https://ria.ru/20220928/spg-1820173044.html

Производство СПГ в России выросло на 13,5 процента

Производство СПГ в России выросло на 13,5 процента - РИА Новости, 28.09.2022

Производство СПГ в России выросло на 13,5 процента

Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе 2022 года увеличился на 13,5% к аналогичному периоду прошлого года, до 21,6... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T19:06

2022-09-28T19:06

2022-09-28T19:10

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе 2022 года увеличился на 13,5% к аналогичному периоду прошлого года, до 21,6 миллиона тонн, в августе рост составил 2,9% к июлю, до 2,4 миллиона тонн, сообщает Росстат."Сжиженного природного газа... произведено 2,4 миллиона тонн, что больше, чем в августе 2021 года и в июле 2022 года на 59,2% и на 2,9% соответственно. Производство СПГ за восемь месяцев 2022 года составило 21,6 миллиона тонн, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в сообщении.По данным Росстата, производство СПГ в России в 2021 году составило 30,1 миллиона тонн, а в 2020 году показатель был выше на 1,1% – 30,5 миллиона тонн.

https://ria.ru/20220918/britaniya-1817678858.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)