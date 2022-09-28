Рейтинг@Mail.ru
Более 2000 выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220928/spasateli-1820602421.html
Более 2000 выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве
Более 2000 выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве - РИА Новости, 30.09.2022
Более 2000 выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве
Более 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве, одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно патрулировали... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-28T14:09
2022-09-30T14:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733964975_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_5ee4e7852aa74479d91c8b19cbc0b523.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве, одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно патрулировали общественные пространства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году. С начала мотосезона одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно патрулировали основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута – 80 километров", - говорится в сообщении.Отмечается, что мотогруппы 100 раз участвовали в ликвидации ДТП, 125 раз оказывали помощь пострадавшим, 93 раза обеспечивали безопасность на городских мероприятиях, провели почти 1,9 тысячи профилактических патрулирований, помогали искать заблудившихся в лесу.В сообщении указано, что до мая следующего года спасатели-мотоциклисты продолжат нести боевое дежурство в составе расчетов пожарно-спасательных автомобилей и будут готовиться к новому мотосезону – отрабатывать навыки оказания первой помощи пострадавшим, деблокирования пострадавших при ДТП, применения аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения, совершенствовать мастерство управления мотоциклом.
https://ria.ru/20220427/biryukov-1785753049.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733964975_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_6afec219370c29f90e2842f875a6a852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, дтп
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, ДТП
14:09 28.09.2022 (обновлено: 14:52 30.09.2022)
 

Более 2000 выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы
Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве, одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно патрулировали общественные пространства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году. С начала мотосезона одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно патрулировали основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута – 80 километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мотогруппы 100 раз участвовали в ликвидации ДТП, 125 раз оказывали помощь пострадавшим, 93 раза обеспечивали безопасность на городских мероприятиях, провели почти 1,9 тысячи профилактических патрулирований, помогали искать заблудившихся в лесу.
В сообщении указано, что до мая следующего года спасатели-мотоциклисты продолжат нести боевое дежурство в составе расчетов пожарно-спасательных автомобилей и будут готовиться к новому мотосезону – отрабатывать навыки оказания первой помощи пострадавшим, деблокирования пострадавших при ДТП, применения аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения, совершенствовать мастерство управления мотоциклом.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 14:53Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала