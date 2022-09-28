Пекин призвал не сравнивать украинский кризис и тайваньский вопрос
МИД Китая назвал попытки сравнивать украинский кризис и тайваньский вопрос манипуляцией
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского кризиса, их нельзя сравнивать, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Херсонской и Запорожской областей.
"Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, он принципиально отличается от украинского вопроса, их нельзя сравнивать", - сказал дипломат, отвечая на вопрос одного из журналистов, считает ли Китай прошедшие референдумы "ложным сигналом" для сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что любые попытки сравнивать украинский кризис и тайваньский вопрос представляют собой "политическую манипуляцию со скрытыми мотивами", а также являются "грубым вмешательством во внутренние дела Китая".
Он также заявил, что Китай всегда выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, за соблюдение основных целей и принципов Устава ООН, за то, чтобы законные озабоченности всех стран в сфере безопасности воспринимались всерьез, а все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, получали поддержку.
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Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. При этом представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа. В ответ на эту поездку Пекин провел масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял ряд других мер.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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