В Адыгее в рамках федерального проекта открыли "умную" спортплощадку
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея "Умная" спортивная площадка на базе гимназии №22 в Майкопе
МАЙКОП, 29 сен - РИА Новости. "Умную" спортивную площадку, построенную по федеральному проекту, открыли в Майкопе, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.
Адыгея в режиме телемоста с рядом регионов присоединилась к трансляции X Международного форума "Россия – спортивная держава", стартовавшего в Кемеровской области. Адыгею представил глава республики Мурат Кумпилов, говорится в сообщении.
"В рамках прямого эфира состоялось открытие 11 спортивных объектов в 10 регионах страны. Среди них – "умная" спортивная площадка, построенная в Майкопе на базе гимназии N22... В ходе прямого включения из регионов РФ глава Адыгеи презентовал новый спортивный объект, реализованный по федеральному проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", - отмечается в релизе.
Стоимость площадки составила 26,3 миллиона рублей, она оборудована для занятий футболом, волейболом и баскетболом, оснащена оборудованием для воркаута, беговыми дорожками и светодиодным освещением. На тренажерах размещены QR-коды для визуализации упражнений и тренировочных комплексов, бесплатную wi-fiзону на объекте обеспечила компания Ростелеком, сообщает пресс-служба.
"Глава Адыгеи подчеркнул, что на сегодняшний день более 51% активного населения республики систематически занимаются физкультурой и спортом. Руководитель региона также выразил уверенность в том, что возведение "умной" спортивной площадки и реализация других подобных проектов существенно повлияет на увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни", - отмечается в релизе.