https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820046500.html
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5143 украинских танка
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5143 украинских танка - РИА Новости, 28.09.2022
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5143 украинских танка
Почти 6 тысяч единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в среду... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:27
2022-09-28T13:27
2022-09-28T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Почти 6 тысяч единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в среду министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220927/bespilotnik-1819760784.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5143 украинских танка
Минобороны: российские военные с начала спецоперации уничтожили 5143 украинских танка
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Почти 6 тысяч единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.