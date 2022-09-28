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В Якутии опровергли сообщения о массовом уходе мужчин в отпуск - РИА Новости, 28.09.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220928/yakutiya-1820082364.html
В Якутии опровергли сообщения о массовом уходе мужчин в отпуск
В Якутии опровергли сообщения о массовом уходе мужчин в отпуск - РИА Новости, 28.09.2022
В Якутии опровергли сообщения о массовом уходе мужчин в отпуск
В это время года большинство якутских мужчин выезжают в тайгу на охоту, при этом среди граждан, подавших заявление о предоставлении отпуска, нет призывников по... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:07
2022-09-28T15:27
общество
айсен николаев
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 28 сен – РИА Новости. В это время года большинство якутских мужчин выезжают в тайгу на охоту, при этом среди граждан, подавших заявление о предоставлении отпуска, нет призывников по частичной мобилизации, заявила РИА Новости заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в улусах Якутии мужчины начали массово брать отпуск без содержания, чтобы переждать в тайге призывную кампанию.Как отметила вице-премьер, в настоящее время в республике продолжается сезон охоты на лося, бурого медведя, дикого северного оленя, взрослых самцов косули, других животных, а также на водоплавающую и боровую дичь.Ранее глава республики Айсен Николаев заявил о том, что частичная мобилизация в Якутии полностью завершится до четверга, а в ряде районов план уже выполнен.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, айсен николаев, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Общество, Айсен Николаев, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Республика Саха (Якутия)
15:07 28.09.2022 (обновлено: 15:27 28.09.2022)
 
В Якутии опровергли сообщения о массовом уходе мужчин в отпуск

В Якутии опровергли сообщения о массовом уходе мужчин в отпуск из-за частичной мобилизации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу
Мужчины, призванные на военную службу - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчины, призванные на военную службу. Архивное фото
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ЯКУТСК, 28 сен – РИА Новости. В это время года большинство якутских мужчин выезжают в тайгу на охоту, при этом среди граждан, подавших заявление о предоставлении отпуска, нет призывников по частичной мобилизации, заявила РИА Новости заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в улусах Якутии мужчины начали массово брать отпуск без содержания, чтобы переждать в тайге призывную кампанию.
Отправка призывников на службу в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
14:05
Назван предельный возраст подпадающих под частичную мобилизацию
Как отметила вице-премьер, в настоящее время в республике продолжается сезон охоты на лося, бурого медведя, дикого северного оленя, взрослых самцов косули, других животных, а также на водоплавающую и боровую дичь.
"Наличие заявлений об отпусках для выезда на охоту в Якутии – это характерное для этого периода явление, которое никак не связано с мобилизацией граждан. Фактов написания заявлений об отпусках для выезда на охоту от лиц, призванных по частичной мобилизации, не зафиксировано", - рассказала Балабкина.
Ранее глава республики Айсен Николаев заявил о том, что частичная мобилизация в Якутии полностью завершится до четверга, а в ряде районов план уже выполнен.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
06:12
Военком ЕАО рассказал, кто попадает под частичную мобилизацию
 
Республика Саха (Якутия)ОбществоАйсен НиколаевСергей ШойгуРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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