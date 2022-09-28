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ВС России уничтожили более 90 украинских военных под Николаевом
ВС России уничтожили более 90 украинских военных под Николаевом - РИА Новости, 28.09.2022
ВС России уничтожили более 90 украинских военных под Николаевом
Вооруженные силы РФ массированным огневым ударом ликвидировали свыше 90 украинских военных и 18 единиц военной техники под Николаевом, сообщили в среду в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:23
2022-09-28T13:23
2022-09-28T13:23
специальная военная операция на украине
россия
николаев (украина)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ массированным огневым ударом ликвидировали свыше 90 украинских военных и 18 единиц военной техники под Николаевом, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."В районе города Николаев массированным огневым ударом поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников. Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники", - говорится в сообщении.
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россия, николаев (украина), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаев (Украина), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили более 90 украинских военных под Николаевом
Минобороны: ВС России уничтожили более 90 военных ВСУ и 18 единиц техники под Николаевом