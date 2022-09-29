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Алименты будут вычитать из выплат мобилизованным, сообщил портал - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/alimenty-1820248624.html
Алименты будут вычитать из выплат мобилизованным, сообщил портал
Алименты будут вычитать из выплат мобилизованным, сообщил портал - РИА Новости, 29.09.2022
Алименты будут вычитать из выплат мобилизованным, сообщил портал
Часть жалования мобилизованных, которые должны выплачивать алименты, будет идти на их погашение, сообщается на запущенном правительством портале Объясняем.рф. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:14
2022-09-29T10:14
специальная военная операция на украине
россия
общество
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Часть жалования мобилизованных, которые должны выплачивать алименты, будет идти на их погашение, сообщается на запущенном правительством портале Объясняем.рф."Военнослужащему полагается денежное довольствие, часть которого будет регулярно перечисляться в качестве алиментов", - говорится в ответе на соответствующий вопрос.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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россия, общество, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
10:14 29.09.2022
 
Алименты будут вычитать из выплат мобилизованным, сообщил портал

"Объясняем.рф": часть жалования призванных, платящих алименты, будет идти на их погашение

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Часть жалования мобилизованных, которые должны выплачивать алименты, будет идти на их погашение, сообщается на запущенном правительством портале Объясняем.рф.
"Военнослужащему полагается денежное довольствие, часть которого будет регулярно перечисляться в качестве алиментов", - говорится в ответе на соответствующий вопрос.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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