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Мезенцев: ответ на вызовы извне – в усилении взаимодействия в технологиях - РИА Новости, 28.09.2022
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Мезенцев: ответ на вызовы извне – в усилении взаимодействия в технологиях
Мезенцев: ответ на вызовы извне – в усилении взаимодействия в технологиях - РИА Новости, 28.09.2022
Мезенцев: ответ на вызовы извне – в усилении взаимодействия в технологиях
Ответом на внешние вызовы для Союзного государства должно стать повышение уровня технологического взаимодействия, в том числе по импортозамещению, заявил в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:25
2022-09-28T12:25
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ответом на внешние вызовы для Союзного государства должно стать повышение уровня технологического взаимодействия, в том числе по импортозамещению, заявил в среду государственный секретарь союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев."То давление, которое мы знаем, мы видим, мы чувствуем - это реальные вызовы для России, это реальные угрозы для Союзного государства. Но на это ответ - только повышение уровня технологического взаимодействия, возможной технической независимости и более расширенная работа по программам импортозамещения",- сказал Мезенцев в ходе российско-белорусского экспертно-медийного форума "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование".
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев
12:25 28.09.2022
 

Мезенцев: ответ на вызовы извне – в усилении взаимодействия в технологиях

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху"
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на российско-белорусском экспертно-медийном форуме Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ответом на внешние вызовы для Союзного государства должно стать повышение уровня технологического взаимодействия, в том числе по импортозамещению, заявил в среду государственный секретарь союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
"То давление, которое мы знаем, мы видим, мы чувствуем - это реальные вызовы для России, это реальные угрозы для Союзного государства. Но на это ответ - только повышение уровня технологического взаимодействия, возможной технической независимости и более расширенная работа по программам импортозамещения",- сказал Мезенцев в ходе российско-белорусского экспертно-медийного форума "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование".
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Союзное государствоРоссияБелоруссияДмитрий Мезенцев
 
 
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