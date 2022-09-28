https://ria.ru/20220928/uregulirovanie-1820065975.html

Москва и Киев все еще могут добиться урегулирования, считает эксперт

Москва и Киев все еще могут добиться урегулирования, считает эксперт - РИА Новости, 28.09.2022

Москва и Киев все еще могут добиться урегулирования, считает эксперт

Время для политического урегулирования конфликта Москвы и Киева все еще есть, только так можно максимально быстро прекратить конфликт и создать благоприятную... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:28

2022-09-28T14:28

2022-09-28T14:28

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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Время для политического урегулирования конфликта Москвы и Киева все еще есть, только так можно максимально быстро прекратить конфликт и создать благоприятную для России международную обстановку, и сейчас все зависит от стратегического выбора российской стороны, заявил в среду РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации сообщала, что США не требуют от властей Украины воздерживаться от применения американского оружия для атак и обстрелов территорий, которые могут войти в состав России в результате референдума.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%."Конфликт не должен обостриться из-за использования Украиной американского оружия", - заявил Ван Цзайбан на вопрос о том, возможна ли эскалация конфликта, если украинская армия будет обстреливать западным оружием территории четырех регионов после вхождения их в состав РФ.По его мнению, Украина не намерена сдаваться, а Европа и США снимают с себя всю ответственность и неизбежно продолжат помогать Украине в ее усилиях по возврату территорий, и пока не будет серьезной угрозы, что такой сценарий станет возможен, Россия не пойдет на эскалацию."Россия и раньше знала, что США помогают украинской стороне военной техникой, и не использовала это как предлог для эскалации конфликта", - указал он.Аналитик отметил, что в случае, если Украина продолжит наносить удары западным оружием по четырем регионам после их вхождения в состав РФ, трудно будет убедить международную общественность в том, что какая-то страна является стороной конфликта только из-за того, что там было произведено оружие и техника, поскольку для этого не хватает законных оснований."Обычные ученые и простые люди могут делать такие логические умозаключения, но я не думаю, что такие выводы будет делать российское руководство", - указал он.По его мнению, "временное окно для политического урегулирования путем переговоров все еще есть"."Принимая во внимание исторические отношения между Россией и Украиной, международные отношения России в целом и реалии нынешнего конфликта, условия для политического урегулирования путем переговоров должны быть", - добавил эксперт.Он указал, что "политическое урегулирование путем переговоров по-прежнему больше всего соответствует интересам всех сторон, включая Европу, Украину и Россию"."Я бы провел такой беглый анализ, что путем переговоров может быть достигнута договоренность о том, что Украина признает итоги референдума в Крыму о вхождении полуострова в состав РФ, что в установленные сроки будет предоставлена высокая степень автономии четырем восточным регионам в границах Украины, что на Украине проводится денацификация, что страна получает нейтральный статус, что Россия обязуется в полной мере участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Россия и Украина также еще могут достичь долгосрочное специальное соглашение о нефтегазовом сотрудничестве", - Ван Цзайбан.По его словам, "таким образом можно максимально быстро прекратить конфликт, максимально снизить напряженность и создать благоприятную для России международную обстановку".Он отметил, что такое решение будет равносильно возврату к объявленным РФ в начале СВО целям и требованиям, "но все зависит от стратегического выбора российской стороны".

https://ria.ru/20220922/ukraina-1818757532.html

https://ria.ru/20220920/evropa-1818214409.html

https://ria.ru/20220928/sravnenie-1820006527.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, украина, китай