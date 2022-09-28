https://ria.ru/20220928/slovakiya-1820213324.html

Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 28.09.2022

Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T23:48

2022-09-28T23:48

2022-09-28T23:48

в мире

зузана чапутова

финляндия

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ПРАГА, 28 сен – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинеца."Обе скандинавские страны своим вступлением и оборонными возможностями еще более усилят альянс и тем самым повысят нашу общую безопасность. Я рада нашим новым союзникам", - цитирует телеканал заявление Чапутовой, сделанное после подписания документов.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.

https://ria.ru/20220923/alyans-1818825277.html

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швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, зузана чапутова, финляндия, швеция, турция, нато