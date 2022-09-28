https://ria.ru/20220928/tsifrovizatsiya-1820145815.html

ЛНР и ДНР подключились к совместной с Россией работе по цифровизации

ЛНР и ДНР подключились к совместной с Россией работе по цифровизации - РИА Новости, 28.09.2022

ЛНР и ДНР подключились к совместной с Россией работе по цифровизации

Луганская и Донецкая народные республики подключились к совместной работе по цифровизации, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:42

2022-09-28T17:42

2022-09-28T17:42

технологии

дмитрий чернышенко

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

в мире

цифровизация

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Луганская и Донецкая народные республики подключились к совместной работе по цифровизации, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Вице-премьер также попросил все федеральные органы исполнительной власти и регионы наладить коммуникации и оказывать им необходимую поддержку по вопросам цифровизации и повышению безопасности данных.Кроме того, важным вопросом повестки совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов стало развитие системы типового автоматизированного рабочего места госслужащего, которое было создано в 2019 году в рамках постановления правительства. В результате в виде эксперимента к его коммуникационным сервисам было подключено 17 федеральных органов исполнительной власти. В этом году для повышения информационной безопасности вице-премьер поручил расширить количество пользователей системы."Одной из задач, поставленных президентом, является обеспечение информационной безопасности госресурсов. Этому направлению необходимо уделять максимум внимания. Один из ключевых проектов в этой части – типовое автоматизированное рабочее место госслужащего... На данный момент в системе ТАРМ работают представители 61 федерального ведомства – это 265 тысяч пользователей... В системе представлены практически все субъекты, наиболее активные – Нижегородская, Свердловская и Вологодская области. У остальных активность низкая. Прошу все регионы включиться в эту работу, подключить ТАРМ, технические возможности для этого все есть", – сказал Чернышенко.

https://ria.ru/20220922/tsifrovizatsiya-1818795684.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, дмитрий чернышенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, цифровизация