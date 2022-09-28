https://ria.ru/20220928/vladivostok-1819960882.html
Во Владивостоке открылись Дни Эрмитажа
Во Владивостоке открылись Дни Эрмитажа - РИА Новости, 28.09.2022
Во Владивостоке открылись Дни Эрмитажа
VII Дни Эрмитажа, в рамках которых посетители смогут увидеть шедевр Лоренцо Лотто "Мадонна с младенцем и тремя ангелами", посетить эрмитажный лекторий и принять РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T05:03
2022-09-28T05:03
2022-09-28T11:03
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. VII Дни Эрмитажа, в рамках которых посетители смогут увидеть шедевр Лоренцо Лотто "Мадонна с младенцем и тремя ангелами", посетить эрмитажный лекторий и принять участие в образовательных программах, открылись в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.Дни Эрмитажа проводятся по инициативе гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского при поддержке правительства Приморского края. В этом году мероприятия пройдут до 2 октября.Впервые в Дни Эрмитажа во Владивостоке пройдут инклюзивная выставка "Незримое искусство. Расширяя границы возможного", лекции и круглый стол для людей с нарушением зрения. Также состоится образовательный цикл для детей, в том числе экскурсионные программы, конкурсы и мастер-классы по изготовлению кукол в исторических костюмах.В рамках Дней Эрмитажа гости познакомятся с новинками эрмитажной библиотеки, примут участие в чтениях "Илиады" Гомера. Также состоятся эрмитажный лекторий и фотовыставка фотографа-художника Государственного Эрмитажа Юрия Молодковца "Знакомьтесь: Эрмики – эрмитажные коты". Специалисты Эрмитажа проведут занятия для реставраторов музеев Дальнего Востока.В Дни Эрмитажа завершит свою работу выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа "Мадонна делле Грацие" венецианского живописца XVI века Лоренцо Лотто.В этом году власти Приморья направили Приморской государственной картинной галерее субсидию в 10 миллионов рублей. На эту сумму учреждение купило уникальную технику для реставрации, аналогов которой на Дальнем Востоке нет.В регионе с 2019 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект "Культура". Он направлен на рост числа посещений учреждений культуры, капитальные ремонты объектов культуры Приморья и оснащение их современным оборудованием.В регионе действует государственная программа "Развитие культуры Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства с помощью увеличения к 2027 году охвата населения региона культурными мероприятиями, которые проводятся за счет средств краевого бюджета, до 63,2 тысячи человек в год. Также среди целей госпрограммы - создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Приморском крае, сохранение и пополнение архивных фондов региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, государственный эрмитаж, общество, новости - туризм, дальний восток, приморский край
Владивосток, Государственный Эрмитаж, Общество, Туризм, Новости - Туризм, Дальний Восток, Приморский край
05:03 28.09.2022 (обновлено: 11:03 28.09.2022)
Во Владивостоке открылись Дни Эрмитажа
Во Владивостоке в рамках Дней Эрмитажа пройдут выставки, лекции и круглые столы
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. VII Дни Эрмитажа, в рамках которых посетители смогут увидеть шедевр Лоренцо Лотто "Мадонна с младенцем и тремя ангелами", посетить эрмитажный лекторий и принять участие в образовательных программах, открылись в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.
Дни Эрмитажа проводятся по инициативе гендиректора Государственного Эрмитажа
Михаила Пиотровского при поддержке правительства Приморского края
. В этом году мероприятия пройдут до 2 октября.
"Краевое министерство культуры в этом году в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура" предусмотрело финансирование проектов Приморской картинной галереи. Очень приятно, что один из крупнейших художественных музеев в мире, с которым у нас выстроены хорошие партнерские отношения, здесь, во Владивостоке, и жители Приморья могут прикоснуться к искусству", – приводятся слова замминистра культуры и архивного дела Приморья Алексея Чеблукова.
Впервые в Дни Эрмитажа во Владивостоке пройдут инклюзивная выставка "Незримое искусство. Расширяя границы возможного", лекции и круглый стол для людей с нарушением зрения. Также состоится образовательный цикл для детей, в том числе экскурсионные программы, конкурсы и мастер-классы по изготовлению кукол в исторических костюмах.
В рамках Дней Эрмитажа гости познакомятся с новинками эрмитажной библиотеки, примут участие в чтениях "Илиады" Гомера. Также состоятся эрмитажный лекторий и фотовыставка фотографа-художника Государственного Эрмитажа Юрия Молодковца "Знакомьтесь: Эрмики – эрмитажные коты". Специалисты Эрмитажа проведут занятия для реставраторов музеев Дальнего Востока
.
В Дни Эрмитажа завершит свою работу выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа "Мадонна делле Грацие" венецианского живописца XVI века Лоренцо Лотто.
В этом году власти Приморья направили Приморской государственной картинной галерее субсидию в 10 миллионов рублей. На эту сумму учреждение купило уникальную технику для реставрации, аналогов которой на Дальнем Востоке нет.
В регионе с 2019 года по поручению президента РФ Владимира Путина
реализуется национальный проект "Культура". Он направлен на рост числа посещений учреждений культуры, капитальные ремонты объектов культуры Приморья и оснащение их современным оборудованием.
В регионе действует государственная программа "Развитие культуры Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства с помощью увеличения к 2027 году охвата населения региона культурными мероприятиями, которые проводятся за счет средств краевого бюджета, до 63,2 тысячи человек в год. Также среди целей госпрограммы - создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Приморском крае, сохранение и пополнение архивных фондов региона.