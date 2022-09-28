Постпред США оговорилась и назвала резолюцию по референдумам "бутафорской"
Постпред США Томас-Гринфилд оговорилась и назвала резолюцию по референдумам "бутафорской"
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
ООН, 28 сен – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд оговорилась во вторник и назвала бутафорским американский проект резолюции с осуждением референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областей, передает корреспондент РИА Новости.
"США представят резолюцию, осуждающую бутафорские референдумы, проходящие на украинской территории. Мы знаем, что исход этой бутафорской резолюции… этих бутафорских референдумов был предрешен в Москве", - сказала Томас-Гринфилд.
По ее мнению, украинский народ продемонстрировал, что никогда не подчиниться российскому правлению.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность.
Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.