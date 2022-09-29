https://ria.ru/20220929/aurus-1820446573.html

Внедорожник Aurus Komendant будет стоить 33,7 миллиона рублей

Внедорожник Aurus Komendant будет стоить 33,7 миллиона рублей - РИА Новости, 29.09.2022

Внедорожник Aurus Komendant будет стоить 33,7 миллиона рублей

Коммерческие продажи внедорожника Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена новинки - 33,7 миллиона рублей, сообщили представители... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T20:08

2022-09-29T20:08

2022-09-29T20:19

экономика

aurus

россия

авто

денис мантуров

елабуга

оаэ

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Коммерческие продажи внедорожника Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена новинки - 33,7 миллиона рублей, сообщили представители компании на презентации автомобиля, состоявшейся на ВДНХ."Стоимость этого автомобиля 33 миллиона 700 тысяч рублей. Дилеры Aurus уже сегодня начинают принимать предварительные заказы для формирования первых поставок нашим клиентам", - уточнил директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов.Юсупов также отметил, что на старте продаж будут доступны 9 цветовых вариантов экстерьера, среди которых три абсолютно новых цвета. Также предусмотрено 7 вариантов интерьера, среди которых представлены два новых сочетания, в том числе двухцветные варианты исполнения. Кроме того, планируется бронированная версия модели, которая, по словам топ-менеджера, будет интересна не только госструктурам, но и коммерческим клиентам.Новый внедорожник оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 л.с., крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 л. Новая модель на 70% состоит из комплектующих российского производства. В том числе, кузов, двигатель и коробка передач для автомобиля выпускаются в РФ.Сейчас гарантия на автомобили Aurus составляет три года. "Мы для себя сразу определили план, что начинаем с трех лет и постепенно бренд будет двигаться в сторону увеличения гарантийного периода до пяти лет", - отметил Юсупов. Он также уточнил, что несмотря на логистический кризис, проблем с обслуживанием автомобилей бренда нет, склад всех необходимых запчастей у дилеров полон.Как ранее сообщал в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, серийное производство Aurus Komendant планируется запустить в ноябре-декабре этого года на заводе компании в Елабуге (Татарстан). При этом автопроизводитель уточнил, что первая партия не будет предназначена для продажи.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).

https://ria.ru/20220819/borovkov-1810503230.html

россия

елабуга

оаэ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, aurus, россия, авто, денис мантуров, елабуга, оаэ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"