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В Запорожской области анонсировали скорую отмену бивалютной зоны - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/zaporozhe-1820016031.html
В Запорожской области анонсировали скорую отмену бивалютной зоны
В Запорожской области анонсировали скорую отмену бивалютной зоны - РИА Новости, 28.09.2022
В Запорожской области анонсировали скорую отмену бивалютной зоны
Бивалютная зона в Запорожской области прекратит функционировать в ближайшее время, единственной официальной валютой будет российский рубль, сообщил председатель РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:48
2022-09-28T12:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
россия
политика
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Бивалютная зона в Запорожской области прекратит функционировать в ближайшее время, единственной официальной валютой будет российский рубль, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Сейчас в регионе действует бивалютная зона, наравне с российским рублем в обороте также используется украинская гривна."Гривна обесценивается с каждым днем. Буквально за 4 месяца гривна упала по отношению к рублю в два раза - с 2,5 рублей за 1 гривну до 1,25 рублей за 1 гривну. И в ближайшем будущем курс станет 1 к 1. Люди все время стараются от нее избавиться, чтобы не остаться с этими фантиками. Поэтому мы идем по пути того, что бивалютная зона в регионе в ближайшее время прекратит свое функционирование. Гривна окончательно останется в прошлом, в России гривна не нужна. Единственной официальной валютой будет российский рубль", - сказал РИА Новости Рогов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
запорожская область
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запорожская область, владимир рогов, россия, политика, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Политика, Референдумы на освобожденных территориях
11:48 28.09.2022 (обновлено: 12:00 28.09.2022)
 
В Запорожской области анонсировали скорую отмену бивалютной зоны

Запорожская ВГА в ближайшее время отменит оборот гривны на подконтрольной территории

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАрка освободителей на площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Бивалютная зона в Запорожской области прекратит функционировать в ближайшее время, единственной официальной валютой будет российский рубль, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сейчас в регионе действует бивалютная зона, наравне с российским рублем в обороте также используется украинская гривна.
"Гривна обесценивается с каждым днем. Буквально за 4 месяца гривна упала по отношению к рублю в два раза - с 2,5 рублей за 1 гривну до 1,25 рублей за 1 гривну. И в ближайшем будущем курс станет 1 к 1. Люди все время стараются от нее избавиться, чтобы не остаться с этими фантиками. Поэтому мы идем по пути того, что бивалютная зона в регионе в ближайшее время прекратит свое функционирование. Гривна окончательно останется в прошлом, в России гривна не нужна. Единственной официальной валютой будет российский рубль", - сказал РИА Новости Рогов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Россия не может себе позволить проиграть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговРоссияПолитикаРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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