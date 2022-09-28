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Французы выяснили, кому выгодны инциденты на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
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Французы выяснили, кому выгодны инциденты на "Северных потоках"
Французы выяснили, кому выгодны инциденты на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
Французы выяснили, кому выгодны инциденты на "Северных потоках"
Читатели французской газеты Le Figaro сошлись во мнении, что обвинения в адрес Москвы в подготовке ЧП на трубопроводе "Северный поток" не имеют смысла. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:56
2022-09-28T15:25
в мире
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro сошлись во мнении, что обвинения в адрес Москвы в подготовке ЧП на трубопроводе "Северный поток" не имеют смысла.Пользователи пришли к выводу, что единственной страной, которой выгодно нарушить газовое сообщение России и Европы, могут быть США. Они уточнили, что именно Вашингтон получит как финансовую, так и геополитическую выгоду, если "Северный поток" выйдет из строя."Кому выгодно преступление? Уж точно не русским. Ищите в другом месте тех, у кого есть средства для проведения такой операции и интерес в ослаблении Германии, авангарда Европы", — написал Chapichapo11."У русских нет интереса саботировать эти трубопроводы, которые они и так прекрасно контролируют с помощью клапанов, которые можно открыть или закрыть! Ищите страны, которые хотят, чтобы конфликт затянулся, и не хотят, чтобы их более "тепленькие" союзники, вскормленные этими трубами, подвели их", — уверен dutch."Небольшое напоминание: США пригрозили французским компаниям санкциями, если они захотят участвовать в строительстве "Северного потока — 2", как само собой разумеющееся..." — рассказал Pilule rouge."США не следует отбрасывать, зная их макиавеллизм, и крупный выигрыш от этого саботажа!" — заявил claudejacquem.В понедельник на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) в водах Дании рядом с островом Борнхольм, а следом и на обеих нитках "Северного потока" произошли ЧП, сопровождавшиеся, по неизвестным причинам, падением давления.По информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2". Германия и Дания не исключили, что это случилось из-за диверсии. По данным шведских сейсмологов, в районе мест ЧП в понедельник были зафиксированы мощные подводные взрывы.В Nord Stream AG заявили, что падение давления на обеих нитках "Северного потока" позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. Оператор затруднился назвать сроки возобновления работы трубопровода.
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в мире, цены на нефть, сша, германия, дания, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2, европа, авария на "северных потоках"
В мире, Цены на нефть, США, Германия, Дания, Nord Stream 2 AG, Северный поток, Северный поток — 2, Европа, Авария на "Северных потоках"
13:56 28.09.2022 (обновлено: 15:25 28.09.2022)
 
Французы выяснили, кому выгодны инциденты на "Северных потоках"

Читатели Le Figaro обвинили Вашингтон в подготовке ЧП на "Северных потоках"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro сошлись во мнении, что обвинения в адрес Москвы в подготовке ЧП на трубопроводе "Северный поток" не имеют смысла.
Пользователи пришли к выводу, что единственной страной, которой выгодно нарушить газовое сообщение России и Европы, могут быть США. Они уточнили, что именно Вашингтон получит как финансовую, так и геополитическую выгоду, если "Северный поток" выйдет из строя.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Песков призвал Запад думать перед заявлениями о ЧП на "Северных потоках"
"Кому выгодно преступление? Уж точно не русским. Ищите в другом месте тех, у кого есть средства для проведения такой операции и интерес в ослаблении Германии, авангарда Европы", — написал Chapichapo11.
"США объявили "граду и миру", что им не нужен этот газопровод, который будет препятствовать их экспорту газа в Европу. Они саботировали его. Теперь следует ожидать других диверсий, таких как перерезание подводных кабелей, крушение TGV, нападения и прочее. Принимаем ли мы меры для защиты наших интересов? Нет!" — возмутился castero.
"У русских нет интереса саботировать эти трубопроводы, которые они и так прекрасно контролируют с помощью клапанов, которые можно открыть или закрыть! Ищите страны, которые хотят, чтобы конфликт затянулся, и не хотят, чтобы их более "тепленькие" союзники, вскормленные этими трубами, подвели их", — уверен dutch.
"Небольшое напоминание: США пригрозили французским компаниям санкциями, если они захотят участвовать в строительстве "Северного потока — 2", как само собой разумеющееся..." — рассказал Pilule rouge.
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Вчера, 16:32
В районе утечек газа на "Северном потоке" произошли мощные подводные взрывы
"США не следует отбрасывать, зная их макиавеллизм, и крупный выигрыш от этого саботажа!" — заявил claudejacquem.
"А если это все поджечь, Балтика прогреется, и мы сможем есть копченую селедку. А если серьезно, мы вряд ли узнаем, кто это сделал, но трудно представить, что в этот момент русские рискнули бы войти в европейские воды! Так что ищите в другом месте..." — считает THEMIS.
В понедельник на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) в водах Дании рядом с островом Борнхольм, а следом и на обеих нитках "Северного потока" произошли ЧП, сопровождавшиеся, по неизвестным причинам, падением давления.
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По информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2". Германия и Дания не исключили, что это случилось из-за диверсии. По данным шведских сейсмологов, в районе мест ЧП в понедельник были зафиксированы мощные подводные взрывы.
В Nord Stream AG заявили, что падение давления на обеих нитках "Северного потока" позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. Оператор затруднился назвать сроки возобновления работы трубопровода.
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