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В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 28.09.2022
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В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 28.09.2022
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности, действующий в Севастополе, продлен до 13 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:59
2022-09-28T18:59
севастополь
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности, действующий в Севастополе, продлен до 13 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства.В правительстве подчеркнули, что в регионе принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности. "Желтый" уровень продлен из-за "сохраняющейся угрозы совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению".
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севастополь, россия, общество
Севастополь, Россия, Общество
18:59 28.09.2022
 
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности до 13 октября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности, действующий в Севастополе, продлен до 13 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 28 сентября 2022 г. сроком на 15 суток до 18 час. 00 мин. 13 октября", - говорится в сообщении.
В правительстве подчеркнули, что в регионе принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности. "Желтый" уровень продлен из-за "сохраняющейся угрозы совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению".
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