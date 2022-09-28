https://ria.ru/20220928/studenty-1820128072.html

Студенты Мелитопольского госуниверситета заложили капсулу времени

Студенты Мелитопольского госуниверситета заложили капсулу времени - РИА Новости, 28.09.2022

Студенты Мелитопольского госуниверситета заложили капсулу времени

Студенты Мелитопольского государственного университета вместе с руководством вуза заложили в среду капсулу времени с посланием для будущего поколения, которую... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:55

2022-09-28T16:55

2022-09-28T17:09

запорожская область

россия

в мире

мелитополь

референдумы на освобожденных территориях

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Студенты Мелитопольского государственного университета вместе с руководством вуза заложили в среду капсулу времени с посланием для будущего поколения, которую должны открыть через 50 лет, передает корреспондент РИА Новости.В капсулу заложили письма и рисунки детей, говорящие о событиях, которые происходят в регионе сегодня. В том числе посвященные референдуму, по результатам которого подавляющее большинство жителей проголосовало за вступление Запорожской области в состав Российской Федерации."Мы со всем руководством Мелитопольского университета хотим передать привет нашим потомкам. Потому что молодежи здесь жить, и мы хотим, чтобы у вас все получилось. Пусть ваши мечты будут дерзкими. Мы хотим, чтобы над вашей головой светило мирное небо", - сказал, выступая на мероприятии, ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков.Одна из студенток университета, активистка молодежного движения, в свою очередь заявила, что, прочитав послание спустя 50 лет, потомки узнают, о чем мечтает и на что надеется нынешнее поколение.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819366760.html

https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819288186.html

запорожская область

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мелитополь

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"Привет нашим потомкам": студенты Мелитопольского университета заложили капсулу времени Студенты Мелитопольского университета вместе с руководством вуза заложили капсулу времени с посланием для будущего поколения, которую должны открыть через 50 лет, передаёт корреспондент РИА Новости. 2022-09-28T16:55 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, в мире, мелитополь, референдумы на освобожденных территориях