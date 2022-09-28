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Томский политех будет готовить кадры для атомной отрасли Индонезии
Томский политех будет готовить кадры для атомной отрасли Индонезии - РИА Новости, 28.09.2022
Томский политех будет готовить кадры для атомной отрасли Индонезии
Томский политехнический университет (ТПУ) первым из российских вузов подписал соглашение о сотрудничестве с Политехническим институтом ядерных технологий... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T05:00
2022-09-28T05:00
2022-09-28T05:00
общество
индонезия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
томский политехнический университет
атомная энергетика
магатэ
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Томский политехнический университет (ТПУ) первым из российских вузов подписал соглашение о сотрудничестве с Политехническим институтом ядерных технологий Индонезии на 66-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая проходит 26 – 30 сентября в Вене, сообщили в пресс-службе вуза.Согласно подписанному документу, Томский политехнический университет (ТПУ) станет опорной площадкой для развития кадровых ресурсов Индонезии в области ядерных технологий, в том числе для совместных проектов с Госкорпорацией "Росатом".Томский политех – опорный вуз Росатома; госкорпорация – один из главных стратегических партнеров ТПУ, отметил ректор ТПУ Дмитрий Седнев.Дмитрий Седнев добавил, что в 2022 году Томский политех завершил часть масштабного проекта, нацеленного на обучение сотрудников Многоцелевого центра облучения для проекта "Росатома" в Боливии — Центра ядерных исследований и технологий (ЦИЯТ) в Эль-Альто, и приступил к следующей фазе – подготовке специалистов для лаборатории радиобиологии и радиоэкологии ЦИЯТ.В истории современной России Томский политех – первый вуз, который подписывает договор и с профильным Политехническим институтом, и с Национальным агентством по атомной энергии Индонезии, сообщила координатор проекта, и.о. руководителя Научно-образовательного центра международного ядерного образования и карьерного сопровождения иностранных студентов ТПУ Вера Верхотурова."Наши партнеры будут ежегодно присылать в ТПУ своих действующих сотрудников для обучения в магистратуре и аспирантуре. Кроме того, мы будем развивать академические обмены, научный консалтинг", — рассказала она РИА Новости.Ранее Росатом поддержал ТПУ в федеральной программе "Передовые инженерные школы" с проектом "Интеллектуальные энергетические системы". В рамках этого проекта вуз и Госкорпорация будут разрабатывать и внедрять цифровые решения для замыкания ядерно-топливного цикла, включая вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии, и готовить инженеров – специалистов в этой области.Кроме того, по программе Минобрнауки РФ "Приоритет 2030" ТПУ занимается разработками в области энергии будущего – созданием новых технологий и подготовкой кадров в области традиционной, перспективной и водородной энергетики.
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общество, индонезия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, томский политехнический университет, атомная энергетика, магатэ
Общество, Индонезия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Томский политехнический университет, Атомная энергетика, МАГАТЭ
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Томский политехнический университет (ТПУ)
первым из российских вузов подписал соглашение о сотрудничестве с Политехническим институтом ядерных технологий Индонезии на 66-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая проходит 26 – 30 сентября в Вене, сообщили в пресс-службе вуза.
Согласно подписанному документу, Томский политехнический университет (ТПУ) станет опорной площадкой для развития кадровых ресурсов Индонезии в области ядерных технологий, в том числе для совместных проектов с Госкорпорацией "Росатом".
Томский политех – опорный вуз Росатома; госкорпорация – один из главных стратегических партнеров ТПУ, отметил ректор ТПУ Дмитрий Седнев.
"В интересах Росатома университет реализует множество успешных проектов, направленных на подготовку востребованных и высококвалифицированных кадров. Наша уникальная мегасайнс-площадка – единственный в стране действующий университетский исследовательский ядерный реактор – позволяет ТПУ не только проводить прорывные исследования в области ядерных технологий, но и обучать студентов, проводить переподготовку действующих специалистов, в том числе иностранных граждан".
Дмитрий Седнев добавил, что в 2022 году Томский политех завершил часть масштабного проекта, нацеленного на обучение сотрудников Многоцелевого центра облучения для проекта "Росатома" в Боливии — Центра ядерных исследований и технологий (ЦИЯТ) в Эль-Альто, и приступил к следующей фазе – подготовке специалистов для лаборатории радиобиологии и радиоэкологии ЦИЯТ.
В истории современной России Томский политех – первый вуз, который подписывает договор и с профильным Политехническим институтом, и с Национальным агентством по атомной энергии Индонезии, сообщила координатор проекта, и.о. руководителя Научно-образовательного центра международного ядерного образования и карьерного сопровождения иностранных студентов ТПУ Вера Верхотурова.
"Наши партнеры будут ежегодно присылать в ТПУ своих действующих сотрудников для обучения в магистратуре и аспирантуре. Кроме того, мы будем развивать академические обмены, научный консалтинг", — рассказала она РИА Новости.
Ранее Росатом поддержал ТПУ в федеральной программе "Передовые инженерные школы" с проектом "Интеллектуальные энергетические системы". В рамках этого проекта вуз и Госкорпорация будут разрабатывать и внедрять цифровые решения для замыкания ядерно-топливного цикла, включая вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии, и готовить инженеров – специалистов в этой области.
Кроме того, по программе Минобрнауки РФ "Приоритет 2030" ТПУ занимается разработками в области энергии будущего – созданием новых технологий и подготовкой кадров в области традиционной, перспективной и водородной энергетики.