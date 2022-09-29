https://ria.ru/20220929/amerikantsy-1820318075.html
Американцы пришли в ярость из-за решения Вашингтона по Украине
Американцы пришли в ярость из-за решения Вашингтона по Украине - РИА Новости, 29.09.2022
Американцы пришли в ярость из-за решения Вашингтона по Украине
Читатели издания Breitbart пришли в ярость из-за решения сената США выделить дополнительные 12 миллиардов долларов на помощь Украине. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:14
2022-09-29T14:14
2022-09-29T15:26
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели издания Breitbart пришли в ярость из-за решения сената США выделить дополнительные 12 миллиардов долларов на помощь Украине."У Зеленского вилла в Италии. Хантер Байден порхает с деньгами, как птичка. У Джо свой кусок пирога. И только мы с вами платим за все это!" — написал пользователь с ником RT."Если вспомнить, что Украина всегда считалась одной из самых коррумпированных стран на планете, я сомневаюсь, что туда вообще доходят какие-то деньги американских налогоплательщиков!" — отметил Tommy_Lasordid."Когда мы перестанем посылать в Вашингтон наши деньги, чтобы ими нас же и уничтожали?" — пожаловалась Beckdella."Больше никаких денег американских налогоплательщиков, отмываемых для наших политиков и толстосумов через Украину!" — возмутился Jedbutler."И что купят нам эти миллиарды помощи Украине?! Третью мировую войну и миллионы погибших!" — считает Boston Fan."Деньги американских налогоплательщиков пойдут на возмещение расходов тех олигархов и мошенников на Украине, кто отправлял деньги Хантеру Байдену, а также мошеннической семье Джо и друзьям Байдена. Вот какая игра там ведется!" — подчеркнул RandyHilburn."Просто уму непостижимо! У нас столько проблем у себя в Америке, а эти идиоты буквально мочатся ими куда-то на сторону!" — пожаловался HunterGreen."Украина только теряет время. Скоро все кончится. Зеленский убежит с награбленными миллионами. Конец фильма!" — подытожил Bill Wilmoth.Накануне сенат США поддержал законопроект о выделении дополнительных 12 миллиардов долларов в качестве помощи Украине. За принятие этого решения проголосовали 72 человека, против выступили 23.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, нато
В мире, Украина, США, НАТО
14:14 29.09.2022 (обновлено: 15:26 29.09.2022)
Американцы пришли в ярость из-за решения Вашингтона по Украине
Читатели Breitbart раскритиковали решение США выделить Украине 12 миллиардов долларов
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Читатели издания Breitbart
пришли в ярость из-за решения сената США выделить дополнительные 12 миллиардов долларов на помощь Украине.
"У Зеленского вилла в Италии
. Хантер Байден
порхает с деньгами, как птичка. У Джо свой кусок пирога. И только мы с вами платим за все это!" — написал пользователь с ником RT.
"Если вспомнить, что Украина всегда считалась одной из самых коррумпированных стран на планете, я сомневаюсь, что туда вообще доходят какие-то деньги американских налогоплательщиков!" — отметил Tommy_Lasordid.
"Когда мы перестанем посылать в Вашингтон
наши деньги, чтобы ими нас же и уничтожали?" — пожаловалась Beckdella.
"Больше никаких денег американских налогоплательщиков, отмываемых для наших политиков и толстосумов через Украину!" — возмутился Jedbutler.
"И что купят нам эти миллиарды помощи Украине?! Третью мировую войну и миллионы погибших!" — считает Boston Fan.
"Деньги американских налогоплательщиков пойдут на возмещение расходов тех олигархов и мошенников на Украине, кто отправлял деньги Хантеру Байдену, а также мошеннической семье Джо и друзьям Байдена. Вот какая игра там ведется!" — подчеркнул RandyHilburn.
"Просто уму непостижимо! У нас столько проблем у себя в Америке
, а эти идиоты буквально мочатся ими куда-то на сторону!" — пожаловался HunterGreen.
"Украина только теряет время. Скоро все кончится. Зеленский убежит с награбленными миллионами. Конец фильма!" — подытожил Bill Wilmoth.
Накануне сенат США поддержал законопроект о выделении дополнительных 12 миллиардов долларов в качестве помощи Украине. За принятие этого решения проголосовали 72 человека, против выступили 23.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса
Вашингтон и союзники по НАТО
продолжают накачивать Украину оружием. Москва
неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>