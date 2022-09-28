https://ria.ru/20220928/tpu-1819791778.html

Томский политех будет готовить кадры для атомной отрасли Индонезии

Томский политех будет готовить кадры для атомной отрасли Индонезии - РИА Новости, 28.09.2022

Томский политех будет готовить кадры для атомной отрасли Индонезии

Томский политехнический университет (ТПУ) первым из российских вузов подписал соглашение о сотрудничестве с Политехническим институтом ядерных технологий... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T05:00

2022-09-28T05:00

2022-09-28T05:00

общество

индонезия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

томский политехнический университет

атомная энергетика

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819898826_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b3d48a19ed4ef7285033e572d9017daf.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Томский политехнический университет (ТПУ) первым из российских вузов подписал соглашение о сотрудничестве с Политехническим институтом ядерных технологий Индонезии на 66-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая проходит 26 – 30 сентября в Вене, сообщили в пресс-службе вуза.Согласно подписанному документу, Томский политехнический университет (ТПУ) станет опорной площадкой для развития кадровых ресурсов Индонезии в области ядерных технологий, в том числе для совместных проектов с Госкорпорацией "Росатом".Томский политех – опорный вуз Росатома; госкорпорация – один из главных стратегических партнеров ТПУ, отметил ректор ТПУ Дмитрий Седнев.Дмитрий Седнев добавил, что в 2022 году Томский политех завершил часть масштабного проекта, нацеленного на обучение сотрудников Многоцелевого центра облучения для проекта "Росатома" в Боливии — Центра ядерных исследований и технологий (ЦИЯТ) в Эль-Альто, и приступил к следующей фазе – подготовке специалистов для лаборатории радиобиологии и радиоэкологии ЦИЯТ.В истории современной России Томский политех – первый вуз, который подписывает договор и с профильным Политехническим институтом, и с Национальным агентством по атомной энергии Индонезии, сообщила координатор проекта, и.о. руководителя Научно-образовательного центра международного ядерного образования и карьерного сопровождения иностранных студентов ТПУ Вера Верхотурова."Наши партнеры будут ежегодно присылать в ТПУ своих действующих сотрудников для обучения в магистратуре и аспирантуре. Кроме того, мы будем развивать академические обмены, научный консалтинг", — рассказала она РИА Новости.Ранее Росатом поддержал ТПУ в федеральной программе "Передовые инженерные школы" с проектом "Интеллектуальные энергетические системы". В рамках этого проекта вуз и Госкорпорация будут разрабатывать и внедрять цифровые решения для замыкания ядерно-топливного цикла, включая вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии, и готовить инженеров – специалистов в этой области.Кроме того, по программе Минобрнауки РФ "Приоритет 2030" ТПУ занимается разработками в области энергии будущего – созданием новых технологий и подготовкой кадров в области традиционной, перспективной и водородной энергетики.

https://ria.ru/20220725/tpu-1804288271.html

индонезия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, индонезия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, томский политехнический университет, атомная энергетика, магатэ