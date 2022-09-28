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Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны - РИА Новости, 28.09.2022
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Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны
Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны - РИА Новости, 28.09.2022
Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны
Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны, во взаиморасчетах будет использоваться только российский рубль, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:54
2022-09-28T13:54
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
в мире
рубль
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны, во взаиморасчетах будет использоваться только российский рубль, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Сейчас в регионе действует бивалютная зона, наравне с российским рублем в обороте также используется украинская гривна.При этом точные сроки полного отказа от бивалютной зоны замглавы администрации не назвал.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.
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кирилл стремоусов, херсонская область , россия, в мире, рубль, украина
Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, В мире, Рубль, Украина
13:54 28.09.2022
 
Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны

Стремоусов: Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны в пользу рубля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны, во взаиморасчетах будет использоваться только российский рубль, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Сейчас в регионе действует бивалютная зона, наравне с российским рублем в обороте также используется украинская гривна.
"Мы идем к отказу от бивалютной зоны. Нам не нужны гривны и доллары, которые из себя ничего не представляют", - сказал РИА Новости Стремоусов.
При этом точные сроки полного отказа от бивалютной зоны замглавы администрации не назвал.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.
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Кирилл СтремоусовХерсонская областьРоссияВ миреРубльУкраина
 
 
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