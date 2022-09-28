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Захарова прокомментировала слова Сикорского о ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022
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Захарова прокомментировала слова Сикорского о ЧП на "Северном потоке"
Захарова прокомментировала слова Сикорского о ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022
Захарова прокомментировала слова Сикорского о ЧП на "Северном потоке"
Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по сути поблагодарил США за разрушение гражданской инфраструктуры ЕС, заявила официальный представитель... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:23
2022-09-28T09:49
радослав сикорский
мария захарова
джо байден
сша
дания
siemens
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по сути поблагодарил США за разрушение гражданской инфраструктуры ЕС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сикорский, гражданин страны ЕС, депутат Европейского парламента, который раньше занимал официальный пост министра иностранных дел Польши, поблагодарил США за диверсию... За разрушение гражданской инфраструктуры на территории стран ЕС... Человек сам обличил себя как евроненавистник", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Сикорский обрадовался повреждению газопровода, написав в соцсетях "Спасибо, США", не уточняя, что имеется в виду. Позже он разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2".Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
https://ria.ru/20220928/avariya-1819976106.html
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радослав сикорский, мария захарова, джо байден, сша, дания, siemens, северный поток, северный поток — 2, nord stream 2 ag, в мире
Радослав Сикорский, Мария Захарова, Джо Байден, США, Дания, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2, Nord Stream 2 AG, В мире
09:23 28.09.2022 (обновлено: 09:49 28.09.2022)
 
Захарова прокомментировала слова Сикорского о ЧП на "Северном потоке"

Захарова заявила, что Сикорский поблагодарил США за разрушение инфраструктуры ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по сути поблагодарил США за разрушение гражданской инфраструктуры ЕС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сикорский, гражданин страны ЕС, депутат Европейского парламента, который раньше занимал официальный пост министра иностранных дел Польши, поблагодарил США за диверсию... За разрушение гражданской инфраструктуры на территории стран ЕС... Человек сам обличил себя как евроненавистник", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Место утечки на газопроводе Северный поток
09:15
Россия ждет реакции ЕС на слова Сикорского, заявили в МИД
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.
Сикорский обрадовался повреждению газопровода, написав в соцсетях "Спасибо, США", не уточняя, что имеется в виду. Позже он разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2".
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00
Взрывы на "Северных потоках": газовая война перешла в горячую стадию
 
Радослав СикорскийМария ЗахароваДжо БайденСШАДанияSiemensСеверный потокСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGВ мире
 
 
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