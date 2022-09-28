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Старовойт объяснил громкие звуки в Курской области работой авиации
Старовойт объяснил громкие звуки в Курской области работой авиации - РИА Новости, 28.09.2022
Старовойт объяснил громкие звуки в Курской области работой авиации
Губернатор Курской области Роман Старовойт пояснил, что громкие звуки, на которые обратили внимание пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:13
2022-09-28T15:13
2022-09-28T15:15
роман старовойт
курская область
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ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт пояснил, что громкие звуки, на которые обратили внимание пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации."Громкие звуки, на которые обратили внимание многие пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации Министерства обороны. Ситуация под контролем, оснований для беспокойства нет", — пишет Старовойт в своём Telegram-канале.Вечером 27 сентября губернатор Старовойт уже информировал, что в регионе зафиксированы громкие звуки, которые были вызваны работой авиации Министерства обороны.
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роман старовойт, курская область
Роман Старовойт, Курская область
15:13 28.09.2022 (обновлено: 15:15 28.09.2022)
Старовойт объяснил громкие звуки в Курской области работой авиации
Губернатор Курской области Старовойт пояснил, что громкие звуки связаны с работой авиации