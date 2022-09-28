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Постпред США оговорилась и назвала резолюцию по референдумам "бутафорской"

Постпред США оговорилась и назвала резолюцию по референдумам "бутафорской" - РИА Новости, 28.09.2022

Постпред США оговорилась и назвала резолюцию по референдумам "бутафорской"

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд оговорилась во вторник и назвала бутафорским американский проект резолюции с осуждением референдумов в Донбассе,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T01:45

2022-09-28T01:45

2022-09-28T01:45

в мире

линда томас-гринфилд

россия

донбасс

украина

нато

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ООН, 28 сен – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд оговорилась во вторник и назвала бутафорским американский проект резолюции с осуждением референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областей, передает корреспондент РИА Новости.К термину "бутафорский" активно прибегают представители западных стран в Совбезе, когда говорят о волеизъявлении в Донбассе и в двух областях Украины.По ее мнению, украинский народ продемонстрировал, что никогда не подчиниться российскому правлению.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность.Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220928/zapad-1819950112.html

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Максим Горбачев

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