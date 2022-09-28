https://ria.ru/20220928/yakutiya-1820082364.html

В Якутии опровергли сообщения о массовом уходе мужчин в отпуск

В Якутии опровергли сообщения о массовом уходе мужчин в отпуск - РИА Новости, 28.09.2022

В Якутии опровергли сообщения о массовом уходе мужчин в отпуск

В это время года большинство якутских мужчин выезжают в тайгу на охоту, при этом среди граждан, подавших заявление о предоставлении отпуска, нет призывников по... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:07

2022-09-28T15:07

2022-09-28T15:27

общество

айсен николаев

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 28 сен – РИА Новости. В это время года большинство якутских мужчин выезжают в тайгу на охоту, при этом среди граждан, подавших заявление о предоставлении отпуска, нет призывников по частичной мобилизации, заявила РИА Новости заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в улусах Якутии мужчины начали массово брать отпуск без содержания, чтобы переждать в тайге призывную кампанию.Как отметила вице-премьер, в настоящее время в республике продолжается сезон охоты на лося, бурого медведя, дикого северного оленя, взрослых самцов косули, других животных, а также на водоплавающую и боровую дичь.Ранее глава республики Айсен Николаев заявил о том, что частичная мобилизация в Якутии полностью завершится до четверга, а в ряде районов план уже выполнен.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/vozrast-1820057537.html

https://ria.ru/20220928/eao-1819962996.html

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, айсен николаев, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии