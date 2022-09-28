Рейтинг@Mail.ru
В Москве создали группу для рассмотрения жалоб по вопросам призыва - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/zhaloby-1820086887.html
В Москве создали группу для рассмотрения жалоб по вопросам призыва
В Москве создали группу для рассмотрения жалоб по вопросам призыва - РИА Новости, 28.09.2022
В Москве создали группу для рассмотрения жалоб по вопросам призыва
Специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва были созданы в понедельник в военкоматах Москвы, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:19
2022-09-28T15:28
сергей собянин
москва
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819431280_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_03ffd1517e451c792e56a6edbf96858d.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва были созданы в понедельник в военкоматах Москвы, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин."В понедельник в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва", - рассказал Собянин в среду.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819431280_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_58969ce7678d3992189bdc6999ebe826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей собянин, москва, частичная мобилизация в россии
Сергей Собянин, Москва, Частичная мобилизация в России
15:19 28.09.2022 (обновлено: 15:28 28.09.2022)
 
В Москве создали группу для рассмотрения жалоб по вопросам призыва

Мэр Собянин: в военкоматах Москвы создали группу рассмотрения жалоб по вопросам призыва

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва были созданы в понедельник в военкоматах Москвы, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"В понедельник в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва", - рассказал Собянин в среду.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Сергей СобянинМоскваЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала