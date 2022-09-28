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Суд в Москве арестовал иностранца Кривого по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 28.09.2022
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Суд в Москве арестовал иностранца Кривого по подозрению в шпионаже
Суд в Москве арестовал иностранца Кривого по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 28.09.2022
Суд в Москве арестовал иностранца Кривого по подозрению в шпионаже
Лефортовский суд Москвы по подозрению в шпионаже отправил в СИЗО иностранца по имени Владислав Кривой, однако фабула дела не раскрывается, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:15
2022-09-28T13:29
происшествия
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россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по подозрению в шпионаже отправил в СИЗО иностранца по имени Владислав Кривой, однако фабула дела не раскрывается, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Кривого Владислава Валерьевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 ноября", - сказали в суде. Там добавили, что он подозревается в "совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)". Вменить ее следствие может только иностранцу, россиян за аналогичные действия обвиняют в государственной измене.Фабула дела не раскрывается, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно" - как и все подобные процессы.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
13:15 28.09.2022 (обновлено: 13:29 28.09.2022)
 
Суд в Москве арестовал иностранца Кривого по подозрению в шпионаже

В Москве иностранного гражданина Владислава Кривого отправили в СИЗО за шпионаж

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по подозрению в шпионаже отправил в СИЗО иностранца по имени Владислав Кривой, однако фабула дела не раскрывается, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Кривого Владислава Валерьевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 ноября", - сказали в суде. Там добавили, что он подозревается в "совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)". Вменить ее следствие может только иностранцу, россиян за аналогичные действия обвиняют в государственной измене.
Фабула дела не раскрывается, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно" - как и все подобные процессы.
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 18:19
ФСБ задержала во Владивостоке японского консула за сбор секретных сведений
 
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