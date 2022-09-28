https://ria.ru/20220928/severnyypotok-1820054338.html

Французы выяснили, кому выгодны инциденты на "Северных потоках"

Французы выяснили, кому выгодны инциденты на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022

Французы выяснили, кому выгодны инциденты на "Северных потоках"

Читатели французской газеты Le Figaro сошлись во мнении, что обвинения в адрес Москвы в подготовке ЧП на трубопроводе "Северный поток" не имеют смысла. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:56

2022-09-28T13:56

2022-09-28T15:25

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro сошлись во мнении, что обвинения в адрес Москвы в подготовке ЧП на трубопроводе "Северный поток" не имеют смысла.Пользователи пришли к выводу, что единственной страной, которой выгодно нарушить газовое сообщение России и Европы, могут быть США. Они уточнили, что именно Вашингтон получит как финансовую, так и геополитическую выгоду, если "Северный поток" выйдет из строя."Кому выгодно преступление? Уж точно не русским. Ищите в другом месте тех, у кого есть средства для проведения такой операции и интерес в ослаблении Германии, авангарда Европы", — написал Chapichapo11."У русских нет интереса саботировать эти трубопроводы, которые они и так прекрасно контролируют с помощью клапанов, которые можно открыть или закрыть! Ищите страны, которые хотят, чтобы конфликт затянулся, и не хотят, чтобы их более "тепленькие" союзники, вскормленные этими трубами, подвели их", — уверен dutch."Небольшое напоминание: США пригрозили французским компаниям санкциями, если они захотят участвовать в строительстве "Северного потока — 2", как само собой разумеющееся..." — рассказал Pilule rouge."США не следует отбрасывать, зная их макиавеллизм, и крупный выигрыш от этого саботажа!" — заявил claudejacquem.В понедельник на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) в водах Дании рядом с островом Борнхольм, а следом и на обеих нитках "Северного потока" произошли ЧП, сопровождавшиеся, по неизвестным причинам, падением давления.По информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2". Германия и Дания не исключили, что это случилось из-за диверсии. По данным шведских сейсмологов, в районе мест ЧП в понедельник были зафиксированы мощные подводные взрывы.В Nord Stream AG заявили, что падение давления на обеих нитках "Северного потока" позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. Оператор затруднился назвать сроки возобновления работы трубопровода.

https://ria.ru/20220928/potok-1820035265.html

https://ria.ru/20220927/vzryv-1819838420.html

https://ria.ru/20220928/sikorskiy-1820025850.html

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Ольга Матыс

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Ольга Матыс

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