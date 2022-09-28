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Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5143 украинских танка - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5143 украинских танка
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5143 украинских танка - РИА Новости, 28.09.2022
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5143 украинских танка
Почти 6 тысяч единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в среду... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:27
2022-09-28T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Почти 6 тысяч единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в среду министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
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в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
13:27 28.09.2022
 
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5143 украинских танка

Минобороны: российские военные с начала спецоперации уничтожили 5143 украинских танка

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСоветский танк Т-72, который стоял на вооружении в Польше и был передан ВСУ, подбили вооруженные силы РФ во время неудачного контрнаступления ВСУ
Советский танк Т-72, который стоял на вооружении в Польше и был передан ВСУ, подбили вооруженные силы РФ во время неудачного контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Советский танк Т-72, который стоял на вооружении в Польше и был передан ВСУ, подбили вооруженные силы РФ во время неудачного контрнаступления ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Почти 6 тысяч единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
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