https://ria.ru/20220928/sevastopol-1820171369.html

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 28.09.2022

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности, действующий в Севастополе, продлен до 13 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:59

2022-09-28T18:59

2022-09-28T18:59

севастополь

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности, действующий в Севастополе, продлен до 13 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства.В правительстве подчеркнули, что в регионе принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности. "Желтый" уровень продлен из-за "сохраняющейся угрозы совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению".

https://ria.ru/20220921/sevastopol-1818479854.html

севастополь

россия

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севастополь, россия, общество