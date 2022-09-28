Рейтинг@Mail.ru
Студенты Мелитопольского госуниверситета заложили капсулу времени - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/studenty-1820128072.html
Студенты Мелитопольского госуниверситета заложили капсулу времени
Студенты Мелитопольского госуниверситета заложили капсулу времени - РИА Новости, 28.09.2022
Студенты Мелитопольского госуниверситета заложили капсулу времени
Студенты Мелитопольского государственного университета вместе с руководством вуза заложили в среду капсулу времени с посланием для будущего поколения, которую... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:55
2022-09-28T17:09
запорожская область
россия
в мире
мелитополь
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820133457_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a50728e87f34302bd4614e3c6390f989.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Студенты Мелитопольского государственного университета вместе с руководством вуза заложили в среду капсулу времени с посланием для будущего поколения, которую должны открыть через 50 лет, передает корреспондент РИА Новости.В капсулу заложили письма и рисунки детей, говорящие о событиях, которые происходят в регионе сегодня. В том числе посвященные референдуму, по результатам которого подавляющее большинство жителей проголосовало за вступление Запорожской области в состав Российской Федерации."Мы со всем руководством Мелитопольского университета хотим передать привет нашим потомкам. Потому что молодежи здесь жить, и мы хотим, чтобы у вас все получилось. Пусть ваши мечты будут дерзкими. Мы хотим, чтобы над вашей головой светило мирное небо", - сказал, выступая на мероприятии, ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков.Одна из студенток университета, активистка молодежного движения, в свою очередь заявила, что, прочитав послание спустя 50 лет, потомки узнают, о чем мечтает и на что надеется нынешнее поколение.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220925/referendum-1819366760.html
https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819288186.html
запорожская область
россия
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Привет нашим потомкам": студенты Мелитопольского университета заложили капсулу времени
Студенты Мелитопольского университета вместе с руководством вуза заложили капсулу времени с посланием для будущего поколения, которую должны открыть через 50 лет, передаёт корреспондент РИА Новости.
2022-09-28T16:55
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820133457_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3a6feadbcf58fa34eb10d179e5bb8576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, в мире, мелитополь, референдумы на освобожденных территориях
Запорожская область, Россия, В мире, Мелитополь, Референдумы на освобожденных территориях
16:55 28.09.2022 (обновлено: 17:09 28.09.2022)
 
Студенты Мелитопольского госуниверситета заложили капсулу времени

Студенты Мелитопольского госуниверситета заложили капсулу времени с посланием для потомков

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Студенты Мелитопольского государственного университета вместе с руководством вуза заложили в среду капсулу времени с посланием для будущего поколения, которую должны открыть через 50 лет, передает корреспондент РИА Новости.
В капсулу заложили письма и рисунки детей, говорящие о событиях, которые происходят в регионе сегодня. В том числе посвященные референдуму, по результатам которого подавляющее большинство жителей проголосовало за вступление Запорожской области в состав Российской Федерации.
На избирательный участок в Волоколамске пришли учащиеся донецких вузов, чтобы отдать свой голос на референдуме - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 18:42
Студенты из ДНР проголосовали на референдуме в Подмосковье
"Мы со всем руководством Мелитопольского университета хотим передать привет нашим потомкам. Потому что молодежи здесь жить, и мы хотим, чтобы у вас все получилось. Пусть ваши мечты будут дерзкими. Мы хотим, чтобы над вашей головой светило мирное небо", - сказал, выступая на мероприятии, ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков.
Одна из студенток университета, активистка молодежного движения, в свою очередь заявила, что, прочитав послание спустя 50 лет, потомки узнают, о чем мечтает и на что надеется нынешнее поколение.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Чтобы наш край развивался – студент из Мелитополя о своем первом в жизни голосовании - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 10:47
Голосующий впервые в жизни студент из Мелитополя рассказал о своем выборе
 
Запорожская областьРоссияВ миреМелитопольРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала