https://ria.ru/20220928/sikorskiy-1820025850.html

Сикорский прокомментировал свои слова о ЧП на "Северных потоках"

Сикорский прокомментировал свои слова о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022

Сикорский прокомментировал свои слова о ЧП на "Северных потоках"

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что предположение об участии США в повреждении "Северных потоков" — лишь его личная "рабочая гипотеза". РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:22

2022-09-28T12:22

2022-09-28T15:30

радослав сикорский

мария захарова

дания

россия

сша

мид польши

nord stream 2 ag

северный поток — 2

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ВАРШАВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что предположение об участии США в повреждении "Северных потоков" — лишь его личная "рабочая гипотеза".Ранее Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте."Пусть датское расследование установит виновных. Рабочие гипотезы о том, у кого был мотив и возможность сделать это, я выдвигаю, естественно, только от своего имени", — написал Сикорский в Twitter.При этом он не скрывает радости от того, что газопровод поврежден. "Я рад, что "Северный поток", с которым боролись все польские правительства в течение 20 лет, на три четверти парализован. Это хорошо для Польши", — написал экс-министр.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины не известны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.

https://ria.ru/20220928/avariya-1819976106.html

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дания

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

радослав сикорский, мария захарова, дания, россия, сша, мид польши, nord stream 2 ag, северный поток — 2, северный поток, в мире