https://ria.ru/20220928/sikorskiy-1819977843.html

Захарова прокомментировала слова Сикорского о ЧП на "Северном потоке"

Захарова прокомментировала слова Сикорского о ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022

Захарова прокомментировала слова Сикорского о ЧП на "Северном потоке"

Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по сути поблагодарил США за разрушение гражданской инфраструктуры ЕС, заявила официальный представитель... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:23

2022-09-28T09:23

2022-09-28T09:49

радослав сикорский

мария захарова

джо байден

сша

дания

siemens

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по сути поблагодарил США за разрушение гражданской инфраструктуры ЕС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сикорский, гражданин страны ЕС, депутат Европейского парламента, который раньше занимал официальный пост министра иностранных дел Польши, поблагодарил США за диверсию... За разрушение гражданской инфраструктуры на территории стран ЕС... Человек сам обличил себя как евроненавистник", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Сикорский обрадовался повреждению газопровода, написав в соцсетях "Спасибо, США", не уточняя, что имеется в виду. Позже он разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2".Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

https://ria.ru/20220928/avariya-1819976106.html

https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html

сша

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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