https://ria.ru/20220928/vzaimodeystvie-1820026634.html
Мезенцев: ответ на вызовы извне – в усилении взаимодействия в технологиях
Мезенцев: ответ на вызовы извне – в усилении взаимодействия в технологиях - РИА Новости, 28.09.2022
Мезенцев: ответ на вызовы извне – в усилении взаимодействия в технологиях
Ответом на внешние вызовы для Союзного государства должно стать повышение уровня технологического взаимодействия, в том числе по импортозамещению, заявил в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:25
2022-09-28T12:25
2022-09-28T12:25
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ответом на внешние вызовы для Союзного государства должно стать повышение уровня технологического взаимодействия, в том числе по импортозамещению, заявил в среду государственный секретарь союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев."То давление, которое мы знаем, мы видим, мы чувствуем - это реальные вызовы для России, это реальные угрозы для Союзного государства. Но на это ответ - только повышение уровня технологического взаимодействия, возможной технической независимости и более расширенная работа по программам импортозамещения",- сказал Мезенцев в ходе российско-белорусского экспертно-медийного форума "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование".
https://ria.ru/20220924/mezentsev-1819119747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев