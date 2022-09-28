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В Кремле призвали к взаимодействию по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
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В Кремле призвали к взаимодействию по ЧП на "Северных потоках"
В Кремле призвали к взаимодействию по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
В Кремле призвали к взаимодействию по ЧП на "Северных потоках"
В Кремле призывают к диалогу и взаимодействию для выяснения деталей ЧП на "Северных потоках" и исправления ситуации, пока есть дефицит этого, заявил... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:13
2022-09-28T15:25
в мире
анн линде (мид швеции)
урсула фон дер ляйен
россия
швеция
дания
siemens
еврокомиссия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Кремле призывают к диалогу и взаимодействию для выяснения деталей ЧП на "Северных потоках" и исправления ситуации, пока есть дефицит этого, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вопросов очень много. Здесь, конечно, по идее, это ситуация, которая требует диалога, которая требует оперативного взаимодействия всех сторон, для того чтобы как можно скорее выяснить, что произошло, оценить ущерб, спрогнозировать действия по исправлению этой ситуации. Пока, конечно же, мы видим абсолютный дефицит такого диалога", - сказал он журналистам.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова. Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.
https://ria.ru/20220928/sikorskiy-1820025850.html
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в мире, анн линде (мид швеции), урсула фон дер ляйен, россия, швеция, дания, siemens, еврокомиссия, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Анн Линде (МИД Швеции), Урсула фон дер Ляйен, Россия, Швеция, Дания, Siemens, Еврокомиссия, Nord Stream 2 AG, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
13:13 28.09.2022 (обновлено: 15:25 28.09.2022)
 
В Кремле призвали к взаимодействию по ЧП на "Северных потоках"

Песков призвал к диалогу и взаимодействию по расследованию ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Кремле призывают к диалогу и взаимодействию для выяснения деталей ЧП на "Северных потоках" и исправления ситуации, пока есть дефицит этого, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вопросов очень много. Здесь, конечно, по идее, это ситуация, которая требует диалога, которая требует оперативного взаимодействия всех сторон, для того чтобы как можно скорее выяснить, что произошло, оценить ущерб, спрогнозировать действия по исправлению этой ситуации. Пока, конечно же, мы видим абсолютный дефицит такого диалога", - сказал он журналистам.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 12:22
Сикорский прокомментировал свои слова о ЧП на "Северных потоках"
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова. Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".
Место утечки на газопроводе Северный поток
Вчера, 09:22
Инциденты на "Северных потоках" не случайны, заявил Боррель
Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.
При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.
В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.
Датчики на на территории оператора газотранспортной и трубопроводной сети - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 11:59
Крупные аварии на газопроводах в мире в 2017-2022 годах
 
В миреАнн Линде (МИД Швеции)Урсула фон дер ЛяйенРоссияШвецияДанияSiemensЕврокомиссияNord Stream 2 AGСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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