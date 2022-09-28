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ЛНР и ДНР подключились к совместной с Россией работе по цифровизации - РИА Новости, 28.09.2022
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ЛНР и ДНР подключились к совместной с Россией работе по цифровизации
ЛНР и ДНР подключились к совместной с Россией работе по цифровизации - РИА Новости, 28.09.2022
ЛНР и ДНР подключились к совместной с Россией работе по цифровизации
Луганская и Донецкая народные республики подключились к совместной работе по цифровизации, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:42
2022-09-28T17:42
технологии
дмитрий чернышенко
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
в мире
цифровизация
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Луганская и Донецкая народные республики подключились к совместной работе по цифровизации, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Вице-премьер также попросил все федеральные органы исполнительной власти и регионы наладить коммуникации и оказывать им необходимую поддержку по вопросам цифровизации и повышению безопасности данных.Кроме того, важным вопросом повестки совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов стало развитие системы типового автоматизированного рабочего места госслужащего, которое было создано в 2019 году в рамках постановления правительства. В результате в виде эксперимента к его коммуникационным сервисам было подключено 17 федеральных органов исполнительной власти. В этом году для повышения информационной безопасности вице-премьер поручил расширить количество пользователей системы."Одной из задач, поставленных президентом, является обеспечение информационной безопасности госресурсов. Этому направлению необходимо уделять максимум внимания. Один из ключевых проектов в этой части – типовое автоматизированное рабочее место госслужащего... На данный момент в системе ТАРМ работают представители 61 федерального ведомства – это 265 тысяч пользователей... В системе представлены практически все субъекты, наиболее активные – Нижегородская, Свердловская и Вологодская области. У остальных активность низкая. Прошу все регионы включиться в эту работу, подключить ТАРМ, технические возможности для этого все есть", – сказал Чернышенко.
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донецкая народная республика
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технологии, дмитрий чернышенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, цифровизация
Технологии, Дмитрий Чернышенко, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, В мире, Цифровизация
17:42 28.09.2022
 
ЛНР и ДНР подключились к совместной с Россией работе по цифровизации

Вице-премьер Чернышенко: ЛНР и ДНР подключились к совместной работе по цифровизации

© Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Pixabay / Bartek Zakrzewski
Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Луганская и Донецкая народные республики подключились к совместной работе по цифровизации, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Представители ЛНР и ДНР подключились к совместной работе по цифровизации", - говорится в сообщении. "Я рад приветствовать коллег из ДНР и ЛНР в нашей цифровой команде", - процитировали в аппарате слова Чернышенко.
Вице-премьер также попросил все федеральные органы исполнительной власти и регионы наладить коммуникации и оказывать им необходимую поддержку по вопросам цифровизации и повышению безопасности данных.
Кроме того, важным вопросом повестки совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов стало развитие системы типового автоматизированного рабочего места госслужащего, которое было создано в 2019 году в рамках постановления правительства. В результате в виде эксперимента к его коммуникационным сервисам было подключено 17 федеральных органов исполнительной власти. В этом году для повышения информационной безопасности вице-премьер поручил расширить количество пользователей системы.
"Одной из задач, поставленных президентом, является обеспечение информационной безопасности госресурсов. Этому направлению необходимо уделять максимум внимания. Один из ключевых проектов в этой части – типовое автоматизированное рабочее место госслужащего... На данный момент в системе ТАРМ работают представители 61 федерального ведомства – это 265 тысяч пользователей... В системе представлены практически все субъекты, наиболее активные – Нижегородская, Свердловская и Вологодская области. У остальных активность низкая. Прошу все регионы включиться в эту работу, подключить ТАРМ, технические возможности для этого все есть", – сказал Чернышенко.
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ТехнологииДмитрий ЧернышенкоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВ миреЦифровизация
 
 
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