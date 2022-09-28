https://ria.ru/20220928/sravnenie-1820006527.html

Пекин призвал не сравнивать украинский кризис и тайваньский вопрос

Пекин призвал не сравнивать украинский кризис и тайваньский вопрос - РИА Новости, 28.09.2022

Пекин призвал не сравнивать украинский кризис и тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского кризиса, их нельзя сравнивать, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:27

2022-09-28T11:27

2022-09-28T11:27

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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского кризиса, их нельзя сравнивать, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Херсонской и Запорожской областей."Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, он принципиально отличается от украинского вопроса, их нельзя сравнивать", - сказал дипломат, отвечая на вопрос одного из журналистов, считает ли Китай прошедшие референдумы "ложным сигналом" для сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня.Ван Вэньбинь подчеркнул, что любые попытки сравнивать украинский кризис и тайваньский вопрос представляют собой "политическую манипуляцию со скрытыми мотивами", а также являются "грубым вмешательством во внутренние дела Китая".Он также заявил, что Китай всегда выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, за соблюдение основных целей и принципов Устава ООН, за то, чтобы законные озабоченности всех стран в сфере безопасности воспринимались всерьез, а все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, получали поддержку.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. При этом представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа. В ответ на эту поездку Пекин провел масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял ряд других мер.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220924/ssha-1819231650.html

https://ria.ru/20220922/ukraina-1818757532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, мид кнр, тайвань, украина