https://ria.ru/20220928/valyuta-1820053985.html
Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны
Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны - РИА Новости, 28.09.2022
Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны
Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны, во взаиморасчетах будет использоваться только российский рубль, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:54
2022-09-28T13:54
2022-09-28T13:54
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
в мире
рубль
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны, во взаиморасчетах будет использоваться только российский рубль, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Сейчас в регионе действует бивалютная зона, наравне с российским рублем в обороте также используется украинская гривна.При этом точные сроки полного отказа от бивалютной зоны замглавы администрации не назвал.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл стремоусов, херсонская область , россия, в мире, рубль, украина
Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, В мире, Рубль, Украина
Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны
Стремоусов: Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны в пользу рубля