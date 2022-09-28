https://ria.ru/20220928/selkhozproduktsiya-1820209896.html

Эрдоган надеется на скорый вывод российской сельхозпродукции на рынки

Эрдоган надеется на скорый вывод российской сельхозпродукции на рынки - РИА Новости, 28.09.2022

Эрдоган надеется на скорый вывод российской сельхозпродукции на рынки

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что надеется на скорое начало работы канала по выводу российской агропродукции на мировые рынки. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T23:00

2022-09-28T23:00

2022-09-28T23:00

экономика

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турция

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в мире

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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что надеется на скорое начало работы канала по выводу российской агропродукции на мировые рынки.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.На вопрос, остались ли препятствия для начала работы этого канала, президент Турции ответил: "Надеюсь, что нет".

https://ria.ru/20220923/zerno-1818888212.html

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экономика, владимир путин, турция, украина, оон, реджеп тайип эрдоган, в мире