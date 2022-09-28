https://ria.ru/20220928/zaporozhe-1820016031.html

В Запорожской области анонсировали скорую отмену бивалютной зоны

В Запорожской области анонсировали скорую отмену бивалютной зоны - РИА Новости, 28.09.2022

В Запорожской области анонсировали скорую отмену бивалютной зоны

Бивалютная зона в Запорожской области прекратит функционировать в ближайшее время, единственной официальной валютой будет российский рубль, сообщил председатель РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:48

2022-09-28T11:48

2022-09-28T12:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

россия

политика

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Бивалютная зона в Запорожской области прекратит функционировать в ближайшее время, единственной официальной валютой будет российский рубль, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Сейчас в регионе действует бивалютная зона, наравне с российским рублем в обороте также используется украинская гривна."Гривна обесценивается с каждым днем. Буквально за 4 месяца гривна упала по отношению к рублю в два раза - с 2,5 рублей за 1 гривну до 1,25 рублей за 1 гривну. И в ближайшем будущем курс станет 1 к 1. Люди все время стараются от нее избавиться, чтобы не остаться с этими фантиками. Поэтому мы идем по пути того, что бивалютная зона в регионе в ближайшее время прекратит свое функционирование. Гривна окончательно останется в прошлом, в России гривна не нужна. Единственной официальной валютой будет российский рубль", - сказал РИА Новости Рогов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, владимир рогов, россия, политика, референдумы на освобожденных территориях