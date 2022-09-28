https://ria.ru/20220928/spasateli-1820602421.html

Более 2000 выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве

Более 2000 выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве - РИА Новости, 30.09.2022

Более 2000 выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве

Более 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве, одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно патрулировали... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-28T14:09

2022-09-28T14:09

2022-09-30T14:52

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве, одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно патрулировали общественные пространства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году. С начала мотосезона одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно патрулировали основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута – 80 километров", - говорится в сообщении.Отмечается, что мотогруппы 100 раз участвовали в ликвидации ДТП, 125 раз оказывали помощь пострадавшим, 93 раза обеспечивали безопасность на городских мероприятиях, провели почти 1,9 тысячи профилактических патрулирований, помогали искать заблудившихся в лесу.В сообщении указано, что до мая следующего года спасатели-мотоциклисты продолжат нести боевое дежурство в составе расчетов пожарно-спасательных автомобилей и будут готовиться к новому мотосезону – отрабатывать навыки оказания первой помощи пострадавшим, деблокирования пострадавших при ДТП, применения аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения, совершенствовать мастерство управления мотоциклом.

https://ria.ru/20220427/biryukov-1785753049.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, дтп