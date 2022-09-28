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Глава ДНР заявил, что готовится к скорейшей поездке в Москву

Глава ДНР заявил, что готовится к скорейшей поездке в Москву - РИА Новости, 28.09.2022

Глава ДНР заявил, что готовится к скорейшей поездке в Москву

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в среду журналистам по итогам референдума о вхождении республики в состав России, что готовится к скорейшей поездке в Москву для... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T00:48

2022-09-28T00:48

2022-09-28T00:48

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

москва

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в среду журналистам по итогам референдума о вхождении республики в состав России, что готовится к скорейшей поездке в Москву для подписания соглашения по итогам голосования."Сейчас буду готовиться к следующим шагам, буду готовиться к поездке. Совсем скоро, конечно же, следующие шаги, мы говорили про них, про юридическую часть. Конечно же - это подписание соглашения. Так что совсем скоро - в путь. Ура!", - заявил Пушилин.Что касается ситуации на линии боевого соприкосновения с украинскими войсками, то Пушилин ответил: "Наши действия абсолютно простые. Будем побеждать. Теперь - исходя из новых условий. С учётом того, что мы практически уже в составе РФ".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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