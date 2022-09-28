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США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявили в МИД
США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявили в МИД - РИА Новости, 28.09.2022
США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявили в МИД
США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:01
2022-09-28T09:01
2022-09-28T09:18
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они используют манипулятивные приёмы для того, чтобы втянуть нас в эту повестку. Они используют все виды манипуляций и постановок без каких-то ограничений", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По ее словам, тема ядерной угрозы активно вводится в "общемировую жизнь"."Они с легкостью говорят об этой теме, они ее развивают", - отметила Захарова.
https://radiosputnik.ria.ru/20220927/medvedev-1819779314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
09:01 28.09.2022 (обновлено: 09:18 28.09.2022)
США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявили в МИД
МИД России: США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах