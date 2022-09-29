https://ria.ru/20220929/adygeya-1820343705.html

В Адыгее в рамках федерального проекта открыли "умную" спортплощадку

В Адыгее в рамках федерального проекта открыли "умную" спортплощадку - РИА Новости, 29.09.2022

В Адыгее в рамках федерального проекта открыли "умную" спортплощадку

"Умную" спортивную площадку, построенную по федеральному проекту, открыли в Майкопе, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:34

2022-09-29T15:34

2022-09-29T15:34

республика адыгея

общество

мурат кумпилов

ростелеком

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МАЙКОП, 29 сен - РИА Новости. "Умную" спортивную площадку, построенную по федеральному проекту, открыли в Майкопе, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.Адыгея в режиме телемоста с рядом регионов присоединилась к трансляции X Международного форума "Россия – спортивная держава", стартовавшего в Кемеровской области. Адыгею представил глава республики Мурат Кумпилов, говорится в сообщении."В рамках прямого эфира состоялось открытие 11 спортивных объектов в 10 регионах страны. Среди них – "умная" спортивная площадка, построенная в Майкопе на базе гимназии N22... В ходе прямого включения из регионов РФ глава Адыгеи презентовал новый спортивный объект, реализованный по федеральному проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", - отмечается в релизе.Стоимость площадки составила 26,3 миллиона рублей, она оборудована для занятий футболом, волейболом и баскетболом, оснащена оборудованием для воркаута, беговыми дорожками и светодиодным освещением. На тренажерах размещены QR-коды для визуализации упражнений и тренировочных комплексов, бесплатную wi-fiзону на объекте обеспечила компания Ростелеком, сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817054555.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, мурат кумпилов, ростелеком