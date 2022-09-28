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США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявили в МИД - РИА Новости, 28.09.2022
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США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявили в МИД
США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявили в МИД - РИА Новости, 28.09.2022
США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявили в МИД
США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:01
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они используют манипулятивные приёмы для того, чтобы втянуть нас в эту повестку. Они используют все виды манипуляций и постановок без каких-то ограничений", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По ее словам, тема ядерной угрозы активно вводится в "общемировую жизнь"."Они с легкостью говорят об этой теме, они ее развивают", - отметила Захарова.
https://radiosputnik.ria.ru/20220927/medvedev-1819779314.html
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сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
09:01 28.09.2022 (обновлено: 09:18 28.09.2022)
 
США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявили в МИД

МИД России: США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они используют манипулятивные приёмы для того, чтобы втянуть нас в эту повестку. Они используют все виды манипуляций и постановок без каких-то ограничений", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, тема ядерной угрозы активно вводится в "общемировую жизнь".
"Они с легкостью говорят об этой теме, они ее развивают", - отметила Захарова.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 13:59В России
Песков прокомментировал заявление Медведева о ядерном оружии
 
СШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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