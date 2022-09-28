https://ria.ru/20220928/ugroza-1819973997.html

США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявили в МИД

США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявили в МИД - РИА Новости, 28.09.2022

США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявили в МИД

США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:01

2022-09-28T09:01

2022-09-28T09:18

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они используют манипулятивные приёмы для того, чтобы втянуть нас в эту повестку. Они используют все виды манипуляций и постановок без каких-то ограничений", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По ее словам, тема ядерной угрозы активно вводится в "общемировую жизнь"."Они с легкостью говорят об этой теме, они ее развивают", - отметила Захарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/medvedev-1819779314.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире