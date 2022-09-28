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Еще 15 членов "Единой России" отправятся в зону спецоперации - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820026046.html
Еще 15 членов "Единой России" отправятся в зону спецоперации
Еще 15 членов "Единой России" отправятся в зону спецоперации - РИА Новости, 28.09.2022
Еще 15 членов "Единой России" отправятся в зону спецоперации
Еще 15 членов "Единой России" - депутатов заксобраний, гордум и сельсоветов - отправляются в зону спецоперации, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:23
2022-09-28T12:23
специальная военная операция на украине
андрей турчак
единая россия
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Еще 15 членов "Единой России" - депутатов заксобраний, гордум и сельсоветов - отправляются в зону спецоперации, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак."Депутатский призыв продолжается. В зону СВО отправляются и готовы отправиться сенаторы, депутаты "Единой России" всех уровней - добровольно и по мобилизации. В ближайшее время их ряды пополнят еще 15 наших товарищей - депутатов заксобраний, гордум и сельсоветов", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.Этот список не окончательный, заявления от депутатов с просьбой отправить их в зону спецоперации продолжают поступать, уточнил секретарь Генсовета."Защита Отечества - дело чести, для которого не существует депутатских статусов, рангов и званий", - подчеркнул Турчак.В воскресенье Турчак сообщил, что к четырем депутатам Госдумы от партии, ранее подавшим заявление на отправку в зону спецоперации, присоединились еще два, свое желание отправиться на фронт выражают и региональные депутаты разных уровней.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820010343.html
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андрей турчак, единая россия, россия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Турчак, Единая Россия, Россия
12:23 28.09.2022
 
Еще 15 членов "Единой России" отправятся в зону спецоперации

Турчак: еще 15 членов "Единой России" отправятся в зону спецоперации в ближайшее время

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкБлокпост ВС РФ в Донбассе
Блокпост ВС РФ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Блокпост ВС РФ в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Еще 15 членов "Единой России" - депутатов заксобраний, гордум и сельсоветов - отправляются в зону спецоперации, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
"Депутатский призыв продолжается. В зону СВО отправляются и готовы отправиться сенаторы, депутаты "Единой России" всех уровней - добровольно и по мобилизации. В ближайшее время их ряды пополнят еще 15 наших товарищей - депутатов заксобраний, гордум и сельсоветов", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.
Этот список не окончательный, заявления от депутатов с просьбой отправить их в зону спецоперации продолжают поступать, уточнил секретарь Генсовета.
"Защита Отечества - дело чести, для которого не существует депутатских статусов, рангов и званий", - подчеркнул Турчак.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
11:40Специальная военная операция на Украине
Родственников военных, служащих в зоне спецоперации, могут мобилизовать
В воскресенье Турчак сообщил, что к четырем депутатам Госдумы от партии, ранее подавшим заявление на отправку в зону спецоперации, присоединились еще два, свое желание отправиться на фронт выражают и региональные депутаты разных уровней.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей ТурчакЕдиная РоссияРоссия
 
 
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