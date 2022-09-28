Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили более 90 украинских военных под Николаевом - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/vs-1820045179.html
ВС России уничтожили более 90 украинских военных под Николаевом
ВС России уничтожили более 90 украинских военных под Николаевом - РИА Новости, 28.09.2022
ВС России уничтожили более 90 украинских военных под Николаевом
Вооруженные силы РФ массированным огневым ударом ликвидировали свыше 90 украинских военных и 18 единиц военной техники под Николаевом, сообщили в среду в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:23
2022-09-28T13:23
специальная военная операция на украине
россия
николаев (украина)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9949283e724585ef28dfeef817aecf4e.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ массированным огневым ударом ликвидировали свыше 90 украинских военных и 18 единиц военной техники под Николаевом, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."В районе города Николаев массированным огневым ударом поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников. Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
николаев (украина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1f8ed13ded150a3139cdc81cc9b1a00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, николаев (украина), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаев (Украина), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:23 28.09.2022
 
ВС России уничтожили более 90 украинских военных под Николаевом

Минобороны: ВС России уничтожили более 90 военных ВСУ и 18 единиц техники под Николаевом

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ массированным огневым ударом ликвидировали свыше 90 украинских военных и 18 единиц военной техники под Николаевом, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.
"В районе города Николаев массированным огневым ударом поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников. Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаев (Украина)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала