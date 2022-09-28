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Биография Владимира Толстого - РИА Новости, 28.09.2022
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Биография Владимира Толстого
Биография Владимира Толстого - РИА Новости, 28.09.2022
Биография Владимира Толстого
Советник президента РФ Владимир Ильич Толстой родился 28 сентября 1962 года в Москве. Его отец – профессор МГУ Илья Толстой (1930-1997), правнук русского... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T00:50
2022-09-28T00:50
справки
владимир толстой
лев толстой (писатель)
россия
ссср
москва
мгу имени м. в. ломоносова
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Советник президента РФ Владимир Ильич Толстой родился 28 сентября 1962 года в Москве. Его отец – профессор МГУ Илья Толстой (1930-1997), правнук русского писателя Льва Толстого (1828-1910), вырос в эмиграции в Югославии, в 1945 году семья вернулась в СССР. В 1984 году Владимир Толстой окончил международное отделение факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, с 1985 года возглавлял кафедру стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.С 1980 по 1992 год работал корреспондентом, затем редактором отдела журнала "Студенческий меридиан".С 1993 по 1994 год был ведущим экспертом в Министерстве культуры Российской Федерации.В 1994 году Толстой был назначен генеральным директором государственного мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". Занимал эту должность до 2012 года. По инициативе Владимира Толстого в состав музея-заповедника были включены филиалы Никольско-Вяземское, Большое и Малое Пирогово, Крапивенский краеведческий музей, станция Козлова Засека, детский сад "Муравейное братство", усадьба "Мансурово", научно-культурный центр в Туле, где располагаются издательский дом и художественная галерея.С 2004 года Владимир Толстой – председатель жюри литературной премии "Ясная Поляна".В 2010-2012 годах – член Общественной (ОП) палаты РФ (с 2004 года возглавлял Общественную палату Тульской области). Входил в комиссию ОП по сохранению и развитию отечественной культуры. Досрочно прекратил свои полномочия в связи с переходом на работу в Администрацию президента РФ.С мая 2012 года – советник президента Российской Федерации. 13 июня 2018 года Владимир Толстой вновь назначен советником президента РФ. С 9 июня 2014 года – председатель Совета при президенте РФ по русскому языку. Член президиума российского национального комитета Международного совета музеев (ИКОМ). Председатель центрального совета Ассоциации музейных работников регионов России. Президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ). Председатель наблюдательного совета фонда "Русский мир". Член Союза журналистов СССР, член Союза журналистов России.Совместно с другими членами семьи Толстых является учредителем фонда "Наследие Л.Н. Толстого".Действительный государственный советник РФ II класса (2013).Награжден орденом Дружбы (2012). Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2003). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, владимир толстой, лев толстой (писатель), россия, ссср, москва, мгу имени м. в. ломоносова
Справки, Владимир Толстой, Лев Толстой (писатель), Россия, СССР, Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова
00:50 28.09.2022
 

Биография Владимира Толстого

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСоветник президента РФ по культуре Владимир Толстой
Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Советник президента РФ Владимир Ильич Толстой родился 28 сентября 1962 года в Москве. Его отец – профессор МГУ Илья Толстой (1930-1997), правнук русского писателя Льва Толстого (1828-1910), вырос в эмиграции в Югославии, в 1945 году семья вернулась в СССР.
В 1984 году Владимир Толстой окончил международное отделение факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, с 1985 года возглавлял кафедру стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.
С 1980 по 1992 год работал корреспондентом, затем редактором отдела журнала "Студенческий меридиан".
С 1993 по 1994 год был ведущим экспертом в Министерстве культуры Российской Федерации.
В 1994 году Толстой был назначен генеральным директором государственного мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". Занимал эту должность до 2012 года. По инициативе Владимира Толстого в состав музея-заповедника были включены филиалы Никольско-Вяземское, Большое и Малое Пирогово, Крапивенский краеведческий музей, станция Козлова Засека, детский сад "Муравейное братство", усадьба "Мансурово", научно-культурный центр в Туле, где располагаются издательский дом и художественная галерея.
С 2004 года Владимир Толстой – председатель жюри литературной премии "Ясная Поляна".
В 2010-2012 годах – член Общественной (ОП) палаты РФ (с 2004 года возглавлял Общественную палату Тульской области). Входил в комиссию ОП по сохранению и развитию отечественной культуры. Досрочно прекратил свои полномочия в связи с переходом на работу в Администрацию президента РФ.
С мая 2012 года – советник президента Российской Федерации. 13 июня 2018 года Владимир Толстой вновь назначен советником президента РФ.
С 9 июня 2014 годапредседатель Совета при президенте РФ по русскому языку.
Член президиума российского национального комитета Международного совета музеев (ИКОМ).
Председатель центрального совета Ассоциации музейных работников регионов России.
Президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).
Президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ).
Председатель наблюдательного совета фонда "Русский мир".
Член Союза журналистов СССР, член Союза журналистов России.
Совместно с другими членами семьи Толстых является учредителем фонда "Наследие Л.Н. Толстого".
Действительный государственный советник РФ II класса (2013).
Награжден орденом Дружбы (2012).
Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2003).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВладимир ТолстойЛев Толстой (писатель)РоссияСССРМоскваМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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