https://ria.ru/20220928/vzaimodeystvie-1820026634.html

Мезенцев: ответ на вызовы извне – в усилении взаимодействия в технологиях

Мезенцев: ответ на вызовы извне – в усилении взаимодействия в технологиях - РИА Новости, 28.09.2022

Мезенцев: ответ на вызовы извне – в усилении взаимодействия в технологиях

Ответом на внешние вызовы для Союзного государства должно стать повышение уровня технологического взаимодействия, в том числе по импортозамещению, заявил в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:25

2022-09-28T12:25

2022-09-28T12:25

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760351264_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b90d189cbb5d69615c3a48dfeb49915.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ответом на внешние вызовы для Союзного государства должно стать повышение уровня технологического взаимодействия, в том числе по импортозамещению, заявил в среду государственный секретарь союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев."То давление, которое мы знаем, мы видим, мы чувствуем - это реальные вызовы для России, это реальные угрозы для Союзного государства. Но на это ответ - только повышение уровня технологического взаимодействия, возможной технической независимости и более расширенная работа по программам импортозамещения",- сказал Мезенцев в ходе российско-белорусского экспертно-медийного форума "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование".

https://ria.ru/20220924/mezentsev-1819119747.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев