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Постпред США оговорилась и назвала резолюцию по референдумам "бутафорской" - РИА Новости, 28.09.2022
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Постпред США оговорилась и назвала резолюцию по референдумам "бутафорской"
Постпред США оговорилась и назвала резолюцию по референдумам "бутафорской" - РИА Новости, 28.09.2022
Постпред США оговорилась и назвала резолюцию по референдумам "бутафорской"
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд оговорилась во вторник и назвала бутафорским американский проект резолюции с осуждением референдумов в Донбассе,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T01:45
2022-09-28T01:45
в мире
линда томас-гринфилд
россия
донбасс
украина
нато
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд оговорилась во вторник и назвала бутафорским американский проект резолюции с осуждением референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областей, передает корреспондент РИА Новости.К термину "бутафорский" активно прибегают представители западных стран в Совбезе, когда говорят о волеизъявлении в Донбассе и в двух областях Украины.По ее мнению, украинский народ продемонстрировал, что никогда не подчиниться российскому правлению.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность.Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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донбасс
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в мире, линда томас-гринфилд, россия, донбасс, украина, нато, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Линда Томас-Гринфилд, Россия, Донбасс, Украина, НАТО, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
01:45 28.09.2022
 
Постпред США оговорилась и назвала резолюцию по референдумам "бутафорской"

Постпред США Томас-Гринфилд оговорилась и назвала резолюцию по референдумам "бутафорской"

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд оговорилась во вторник и назвала бутафорским американский проект резолюции с осуждением референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областей, передает корреспондент РИА Новости.
К термину "бутафорский" активно прибегают представители западных стран в Совбезе, когда говорят о волеизъявлении в Донбассе и в двух областях Украины.
"США представят резолюцию, осуждающую бутафорские референдумы, проходящие на украинской территории. Мы знаем, что исход этой бутафорской резолюции… этих бутафорских референдумов был предрешен в Москве", - сказала Томас-Гринфилд.
По ее мнению, украинский народ продемонстрировал, что никогда не подчиниться российскому правлению.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность.
Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Голосование на референдуме - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
01:06
Пушилин назвал позицию Запада по референдуму предсказуемой
 
В миреЛинда Томас-ГринфилдРоссияДонбассУкраинаНАТОРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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