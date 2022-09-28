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Воробьев: участники референдума сделали решающий шаг по возвращению домой

Воробьев: участники референдума сделали решающий шаг по возвращению домой - РИА Новости, 28.09.2022

Воробьев: участники референдума сделали решающий шаг по возвращению домой

Результаты референдумов в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках подтвердили стремление ее жителей сделать решающий шаг по РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T01:53

2022-09-28T01:53

2022-09-28T01:53

в мире

андрей воробьев

россия

херсонская область

луганская народная республика

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Результаты референдумов в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках подтвердили стремление ее жителей сделать решающий шаг по возвращению домой, в состав России, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Глава региона подчеркнул, что правительство Московской области, со своей стороны, постаралось создать комфортные условия, чтобы жители этих территорий, которые покинули свои дома и сейчас находятся в Подмосковье, тоже могли принять участие в референдуме."У нас работали 23 участковых избирательных комиссии - всем членам УИК хочу сказать спасибо. Голосование проходило на 11 участках в крупных округах, а также на выезде", - поделился Воробьев.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

россия

херсонская область

луганская народная республика

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Максим Горбачев

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