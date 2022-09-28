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Эрдоган надеется на скорый вывод российской сельхозпродукции на рынки - РИА Новости, 28.09.2022
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Эрдоган надеется на скорый вывод российской сельхозпродукции на рынки
Эрдоган надеется на скорый вывод российской сельхозпродукции на рынки - РИА Новости, 28.09.2022
Эрдоган надеется на скорый вывод российской сельхозпродукции на рынки
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что надеется на скорое начало работы канала по выводу российской агропродукции на мировые рынки. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T23:00
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экономика
владимир путин
турция
украина
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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что надеется на скорое начало работы канала по выводу российской агропродукции на мировые рынки.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.На вопрос, остались ли препятствия для начала работы этого канала, президент Турции ответил: "Надеюсь, что нет".
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экономика, владимир путин, турция, украина, оон, реджеп тайип эрдоган, в мире
Экономика, Владимир Путин, Турция, Украина, ООН, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
23:00 28.09.2022
 
Эрдоган надеется на скорый вывод российской сельхозпродукции на рынки

Эрдоган надеется на скорый вывод российской сельхозпродукции на мировые рынки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что надеется на скорое начало работы канала по выводу российской агропродукции на мировые рынки.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
"Надеюсь, что этот канал начнет работу в ближайшее время и российская продукция начнет поставляться в нуждающиеся страны", - сказал Эрдоган журналистам.
На вопрос, остались ли препятствия для начала работы этого канала, президент Турции ответил: "Надеюсь, что нет".
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября, 11:46Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделке
 
ЭкономикаВладимир ПутинТурцияУкраинаООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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