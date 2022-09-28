https://ria.ru/20220928/zaporozhe-1820044214.html

Российские войска уничтожили украинские орудия артиллерии в Запорожье

Российские войска уничтожили украинские орудия артиллерии в Запорожье - РИА Новости, 28.09.2022

Российские войска уничтожили украинские орудия артиллерии в Запорожье

Российские войска в результате высокоточного удара по территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожили 10 орудий полевой артиллерии противника, в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:19

2022-09-28T13:19

2022-09-28T13:21

специальная военная операция на украине

запорожье

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские войска в результате высокоточного удара по территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожили 10 орудий полевой артиллерии противника, в том числе две американские гаубицы М777 и четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны РФ."В результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха" и 15 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820035442.html

запорожье

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожье, россия, в мире