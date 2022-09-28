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Томский политех будет готовить кадры для атомной отрасли Индонезии - РИА Новости, 28.09.2022
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Томский политех будет готовить кадры для атомной отрасли Индонезии
Томский политех будет готовить кадры для атомной отрасли Индонезии - РИА Новости, 28.09.2022
Томский политех будет готовить кадры для атомной отрасли Индонезии
Томский политехнический университет (ТПУ) первым из российских вузов подписал соглашение о сотрудничестве с Политехническим институтом ядерных технологий... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T05:00
2022-09-28T05:00
общество
индонезия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
томский политехнический университет
атомная энергетика
магатэ
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Томский политехнический университет (ТПУ) первым из российских вузов подписал соглашение о сотрудничестве с Политехническим институтом ядерных технологий Индонезии на 66-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая проходит 26 – 30 сентября в Вене, сообщили в пресс-службе вуза.Согласно подписанному документу, Томский политехнический университет (ТПУ) станет опорной площадкой для развития кадровых ресурсов Индонезии в области ядерных технологий, в том числе для совместных проектов с Госкорпорацией "Росатом".Томский политех – опорный вуз Росатома; госкорпорация – один из главных стратегических партнеров ТПУ, отметил ректор ТПУ Дмитрий Седнев.Дмитрий Седнев добавил, что в 2022 году Томский политех завершил часть масштабного проекта, нацеленного на обучение сотрудников Многоцелевого центра облучения для проекта "Росатома" в Боливии — Центра ядерных исследований и технологий (ЦИЯТ) в Эль-Альто, и приступил к следующей фазе – подготовке специалистов для лаборатории радиобиологии и радиоэкологии ЦИЯТ.В истории современной России Томский политех – первый вуз, который подписывает договор и с профильным Политехническим институтом, и с Национальным агентством по атомной энергии Индонезии, сообщила координатор проекта, и.о. руководителя Научно-образовательного центра международного ядерного образования и карьерного сопровождения иностранных студентов ТПУ Вера Верхотурова."Наши партнеры будут ежегодно присылать в ТПУ своих действующих сотрудников для обучения в магистратуре и аспирантуре. Кроме того, мы будем развивать академические обмены, научный консалтинг", — рассказала она РИА Новости.Ранее Росатом поддержал ТПУ в федеральной программе "Передовые инженерные школы" с проектом "Интеллектуальные энергетические системы". В рамках этого проекта вуз и Госкорпорация будут разрабатывать и внедрять цифровые решения для замыкания ядерно-топливного цикла, включая вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии, и готовить инженеров – специалистов в этой области.Кроме того, по программе Минобрнауки РФ "Приоритет 2030" ТПУ занимается разработками в области энергии будущего – созданием новых технологий и подготовкой кадров в области традиционной, перспективной и водородной энергетики.
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общество, индонезия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, томский политехнический университет, атомная энергетика, магатэ
Общество, Индонезия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Томский политехнический университет, Атомная энергетика, МАГАТЭ
05:00 28.09.2022
 

Томский политех будет готовить кадры для атомной отрасли Индонезии

© Фото : пресс-служба ТПУИсследовательский ядерный реактор ТПУ
Исследовательский ядерный реактор ТПУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : пресс-служба ТПУ
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Томский политехнический университет (ТПУ) первым из российских вузов подписал соглашение о сотрудничестве с Политехническим институтом ядерных технологий Индонезии на 66-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая проходит 26 – 30 сентября в Вене, сообщили в пресс-службе вуза.
Согласно подписанному документу, Томский политехнический университет (ТПУ) станет опорной площадкой для развития кадровых ресурсов Индонезии в области ядерных технологий, в том числе для совместных проектов с Госкорпорацией "Росатом".
Томский политех – опорный вуз Росатома; госкорпорация – один из главных стратегических партнеров ТПУ, отметил ректор ТПУ Дмитрий Седнев.

"В интересах Росатома университет реализует множество успешных проектов, направленных на подготовку востребованных и высококвалифицированных кадров. Наша уникальная мегасайнс-площадка – единственный в стране действующий университетский исследовательский ядерный реактор – позволяет ТПУ не только проводить прорывные исследования в области ядерных технологий, но и обучать студентов, проводить переподготовку действующих специалистов, в том числе иностранных граждан".

Исполняющим обязанности ректора ТПУ Дмитрий Седнев
Дмитрий Седнев
ректор ТПУ
Дмитрий Седнев добавил, что в 2022 году Томский политех завершил часть масштабного проекта, нацеленного на обучение сотрудников Многоцелевого центра облучения для проекта "Росатома" в Боливии — Центра ядерных исследований и технологий (ЦИЯТ) в Эль-Альто, и приступил к следующей фазе – подготовке специалистов для лаборатории радиобиологии и радиоэкологии ЦИЯТ.
В истории современной России Томский политех – первый вуз, который подписывает договор и с профильным Политехническим институтом, и с Национальным агентством по атомной энергии Индонезии, сообщила координатор проекта, и.о. руководителя Научно-образовательного центра международного ядерного образования и карьерного сопровождения иностранных студентов ТПУ Вера Верхотурова.
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"Наши партнеры будут ежегодно присылать в ТПУ своих действующих сотрудников для обучения в магистратуре и аспирантуре. Кроме того, мы будем развивать академические обмены, научный консалтинг", — рассказала она РИА Новости.
Ранее Росатом поддержал ТПУ в федеральной программе "Передовые инженерные школы" с проектом "Интеллектуальные энергетические системы". В рамках этого проекта вуз и Госкорпорация будут разрабатывать и внедрять цифровые решения для замыкания ядерно-топливного цикла, включая вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии, и готовить инженеров – специалистов в этой области.
Кроме того, по программе Минобрнауки РФ "Приоритет 2030" ТПУ занимается разработками в области энергии будущего – созданием новых технологий и подготовкой кадров в области традиционной, перспективной и водородной энергетики.
 
ОбществоИндонезияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияТомский политехнический университетАтомная энергетикаМАГАТЭ
 
 
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