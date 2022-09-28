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Глава ДНР заявил, что готовится к скорейшей поездке в Москву - РИА Новости, 28.09.2022
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Глава ДНР заявил, что готовится к скорейшей поездке в Москву
Глава ДНР заявил, что готовится к скорейшей поездке в Москву - РИА Новости, 28.09.2022
Глава ДНР заявил, что готовится к скорейшей поездке в Москву
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в среду журналистам по итогам референдума о вхождении республики в состав России, что готовится к скорейшей поездке в Москву для... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T00:48
2022-09-28T00:48
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
москва
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в среду журналистам по итогам референдума о вхождении республики в состав России, что готовится к скорейшей поездке в Москву для подписания соглашения по итогам голосования."Сейчас буду готовиться к следующим шагам, буду готовиться к поездке. Совсем скоро, конечно же, следующие шаги, мы говорили про них, про юридическую часть. Конечно же - это подписание соглашения. Так что совсем скоро - в путь. Ура!", - заявил Пушилин.Что касается ситуации на линии боевого соприкосновения с украинскими войсками, то Пушилин ответил: "Наши действия абсолютно простые. Будем побеждать. Теперь - исходя из новых условий. С учётом того, что мы практически уже в составе РФ".
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, москва, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Москва, Референдум в Донбассе
00:48 28.09.2022
 
Глава ДНР заявил, что готовится к скорейшей поездке в Москву

Пушилин заявил, что готовится к поездке для подписания соглашения по итогам референдума

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПодсчет голосов по итогам референдума
Подсчет голосов по итогам референдума - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Подсчет голосов по итогам референдума
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в среду журналистам по итогам референдума о вхождении республики в состав России, что готовится к скорейшей поездке в Москву для подписания соглашения по итогам голосования.
"Сейчас буду готовиться к следующим шагам, буду готовиться к поездке. Совсем скоро, конечно же, следующие шаги, мы говорили про них, про юридическую часть. Конечно же - это подписание соглашения. Так что совсем скоро - в путь. Ура!", - заявил Пушилин.
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Что касается ситуации на линии боевого соприкосновения с украинскими войсками, то Пушилин ответил: "Наши действия абсолютно простые. Будем побеждать. Теперь - исходя из новых условий. С учётом того, что мы практически уже в составе РФ".
 
В миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияМоскваРеферендум в Донбассе
 
 
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