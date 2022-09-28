09:23 28.09.2022 (обновлено: 09:49 28.09.2022)
Захарова прокомментировала слова Сикорского о ЧП на "Северном потоке"
Захарова заявила, что Сикорский поблагодарил США за разрушение инфраструктуры ЕС
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по сути поблагодарил США за разрушение гражданской инфраструктуры ЕС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сикорский, гражданин страны ЕС, депутат Европейского парламента, который раньше занимал официальный пост министра иностранных дел Польши, поблагодарил США за диверсию... За разрушение гражданской инфраструктуры на территории стран ЕС... Человек сам обличил себя как евроненавистник", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.
Сикорский обрадовался повреждению газопровода, написав в соцсетях "Спасибо, США", не уточняя, что имеется в виду. Позже он разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2".
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.