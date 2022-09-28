https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820046500.html

Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5143 украинских танка

Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5143 украинских танка - РИА Новости, 28.09.2022

Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5143 украинских танка

Почти 6 тысяч единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в среду... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:27

2022-09-28T13:27

2022-09-28T13:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Почти 6 тысяч единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в среду министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220927/bespilotnik-1819760784.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия