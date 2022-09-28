https://ria.ru/20220928/ugrozy-1820180267.html
Кириенко: членам комиссий на освобожденных территориях поступали угрозы
Кириенко: членам комиссий на освобожденных территориях поступали угрозы - РИА Новости, 28.09.2022
Кириенко: членам комиссий на освобожденных территориях поступали угрозы
Членам территориальных комиссий в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях поступали многочисленные угрозы, но никто не отказался прийти на участки для... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:36
2022-09-28T19:36
2022-09-28T20:28
донбасс
сергей кириенко
политика
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская область
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Членам территориальных комиссий в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях поступали многочисленные угрозы, но никто не отказался прийти на участки для проведения референдумов, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко."Могу совершенно честно вам сказать, что у меня неимоверное уважение, преклонение вызывают люди, которые на протяжении этих пяти дней проведения референдумов работали в избирательных комиссиях", - сказал Кириенко в среду в Москве на торжественном вечере по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.По его словам, в избиркомах работали всего 16 тысяч человек, и "почти все, 99% - это женщины". Почти каждой поступили угрозы расправ над ними и их детьми, если они не откажутся от участия в работе на референдумах, отметил Кириенко. "Это не пустые угрозы были", - добавил он."16 тысяч человек. Такой уровень угрозы. Когда начались в пятницу референдумы, у нас не было ни одного случая из 16 тысяч человек, чтобы кто-то отказался выходить на работу и выполнять свою задачу по обеспечению свободного волеизъявления людей", - подчеркнул Кириенко."Это мужество, воля людей, которые восемь лет шли к тому, чтобы самим определять свою судьбу. Их не удалось сломить, их не удалось напугать, их не удалось покорить. Они смогли это сделать, они приняли свое решение", - подчеркнул Кириенко.
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донбасс, сергей кириенко, политика, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская область
Донбасс, Сергей Кириенко, Политика, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская область
19:36 28.09.2022 (обновлено: 20:28 28.09.2022)
Кириенко: членам комиссий на освобожденных территориях поступали угрозы
Кириенко: членам территориальных комиссий на освобожденных территориях поступали угрозы
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Членам территориальных комиссий в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях поступали многочисленные угрозы, но никто не отказался прийти на участки для проведения референдумов, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.
"Могу совершенно честно вам сказать, что у меня неимоверное уважение, преклонение вызывают люди, которые на протяжении этих пяти дней проведения референдумов работали в избирательных комиссиях", - сказал Кириенко в среду в Москве
на торжественном вечере по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.
По его словам, в избиркомах работали всего 16 тысяч человек, и "почти все, 99% - это женщины". Почти каждой поступили угрозы расправ над ними и их детьми, если они не откажутся от участия в работе на референдумах, отметил Кириенко. "Это не пустые угрозы были", - добавил он.
"16 тысяч человек. Такой уровень угрозы. Когда начались в пятницу референдумы, у нас не было ни одного случая из 16 тысяч человек, чтобы кто-то отказался выходить на работу и выполнять свою задачу по обеспечению свободного волеизъявления людей", - подчеркнул Кириенко.
"Это мужество, воля людей, которые восемь лет шли к тому, чтобы самим определять свою судьбу. Их не удалось сломить, их не удалось напугать, их не удалось покорить. Они смогли это сделать, они приняли свое решение", - подчеркнул Кириенко.