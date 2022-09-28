https://ria.ru/20220928/slovakiya-1820213324.html
Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 28.09.2022
Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T23:48
2022-09-28T23:48
2022-09-28T23:48
в мире
зузана чапутова
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ПРАГА, 28 сен – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинеца."Обе скандинавские страны своим вступлением и оборонными возможностями еще более усилят альянс и тем самым повысят нашу общую безопасность. Я рада нашим новым союзникам", - цитирует телеканал заявление Чапутовой, сделанное после подписания документов.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.
https://ria.ru/20220923/alyans-1818825277.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зузана чапутова, финляндия, швеция, турция, нато
В мире, Зузана Чапутова, Финляндия, Швеция, Турция, НАТО
Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Словакии Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО