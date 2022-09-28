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Воробьев: участники референдума сделали решающий шаг по возвращению домой - РИА Новости, 28.09.2022
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Воробьев: участники референдума сделали решающий шаг по возвращению домой
Воробьев: участники референдума сделали решающий шаг по возвращению домой - РИА Новости, 28.09.2022
Воробьев: участники референдума сделали решающий шаг по возвращению домой
Результаты референдумов в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках подтвердили стремление ее жителей сделать решающий шаг по РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T01:53
2022-09-28T01:53
в мире
андрей воробьев
россия
херсонская область
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Результаты референдумов в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках подтвердили стремление ее жителей сделать решающий шаг по возвращению домой, в состав России, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Глава региона подчеркнул, что правительство Московской области, со своей стороны, постаралось создать комфортные условия, чтобы жители этих территорий, которые покинули свои дома и сейчас находятся в Подмосковье, тоже могли принять участие в референдуме."У нас работали 23 участковых избирательных комиссии - всем членам УИК хочу сказать спасибо. Голосование проходило на 11 участках в крупных округах, а также на выезде", - поделился Воробьев.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
россия
херсонская область
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в мире, андрей воробьев, россия, херсонская область , луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Андрей Воробьев, Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
01:53 28.09.2022
 
Воробьев: участники референдума сделали решающий шаг по возвращению домой

Воробьев: участники референдума сделали решающий шаг по возвращению домой, в Россию

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Результаты референдумов в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках подтвердили стремление ее жителей сделать решающий шаг по возвращению домой, в состав России, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Жители Запорожья, Херсонской области, Донецкой и Луганской Народных Республик подтвердили свое стремление к миру, правде, справедливости и сделали решающий шаг по возвращению домой, в состав России. Несмотря на угрозы, фейки, обстрелы, люди стояли в очередях, чтобы проголосовать за будущее. Их воля и мужество вызывают огромное уважение", - приводят в пресс-службе Воробьева его слова.
Глава региона подчеркнул, что правительство Московской области, со своей стороны, постаралось создать комфортные условия, чтобы жители этих территорий, которые покинули свои дома и сейчас находятся в Подмосковье, тоже могли принять участие в референдуме.
"У нас работали 23 участковых избирательных комиссии - всем членам УИК хочу сказать спасибо. Голосование проходило на 11 участках в крупных округах, а также на выезде", - поделился Воробьев.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Инфографика
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В миреАндрей ВоробьевРоссияХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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