоить 33,7 миллиона рублей
Внедорожник Aurus Komendant будет стоить 33,7 миллиона рублей - РИА Новости, 29.09.2022
Внедорожник Aurus Komendant будет стоить 33,7 миллиона рублей
Коммерческие продажи внедорожника Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена новинки - 33,7 миллиона рублей, сообщили представители... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:08
2022-09-29T20:19
экономика
aurus
россия
авто
денис мантуров
елабуга
оаэ
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Коммерческие продажи внедорожника Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена новинки - 33,7 миллиона рублей, сообщили представители компании на презентации автомобиля, состоявшейся на ВДНХ."Стоимость этого автомобиля 33 миллиона 700 тысяч рублей. Дилеры Aurus уже сегодня начинают принимать предварительные заказы для формирования первых поставок нашим клиентам", - уточнил директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов.Юсупов также отметил, что на старте продаж будут доступны 9 цветовых вариантов экстерьера, среди которых три абсолютно новых цвета. Также предусмотрено 7 вариантов интерьера, среди которых представлены два новых сочетания, в том числе двухцветные варианты исполнения. Кроме того, планируется бронированная версия модели, которая, по словам топ-менеджера, будет интересна не только госструктурам, но и коммерческим клиентам.Новый внедорожник оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 л.с., крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 л. Новая модель на 70% состоит из комплектующих российского производства. В том числе, кузов, двигатель и коробка передач для автомобиля выпускаются в РФ.Сейчас гарантия на автомобили Aurus составляет три года. "Мы для себя сразу определили план, что начинаем с трех лет и постепенно бренд будет двигаться в сторону увеличения гарантийного периода до пяти лет", - отметил Юсупов. Он также уточнил, что несмотря на логистический кризис, проблем с обслуживанием автомобилей бренда нет, склад всех необходимых запчастей у дилеров полон.Как ранее сообщал в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, серийное производство Aurus Komendant планируется запустить в ноябре-декабре этого года на заводе компании в Елабуге (Татарстан). При этом автопроизводитель уточнил, что первая партия не будет предназначена для продажи.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).
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экономика, aurus, россия, авто, денис мантуров, елабуга, оаэ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
Экономика, Aurus, Россия, Авто, Денис Мантуров, Елабуга, ОАЭ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
20:08 29.09.2022 (обновлено: 20:19 29.09.2022)
 
Внедорожник Aurus Komendant будет стоить 33,7 миллиона рублей

Цена внедорожника Aurus Komendant составит 33,7 млн рублей, продажи начнутся в 2023 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрезентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения
Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Коммерческие продажи внедорожника Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена новинки - 33,7 миллиона рублей, сообщили представители компании на презентации автомобиля, состоявшейся на ВДНХ.
"В начале следующего года - в первом квартале - начнутся коммерческие продажи", - сказал гендиректор компании Николай Ходосевич, отвечая на вопрос о страте продаж.
"Стоимость этого автомобиля 33 миллиона 700 тысяч рублей. Дилеры Aurus уже сегодня начинают принимать предварительные заказы для формирования первых поставок нашим клиентам", - уточнил директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов.
Юсупов также отметил, что на старте продаж будут доступны 9 цветовых вариантов экстерьера, среди которых три абсолютно новых цвета. Также предусмотрено 7 вариантов интерьера, среди которых представлены два новых сочетания, в том числе двухцветные варианты исполнения. Кроме того, планируется бронированная версия модели, которая, по словам топ-менеджера, будет интересна не только госструктурам, но и коммерческим клиентам.
Проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), руководитель НЦМУ Передовые цифровые технологии Алексей Боровков - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 10:30
Алексей Боровков: Aurus на 70% производятся из российских комплектующих
Новый внедорожник оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 л.с., крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 л. Новая модель на 70% состоит из комплектующих российского производства. В том числе, кузов, двигатель и коробка передач для автомобиля выпускаются в РФ.
Сейчас гарантия на автомобили Aurus составляет три года. "Мы для себя сразу определили план, что начинаем с трех лет и постепенно бренд будет двигаться в сторону увеличения гарантийного периода до пяти лет", - отметил Юсупов. Он также уточнил, что несмотря на логистический кризис, проблем с обслуживанием автомобилей бренда нет, склад всех необходимых запчастей у дилеров полон.
Как ранее сообщал в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, серийное производство Aurus Komendant планируется запустить в ноябре-декабре этого года на заводе компании в Елабуге (Татарстан). При этом автопроизводитель уточнил, что первая партия не будет предназначена для продажи.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).
Качественная машина: старт серийного производства Aurus Senat
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
1 из 12

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
2 из 12

В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
3 из 12

В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.

Старт серийного производства автомобилей Aurus Senat
4 из 12

Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в медиабанк

Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии запуска завода по серийному производству лимузинов Аурус на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане
5 из 12

Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
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© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в медиабанк

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.

Церемония запуска завода по серийному производству лимузинов Аурус на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане по видеосвязи
6 из 12

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.

© РИА Новости / Сергей Ильин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Sena
7 из 12

Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.


Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
8 из 12

Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.


© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
9 из 12

В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
10 из 12

Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
11 из 12

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
12 из 12

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 12

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 12

В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 12

В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 12

Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
5 из 12

Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
6 из 12

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
7 из 12

Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 12

Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.


© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 12

В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 12

Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
 
ЭкономикаAurusРоссияАвтоДенис МантуровЕлабугаОАЭМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
 
 
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