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В России замедлился спад ВВП
В России замедлился спад ВВП - РИА Новости, 28.09.2022
В России замедлился спад ВВП
Снижение ВВП России в августе замедлилось до 4,1% в годовом выражении с 4,3% в июле, по итогам января-августа спад составил 1,5%, следует из обзора... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:17
2022-09-28T20:17
2022-09-28T20:17
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
цены на нефть
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Снижение ВВП России в августе замедлилось до 4,1% в годовом выражении с 4,3% в июле, по итогам января-августа спад составил 1,5%, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике"."По оценке Минэкономразвития России, в августе снижение ВВП продолжило замедляться и составило 4,1% год к году после 4,3% год к году в июле", - говорится в документе.В документе министерства указано, что в январе-августе 2022 года экономика сократилась на 1,5% в годовом выражении."В августе экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и строительстве, а также улучшением динамики в сельском хозяйстве", - отмечается в обзоре.По прогнозу Минэкономразвития, снижение ВВП РФ в текущем году составит 2,9%, в 2023 замедлится до 0,8%. В 2024-2025 годах министерство ожидает рост экономики на 2,6% ежегодно.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены на нефть
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Цены на нефть
В России замедлился спад ВВП
Минэкономразвития: спад ВВП в августе замедлился до 4,1 процента в годовом выражении