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Во Владивостоке открылись Дни Эрмитажа

Во Владивостоке открылись Дни Эрмитажа - РИА Новости, 28.09.2022

Во Владивостоке открылись Дни Эрмитажа

VII Дни Эрмитажа, в рамках которых посетители смогут увидеть шедевр Лоренцо Лотто "Мадонна с младенцем и тремя ангелами", посетить эрмитажный лекторий и принять РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T05:03

2022-09-28T05:03

2022-09-28T11:03

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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. VII Дни Эрмитажа, в рамках которых посетители смогут увидеть шедевр Лоренцо Лотто "Мадонна с младенцем и тремя ангелами", посетить эрмитажный лекторий и принять участие в образовательных программах, открылись в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.Дни Эрмитажа проводятся по инициативе гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского при поддержке правительства Приморского края. В этом году мероприятия пройдут до 2 октября.Впервые в Дни Эрмитажа во Владивостоке пройдут инклюзивная выставка "Незримое искусство. Расширяя границы возможного", лекции и круглый стол для людей с нарушением зрения. Также состоится образовательный цикл для детей, в том числе экскурсионные программы, конкурсы и мастер-классы по изготовлению кукол в исторических костюмах.В рамках Дней Эрмитажа гости познакомятся с новинками эрмитажной библиотеки, примут участие в чтениях "Илиады" Гомера. Также состоятся эрмитажный лекторий и фотовыставка фотографа-художника Государственного Эрмитажа Юрия Молодковца "Знакомьтесь: Эрмики – эрмитажные коты". Специалисты Эрмитажа проведут занятия для реставраторов музеев Дальнего Востока.В Дни Эрмитажа завершит свою работу выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа "Мадонна делле Грацие" венецианского живописца XVI века Лоренцо Лотто.В этом году власти Приморья направили Приморской государственной картинной галерее субсидию в 10 миллионов рублей. На эту сумму учреждение купило уникальную технику для реставрации, аналогов которой на Дальнем Востоке нет.В регионе с 2019 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект "Культура". Он направлен на рост числа посещений учреждений культуры, капитальные ремонты объектов культуры Приморья и оснащение их современным оборудованием.В регионе действует государственная программа "Развитие культуры Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства с помощью увеличения к 2027 году охвата населения региона культурными мероприятиями, которые проводятся за счет средств краевого бюджета, до 63,2 тысячи человек в год. Также среди целей госпрограммы - создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Приморском крае, сохранение и пополнение архивных фондов региона.

https://ria.ru/20220901/filialy-1813852804.html

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Максим Горбачев

владивосток, государственный эрмитаж, общество, новости - туризм, дальний восток, приморский край