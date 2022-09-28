https://ria.ru/20220928/zhaloby-1820086887.html

В Москве создали группу для рассмотрения жалоб по вопросам призыва

В Москве создали группу для рассмотрения жалоб по вопросам призыва - РИА Новости, 28.09.2022

В Москве создали группу для рассмотрения жалоб по вопросам призыва

Специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва были созданы в понедельник в военкоматах Москвы, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:19

2022-09-28T15:19

2022-09-28T15:28

сергей собянин

москва

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва были созданы в понедельник в военкоматах Москвы, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин."В понедельник в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва", - рассказал Собянин в среду.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей собянин, москва, частичная мобилизация в россии