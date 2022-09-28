https://ria.ru/20220928/shpionazh-1820042953.html

Суд в Москве арестовал иностранца Кривого по подозрению в шпионаже

Суд в Москве арестовал иностранца Кривого по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 28.09.2022

Суд в Москве арестовал иностранца Кривого по подозрению в шпионаже

Лефортовский суд Москвы по подозрению в шпионаже отправил в СИЗО иностранца по имени Владислав Кривой, однако фабула дела не раскрывается, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:15

2022-09-28T13:15

2022-09-28T13:29

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по подозрению в шпионаже отправил в СИЗО иностранца по имени Владислав Кривой, однако фабула дела не раскрывается, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Кривого Владислава Валерьевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 ноября", - сказали в суде. Там добавили, что он подозревается в "совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)". Вменить ее следствие может только иностранцу, россиян за аналогичные действия обвиняют в государственной измене.Фабула дела не раскрывается, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно" - как и все подобные процессы.

https://ria.ru/20220926/yaponiya-1819615586.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия