https://ria.ru/20220928/zaporozhe-1820044214.html
Российские войска уничтожили украинские орудия артиллерии в Запорожье
Российские войска уничтожили украинские орудия артиллерии в Запорожье - РИА Новости, 28.09.2022
Российские войска уничтожили украинские орудия артиллерии в Запорожье
Российские войска в результате высокоточного удара по территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожили 10 орудий полевой артиллерии противника, в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:19
2022-09-28T13:19
2022-09-28T13:21
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
в мире
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские войска в результате высокоточного удара по территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожили 10 орудий полевой артиллерии противника, в том числе две американские гаубицы М777 и четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны РФ."В результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха" и 15 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820035442.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожье, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, В мире
13:19 28.09.2022 (обновлено: 13:21 28.09.2022)
Российские войска уничтожили украинские орудия артиллерии в Запорожье
Минобороны: российские войска уничтожили украинские орудия артиллерии в Запорожье