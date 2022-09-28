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В Москве создали группу для рассмотрения жалоб по вопросам призыва
В Москве создали группу для рассмотрения жалоб по вопросам призыва - РИА Новости, 28.09.2022
В Москве создали группу для рассмотрения жалоб по вопросам призыва
Специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва были созданы в понедельник в военкоматах Москвы, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:19
2022-09-28T15:19
2022-09-28T15:28
сергей собянин
москва
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва были созданы в понедельник в военкоматах Москвы, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин."В понедельник в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва", - рассказал Собянин в среду.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, частичная мобилизация в россии
Сергей Собянин, Москва, Частичная мобилизация в России
15:19 28.09.2022 (обновлено: 15:28 28.09.2022)
В Москве создали группу для рассмотрения жалоб по вопросам призыва
Мэр Собянин: в военкоматах Москвы создали группу рассмотрения жалоб по вопросам призыва