https://ria.ru/20220928/studenty-1820128072.html
Студенты Мелитопольского госуниверситета заложили капсулу времени
Студенты Мелитопольского госуниверситета заложили капсулу времени - РИА Новости, 28.09.2022
Студенты Мелитопольского госуниверситета заложили капсулу времени
Студенты Мелитопольского государственного университета вместе с руководством вуза заложили в среду капсулу времени с посланием для будущего поколения, которую... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:55
2022-09-28T16:55
2022-09-28T17:09
запорожская область
россия
в мире
мелитополь
референдумы на освобожденных территориях
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Студенты Мелитопольского государственного университета вместе с руководством вуза заложили в среду капсулу времени с посланием для будущего поколения, которую должны открыть через 50 лет, передает корреспондент РИА Новости.В капсулу заложили письма и рисунки детей, говорящие о событиях, которые происходят в регионе сегодня. В том числе посвященные референдуму, по результатам которого подавляющее большинство жителей проголосовало за вступление Запорожской области в состав Российской Федерации."Мы со всем руководством Мелитопольского университета хотим передать привет нашим потомкам. Потому что молодежи здесь жить, и мы хотим, чтобы у вас все получилось. Пусть ваши мечты будут дерзкими. Мы хотим, чтобы над вашей головой светило мирное небо", - сказал, выступая на мероприятии, ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков.Одна из студенток университета, активистка молодежного движения, в свою очередь заявила, что, прочитав послание спустя 50 лет, потомки узнают, о чем мечтает и на что надеется нынешнее поколение.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220925/referendum-1819366760.html
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"Привет нашим потомкам": студенты Мелитопольского университета заложили капсулу времени
Студенты Мелитопольского университета вместе с руководством вуза заложили капсулу времени с посланием для будущего поколения, которую должны открыть через 50 лет, передаёт корреспондент РИА Новости.
2022-09-28T16:55
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, россия, в мире, мелитополь, референдумы на освобожденных территориях
Запорожская область, Россия, В мире, Мелитополь, Референдумы на освобожденных территориях
16:55 28.09.2022 (обновлено: 17:09 28.09.2022)
Студенты Мелитопольского госуниверситета заложили капсулу времени
Студенты Мелитопольского госуниверситета заложили капсулу времени с посланием для потомков
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости.
Студенты Мелитопольского государственного университета вместе с руководством вуза заложили в среду капсулу времени с посланием для будущего поколения, которую должны открыть через 50 лет, передает
корреспондент РИА Новости.
В капсулу заложили письма и рисунки детей, говорящие о событиях, которые происходят в регионе сегодня. В том числе посвященные референдуму, по результатам которого подавляющее большинство жителей проголосовало за вступление Запорожской области в состав Российской Федерации.
"Мы со всем руководством Мелитопольского университета хотим передать привет нашим потомкам. Потому что молодежи здесь жить, и мы хотим, чтобы у вас все получилось. Пусть ваши мечты будут дерзкими. Мы хотим, чтобы над вашей головой светило мирное небо", - сказал, выступая на мероприятии, ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков.
Одна из студенток университета, активистка молодежного движения, в свою очередь заявила, что, прочитав послание спустя 50 лет, потомки узнают, о чем мечтает и на что надеется нынешнее поколение.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.