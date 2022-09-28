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Запорожская область больше не является частью Украины, заявил Рогов - РИА Новости, 28.09.2022
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Запорожская область больше не является частью Украины, заявил Рогов
Запорожская область больше не является частью Украины, заявил Рогов - РИА Новости, 28.09.2022
Запорожская область больше не является частью Украины, заявил Рогов
Запорожская область больше не является часть Украины, этот решение окончательное и необратимо, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T06:50
2022-09-28T06:51
в мире
владимир рогов
запорожская область
украина
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Запорожская область больше не является часть Украины, этот решение окончательное и необратимо, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей. Избирком утвердил данное решение, грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдума не зафиксировано."Подведены официальные итоги референдума. Запорожская область больше не является частью Украины и официально вышла из ее состава. Это решение окончательное и необратимо. Мы возвращаемся домой, в Россию", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, тактика киевской власти по запугиванию, обстрелу и терактам в Запорожской области не смогла сломить дух народа и его желание вернуться на свою историческую родину в Россию.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, украина, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, Референдумы на освобожденных территориях
06:50 28.09.2022 (обновлено: 06:51 28.09.2022)
 
Запорожская область больше не является частью Украины, заявил Рогов

Член ГСА Рогов заявил, что Запорожская область возвращается домой, в Россию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Запорожская область больше не является часть Украины, этот решение окончательное и необратимо, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей. Избирком утвердил данное решение, грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдума не зафиксировано.
"Подведены официальные итоги референдума. Запорожская область больше не является частью Украины и официально вышла из ее состава. Это решение окончательное и необратимо. Мы возвращаемся домой, в Россию", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, тактика киевской власти по запугиванию, обстрелу и терактам в Запорожской области не смогла сломить дух народа и его желание вернуться на свою историческую родину в Россию.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
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В миреВладимир РоговЗапорожская областьУкраинаРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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