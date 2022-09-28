https://ria.ru/20220928/zvuki-1820083844.html

Старовойт объяснил громкие звуки в Курской области работой авиации

Старовойт объяснил громкие звуки в Курской области работой авиации - РИА Новости, 28.09.2022

Старовойт объяснил громкие звуки в Курской области работой авиации

Губернатор Курской области Роман Старовойт пояснил, что громкие звуки, на которые обратили внимание пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:13

2022-09-28T15:13

2022-09-28T15:15

роман старовойт

курская область

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ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт пояснил, что громкие звуки, на которые обратили внимание пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации."Громкие звуки, на которые обратили внимание многие пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации Министерства обороны. Ситуация под контролем, оснований для беспокойства нет", — пишет Старовойт в своём Telegram-канале.Вечером 27 сентября губернатор Старовойт уже информировал, что в регионе зафиксированы громкие звуки, которые были вызваны работой авиации Министерства обороны.

https://ria.ru/20220922/opasnost-1818599070.html

курская область

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роман старовойт, курская область