https://ria.ru/20220928/vorobev-1819954162.html
Воробьев: участники референдума сделали решающий шаг по возвращению домой
Воробьев: участники референдума сделали решающий шаг по возвращению домой - РИА Новости, 28.09.2022
Воробьев: участники референдума сделали решающий шаг по возвращению домой
Результаты референдумов в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках подтвердили стремление ее жителей сделать решающий шаг по РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T01:53
2022-09-28T01:53
2022-09-28T01:53
в мире
андрей воробьев
россия
херсонская область
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819882653_0:152:3071:1879_1920x0_80_0_0_27ba4f0f344a8fedfc9f17b3ab825d0e.jpg
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Результаты референдумов в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках подтвердили стремление ее жителей сделать решающий шаг по возвращению домой, в состав России, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Глава региона подчеркнул, что правительство Московской области, со своей стороны, постаралось создать комфортные условия, чтобы жители этих территорий, которые покинули свои дома и сейчас находятся в Подмосковье, тоже могли принять участие в референдуме."У нас работали 23 участковых избирательных комиссии - всем членам УИК хочу сказать спасибо. Голосование проходило на 11 участках в крупных округах, а также на выезде", - поделился Воробьев.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
россия
херсонская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819882653_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2a84ed420bad6c3b486cf8c28fa497f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей воробьев, россия, херсонская область , луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Андрей Воробьев, Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
Воробьев: участники референдума сделали решающий шаг по возвращению домой
Воробьев: участники референдума сделали решающий шаг по возвращению домой, в Россию
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Результаты референдумов в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках подтвердили стремление ее жителей сделать решающий шаг по возвращению домой, в состав России, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Жители Запорожья, Херсонской области, Донецкой и Луганской Народных Республик подтвердили свое стремление к миру, правде, справедливости и сделали решающий шаг по возвращению домой, в состав России. Несмотря на угрозы, фейки, обстрелы, люди стояли в очередях, чтобы проголосовать за будущее. Их воля и мужество вызывают огромное уважение", - приводят в пресс-службе Воробьева его слова.
Глава региона подчеркнул, что правительство Московской области, со своей стороны, постаралось создать комфортные условия, чтобы жители этих территорий, которые покинули свои дома и сейчас находятся в Подмосковье, тоже могли принять участие в референдуме.
"У нас работали 23 участковых избирательных комиссии - всем членам УИК хочу сказать спасибо. Голосование проходило на 11 участках в крупных округах, а также на выезде", - поделился Воробьев.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины
и членов НАТО
, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса
, Запорожской и Херсонской областей.