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Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 28.09.2022
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Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 28.09.2022
Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T23:48
2022-09-28T23:48
в мире
зузана чапутова
финляндия
швеция
турция
нато
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ПРАГА, 28 сен – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинеца."Обе скандинавские страны своим вступлением и оборонными возможностями еще более усилят альянс и тем самым повысят нашу общую безопасность. Я рада нашим новым союзникам", - цитирует телеканал заявление Чапутовой, сделанное после подписания документов.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.
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финляндия
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в мире, зузана чапутова, финляндия, швеция, турция, нато
В мире, Зузана Чапутова, Финляндия, Швеция, Турция, НАТО
23:48 28.09.2022
 
Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Словакии Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 28 сен – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинеца.
"Обе скандинавские страны своим вступлением и оборонными возможностями еще более усилят альянс и тем самым повысят нашу общую безопасность. Я рада нашим новым союзникам", - цитирует телеканал заявление Чапутовой, сделанное после подписания документов.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
23 сентября, 02:19
Посол США рассказал, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.
 
В миреЗузана ЧапутоваФинляндияШвецияТурцияНАТО
 
 
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