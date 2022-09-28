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ВС России уничтожили более 90 украинских военных под Николаевом

ВС России уничтожили более 90 украинских военных под Николаевом - РИА Новости, 28.09.2022

ВС России уничтожили более 90 украинских военных под Николаевом

Вооруженные силы РФ массированным огневым ударом ликвидировали свыше 90 украинских военных и 18 единиц военной техники под Николаевом, сообщили в среду в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:23

2022-09-28T13:23

2022-09-28T13:23

специальная военная операция на украине

россия

николаев (украина)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ массированным огневым ударом ликвидировали свыше 90 украинских военных и 18 единиц военной техники под Николаевом, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."В районе города Николаев массированным огневым ударом поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников. Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, николаев (украина), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины