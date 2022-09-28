https://ria.ru/20220928/shvetsiya-1819944789.html

МИД Швеции назвал причину инцидентов с "Северными потоками"

МИД Швеции назвал причину инцидентов с "Северными потоками" - РИА Новости, 28.09.2022

МИД Швеции назвал причину инцидентов с "Северными потоками"

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T00:06

2022-09-28T00:06

2022-09-28T07:08

анн линде (мид швеции)

швеция

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов".В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли официальным заявлением о теракте пост в соцсетях от экс-министра иностранных дел Польши, где он поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток".

https://ria.ru/20220927/diversiya-1819940025.html

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Максим Горбачев

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