https://ria.ru/20220928/valyuta-1820053985.html

Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны

Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны - РИА Новости, 28.09.2022

Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны

Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны, во взаиморасчетах будет использоваться только российский рубль, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:54

2022-09-28T13:54

2022-09-28T13:54

кирилл стремоусов

херсонская область

россия

в мире

рубль

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны, во взаиморасчетах будет использоваться только российский рубль, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Сейчас в регионе действует бивалютная зона, наравне с российским рублем в обороте также используется украинская гривна.При этом точные сроки полного отказа от бивалютной зоны замглавы администрации не назвал.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.

https://ria.ru/20220928/sotsvyplaty-1820048893.html

херсонская область

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

кирилл стремоусов, херсонская область , россия, в мире, рубль, украина