https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1819996235.html
В ДНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки
В ДНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки - РИА Новости, 28.09.2022
В ДНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, три танка, четыре бронетранспортера и три беспилотника, сообщила в среду народная милиция ДНР. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:48
2022-09-28T10:48
2022-09-28T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, три танка, четыре бронетранспортера и три беспилотника, сообщила в среду народная милиция ДНР."️Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три танка, четыре бронетранспортера, три беспилотных летательных аппарата, пять единиц специальной автомобильной техники и до 70 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Народная милиция ДНР сообщала во вторник, что украинские войска за сутки потеряли две установки РСЗО "Град", два БПЛА, семь единиц бронированной и специальной техники, а также более 40 человек.
https://ria.ru/20220927/aktivizatsiya-1819927058.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
В ДНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении до 70 военных ВСУ и трех танков за сутки