https://ria.ru/20220929/alimenty-1820248624.html

Алименты будут вычитать из выплат мобилизованным, сообщил портал

Алименты будут вычитать из выплат мобилизованным, сообщил портал - РИА Новости, 29.09.2022

Алименты будут вычитать из выплат мобилизованным, сообщил портал

Часть жалования мобилизованных, которые должны выплачивать алименты, будет идти на их погашение, сообщается на запущенном правительством портале Объясняем.рф. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:14

2022-09-29T10:14

2022-09-29T10:14

специальная военная операция на украине

россия

общество

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Часть жалования мобилизованных, которые должны выплачивать алименты, будет идти на их погашение, сообщается на запущенном правительством портале Объясняем.рф."Военнослужащему полагается денежное довольствие, часть которого будет регулярно перечисляться в качестве алиментов", - говорится в ответе на соответствующий вопрос.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии