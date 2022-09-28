https://ria.ru/20220928/zaporozhe-1819963800.html

Запорожская область больше не является частью Украины, заявил Рогов

Запорожская область больше не является частью Украины, заявил Рогов - РИА Новости, 28.09.2022

Запорожская область больше не является частью Украины, заявил Рогов

Запорожская область больше не является часть Украины, этот решение окончательное и необратимо, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T06:50

2022-09-28T06:50

2022-09-28T06:51

в мире

владимир рогов

запорожская область

украина

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Запорожская область больше не является часть Украины, этот решение окончательное и необратимо, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей. Избирком утвердил данное решение, грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдума не зафиксировано."Подведены официальные итоги референдума. Запорожская область больше не является частью Украины и официально вышла из ее состава. Это решение окончательное и необратимо. Мы возвращаемся домой, в Россию", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, тактика киевской власти по запугиванию, обстрелу и терактам в Запорожской области не смогла сломить дух народа и его желание вернуться на свою историческую родину в Россию.

запорожская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир рогов, запорожская область, украина, референдумы на освобожденных территориях