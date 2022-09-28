https://ria.ru/20220928/sikorskiy-1820025850.html
Сикорский прокомментировал свои слова о ЧП на "Северных потоках"
Сикорский прокомментировал свои слова о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
Сикорский прокомментировал свои слова о ЧП на "Северных потоках"
Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что предположение об участии США в повреждении "Северных потоков" — лишь его личная "рабочая гипотеза". РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:22
2022-09-28T12:22
2022-09-28T15:30
радослав сикорский
мария захарова
дания
россия
сша
мид польши
nord stream 2 ag
северный поток — 2
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ВАРШАВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что предположение об участии США в повреждении "Северных потоков" — лишь его личная "рабочая гипотеза".Ранее Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте."Пусть датское расследование установит виновных. Рабочие гипотезы о том, у кого был мотив и возможность сделать это, я выдвигаю, естественно, только от своего имени", — написал Сикорский в Twitter.При этом он не скрывает радости от того, что газопровод поврежден. "Я рад, что "Северный поток", с которым боролись все польские правительства в течение 20 лет, на три четверти парализован. Это хорошо для Польши", — написал экс-министр.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины не известны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.
https://ria.ru/20220928/avariya-1819976106.html
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РИА Новости
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радослав сикорский, мария захарова, дания, россия, сша, мид польши, nord stream 2 ag, северный поток — 2, северный поток, в мире
Радослав Сикорский, Мария Захарова, Дания, Россия, США, МИД Польши, Nord Stream 2 AG, Северный поток — 2, Северный поток, В мире
12:22 28.09.2022 (обновлено: 15:30 28.09.2022)
Сикорский прокомментировал свои слова о ЧП на "Северных потоках"
Сикорский назвал предположение об участии США в ЧП на "Северных потоках" личной гипотезой