https://ria.ru/20220929/amerikantsy-1820318075.html

Американцы пришли в ярость из-за решения Вашингтона по Украине

Американцы пришли в ярость из-за решения Вашингтона по Украине - РИА Новости, 29.09.2022

Американцы пришли в ярость из-за решения Вашингтона по Украине

Читатели издания Breitbart пришли в ярость из-за решения сената США выделить дополнительные 12 миллиардов долларов на помощь Украине. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:14

2022-09-29T14:14

2022-09-29T15:26

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели издания Breitbart пришли в ярость из-за решения сената США выделить дополнительные 12 миллиардов долларов на помощь Украине."У Зеленского вилла в Италии. Хантер Байден порхает с деньгами, как птичка. У Джо свой кусок пирога. И только мы с вами платим за все это!" — написал пользователь с ником RT."Если вспомнить, что Украина всегда считалась одной из самых коррумпированных стран на планете, я сомневаюсь, что туда вообще доходят какие-то деньги американских налогоплательщиков!" — отметил Tommy_Lasordid."Когда мы перестанем посылать в Вашингтон наши деньги, чтобы ими нас же и уничтожали?" — пожаловалась Beckdella."Больше никаких денег американских налогоплательщиков, отмываемых для наших политиков и толстосумов через Украину!" — возмутился Jedbutler."И что купят нам эти миллиарды помощи Украине?! Третью мировую войну и миллионы погибших!" — считает Boston Fan."Деньги американских налогоплательщиков пойдут на возмещение расходов тех олигархов и мошенников на Украине, кто отправлял деньги Хантеру Байдену, а также мошеннической семье Джо и друзьям Байдена. Вот какая игра там ведется!" — подчеркнул RandyHilburn."Просто уму непостижимо! У нас столько проблем у себя в Америке, а эти идиоты буквально мочатся ими куда-то на сторону!" — пожаловался HunterGreen."Украина только теряет время. Скоро все кончится. Зеленский убежит с награбленными миллионами. Конец фильма!" — подытожил Bill Wilmoth.Накануне сенат США поддержал законопроект о выделении дополнительных 12 миллиардов долларов в качестве помощи Украине. За принятие этого решения проголосовали 72 человека, против выступили 23.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220928/ssha-1820180656.html

https://ria.ru/20220928/oruzhie-1820007869.html

https://ria.ru/20220927/ukraina-1819774104.html

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в мире, украина, сша, нато